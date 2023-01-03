Минобороны РФ признало гибель еще 26 военных в Макеевке

На 315-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 4 января (время московское).

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Министерство обороны РФ признало гибель еще 26 российских военнослужащих в результате ракетного удара украинской стороны по Макеевке в Донецкой области. "В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны подтвердило гибель 63 военных. В то же время украинская сторона заявляла о примерно 400 погибших и около 300 раненых.

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Окрестности Запорожья попали под ракетный обстрел России, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, один человек получил ранения, на объекте гражданской инфраструктуры вспыхнул пожар. Профильные службы работают на месте происшествия, добавил Старух, призвав жителей сохранять бдительность.

Зеленский: Россия готовит "новые мобилизационные процессы"

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Россия готовит "новые мобилизационные процессы", заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Киев не сомневается, что российские власти "бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне", добавил глава украинского государства. Он призвал партнеров Украины усилить ее оборону. "Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - резюмировал Зеленский.

Хроника событий 3 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 января 00.00 - 13.59 >>>

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