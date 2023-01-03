На 314-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 3 января (время московское).

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели первые в этом году телефонные переговоры, сообщили представители двух стран. "Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения", - написал Зеленский в Twitter.

По данным офиса британского премьера , лидеры двух стран "обсудили ужасающие атаки дронов на Украину в последние дни". Сунак заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании в долгосрочной перспективе. Он добавил, что также ведется работа над "предоставлением в течение ближайших недель и месяцев дополнительного оборудования, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя".

Президент Литвы: Это должен быть год победы Украины над агрессором

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В 2023 году Литва продолжит оказывать военную поддержку Украине, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Это должен быть год, когда Украина победит агрессора", - написал он в Twitter, добавив, что Литва будет отправлять военную технику и боеприпасы, а также проводить военную подготовку. "Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка", - подчеркнул Науседа.

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Благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки, сообщила пресс-служба "Укрэнерго" . Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями, поэтому ограничения потребления вводятся только вечером. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - говорится в сообщении.

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Некоторые перестраховочные компании с начала 2023 года начали отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Как рассказал агентству председатель Gallagher Re International Джеймс Викерс, с января "очень трудно найти покрытие" в этих странах из-за убытков, которые понесли перестраховщики в связи с войной и санкциями.

Макрон: Украина как никогда нуждается в нашей поддержке

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе встречи в Париже подтвердили готовность Европы продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. "Украинцы нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо", - заявил Макрон. "Победа Украины имеет экзистенциальное значение для Европы и для всего мира", - добавил Кристерссон.

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Власти Германии обсуждают конфискацию замороженных из-за санкций российских активов для восстановления Украины, но окончательная позиция по этому вопросу еще не выработана, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность наложения ареста на активы лиц, чья причастность к российским военным преступлениям в Украине доказана.

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Житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу после того, как не остановился на предупреждение часового, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. "О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным", - написал Гладков в Telegram-канале , попросив жителей области не посещать лесополосы в приграничных районах.

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине выиграть войну

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. "Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на следующей встрече в формате "Рамштайн", - сообщил в Twitter украинский лидер.

Премьер Нидерландов заверил Зеленского, что его страна сделает все, чтобы помочь Украине одержать победу над РФ. "Украина уже почти год сопротивляется варварскому российскому вторжению. Ближайшие месяцы будут решающими. Я только что говорил с Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", - написал Рютте в Twitter.

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Российский военнослужащий Шамиль Чупанов, заявивший о ранении на территории Украины, не смог добиться обещанной властями компенсации, сообщает "Кавказ.Реалии". По данным издания, в удовлетворении его иска отказал сперва Владикавказский гарнизонный суд, а затем Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Чупанов настаивал на боевом характере полученной травмы и требовал выдачу справки о ранении. Отмечается, что это не первый случай, когда российские суды отказывают военнослужащим в признании полученных в ходе войны в Украине травм. В марте президент России Владимир Путин обещал, что семьи погибших в Украине военных получат по 7,4 миллиона рублей, а также ежемесячную компенсацию. Раненым было обещано по 3 миллиона рублей.

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Российские войска утром обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения. "Один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания", - написал он в Telegram-канале .

Прокуратура Украины: В Николаевской области нашли еще одну пыточную

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В селе Александровка в Николаевской области обнаружили еще одно место, в котором российские военные обустроили застенок, сообщает офис генпрокурора Украины. "По данным следствия, представители страны-агрессора захватили домовладение в поселке. Там незаконно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении. Николаевская областная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По сообщению Службы безопасности Украины, пыточная была обустроена на территории захваченного частного дома, там "из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления".

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В Краматорске Донецкой области в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на 3 января, получили повреждения десятки гражданских зданий, сообщил мэр города Александр Гончаренко. "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску - повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек", - написал он в Facebook, опубликовав фотографии последствий обстрела.

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Украинские военные установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области, однако говорить о возвращении острова под полный контроль Украины еще рано. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. "Установление флага - это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, что это все Украина. И также это напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано", - сказала она.

Британская разведка: Прорыв России под Бахмутом маловероятен

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По данным британской военной разведки, период самых интенсивных атак российских войск у города Бахмут Донецкой области уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе в ближайшее время маловероятны. В очередной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter говорится, что в середине декабря российская армия и силы ЧВК Вагнера увеличили частоту пехотных атак вокруг города, однако многие из этих операций плохо поддерживались. "За последние десять дней Украина направила существенные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери", - отмечается в сообщении. "Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - пишут британские военные.

Хроника событий 3 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 января 14.00 - 23.59 >>>

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