Как Украина пережила десятую ракетную атаку России

Украина пережила уже десятую массированную ракетную атаку со стороны России. В Киеве взрывы и работа ПВО были слышны между 8.30 и 9.30 часов утра. До этого - сразу после объявления воздушной тревоги - большинство станций метро уже работали в режиме укрытий и были заполнены людьми.

Многие разместились и в подземном фойе недавно открытой для пассажиров станции "Майдан Независимости". Очередное российское ракетное нападение многие восприняли как нечто уже привычное - компания из нескольких мужчин и женщин среднего возраста расположилась здесь кружком на складных стульях, разыгрывая партию в преферанс. Внизу, на платформе группа женщин пела колядки, дети играли или смотрели мультфильмы на планшетах.

"Чувствуем, что наша ПВО нас защищает"

После 9 часов в метро внезапно погас свет и пропал интернет. Люди включали фонарики, успокаивали детей, но сохраняли спокойствие. Уже через несколько минут свет и связь были восстановлены. "Такое уже было. Мы привыкли. Ко всему люди привыкают", - сказала в разговоре с корреспондентом DW женщина среднего возраста, которая спустилась в метро с двумя детьми.

Сорокалетний мужчина сообщил, что спешил на работу, но пришлось задержаться в укрытии. "Начальство относится к этому с пониманием. Нам даже советуют в дни обстрелов оставаться дома, хотя и приветствуют тех, кто все же доезжает до офиса", - сказал мужчина.

В киевском метро во время воздушной тревоги 29 декабря 2022 года Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

После отбоя 5-часовой воздушной тревоги, когда люди выходили из укрытий, молодая женщина с детьми рассказала DW, что смогла воспользоваться бомбоубежищем после первого громкого взрыва. "Дети немного испугались, но не очень. Мы этого ожидали. Они (россияне. - Ред.) не могут оставить нас в покое. Но чувствуем, что наша ПВО нас защищает, так что будем праздновать новый год дома. Свечи есть, аккумулятор для лампочек есть - без света можем какое-то время пережить", - сказала переехавшая в Киев из Харькова женщина.

54 из 69 ракет уничтожены

По информации командования воздушных сил ВСУ, около 5 часов утра в четверг, 29 декабря, в украинском небе были уничтожены 11 беспилотников Shahed-131/136. С 7 часов утра Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. По официальным данным, из 69 выпущенных россиянами ракет, удалось уничтожить 54. Но пять долетевших до целей все же причинили ущерб гражданским, промышленным и энергетическим объектам.

Российская армия и в этот раз наносила удары по Украине с безопасного расстояния. По данным командования воздушных сил ВСУ, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, крылатые ракеты "Калибр" - с кораблей в Черном море.

Результаты очередного ракетного удара РФ по Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сбитых над столицей Украины 16 ракетах. В то же время, по его словам, 40 процентов горожан после ракетной атаки остались без света в связи с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. "Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Поступила информация, что обломки сбитых над Киевом ракет повредили "промышленный объект". Разрушения получили два частных дома в Дарницком районе столицы и припаркованный возле них автомобиль. Сообщается о трех раненых, среди которых 14-летняя девочка. В Печерском районе Киева обломки российской ракеты повредили детскую площадку.

Целями российских ракетных атак часто становятся объекты гражданской инфраструктуры Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

В Харькове помимо атаки крылатыми ракетами зафиксировано поражение объектов критической инфраструктуры зенитными ракетами С-300, которые привели к отключениям света и остановке метро. Во второй половине дня стали поступать новые сообщения об обстрелах Харькова российскими войсками.

На Львовщине ракеты, которые не удалось сбить украинской ПВО, повредили объект энергетической инфраструктуры. В результате 90 процентов города осталось без света. "Есть проблемы с водой", - сообщил мэр города Андрей Садовый. В Ивано-Франковской области российская ракета попала в энергетический объект, а еще одна упала на частный дом, но не взорвалась. В Одесской области, где украинская ПВО сбила 21 ракету, одна все же повредила энергообъект, что повлекло за собой проблемы с водой и светом. Обломками одной из сбитых ракет поврежден жилой дом.

Как написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, российские ракеты снова были направлены "разрушать критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских".

Смотрите также: