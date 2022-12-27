Утром 31 октября войска России нанесли новые массированые ракетные удары по территории Украины. В этот раз пострадали энергообъекты ряда городов. Несмотря на то, что РФ заявляет об ударах "по объектам военного управления и системам энергетики Украины", страдает мирное население. В Киеве около 80 процентов его жителей остались без водоснабжения, около 350 тысяч квартир - без электричества.