Самые масштабные удары России по гражданским объектам Украины
С начала военного вторжения России в Украину от ударов войск РФ разрушаются объекты украинской критической инфраструктуры, от чего страдает мирное население. Далеко не полный перечень ударов по ним - в фотогалерее DW.
Гражданские объекты страдают от ударов
С момента вторжения России в Украину под огонь войск РФ попало немало украинских гражданских объектов. Хотя в Москве настаивают, что удары наносятся только по военных целям и объектам критической инфраструктры, от ракетных атак, авиабомб и артиллерийских снарядов пострадали больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы. Счет убитым и раненым идет на тысячи.
Обстрелы Херсона
В результате российского обстрела Херсона 24 декабря, по данным властей, погибли как минимум 10 человек, еще более 50 человек пострадали. Всего было зафиксировано 74 обстрела, из них - 36 в самом Херсоне, сообщил глава областной военной администрации: "Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома".
Херсон под прицелом
После деоккупации Херсона российские войска продолжают обстреливать город и область.10 декабря они, по данным властей, 51 раз обстреляли Херсонскую область, попав, в частности, в родильное отделение больницы. Сообщается, что ранения получили 8 человек, 2 человека погибли. В результате обстрелов пострадали жилые кварталы города, больница, магазины, нанесен ущерб объектам инфраструктуры.
Удары дронами по Одессе
Российские войска регулярно наносят массированные ракетные удары по всей территории Украины, для атак применяются и беспилотники. 10 декабря РФ, по данным украинских властей, нанесла 15 авиаударов и совершила более 15 обстрелов из РЗСО. А ночью, как утверждается, иранскими ударными БПЛА Shahed-136 были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
В Киеве ракеты попали в жилые дома
15 ноября ВС России выпустили по Украине около 100 ракет. В Киеве, как сообщили власти, три ракеты попали в жилые дома, погиб по меньшей мере один человек. Были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры Харькова, а также Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Разрушение критической инфраструктуры
Утром 31 октября войска России нанесли новые массированые ракетные удары по территории Украины. В этот раз пострадали энергообъекты ряда городов. Несмотря на то, что РФ заявляет об ударах "по объектам военного управления и системам энергетики Украины", страдает мирное население. В Киеве около 80 процентов его жителей остались без водоснабжения, около 350 тысяч квартир - без электричества.
Массированные ракетные удары по городам Украины
10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту, РФ нанесла ракетные удары по всей территории Украины. Атаке подвергся ряд городов, в том числе Киев, где, по данным властей, погибли 8 человек, 24 были ранены. В Минобороны РФ заявили, что целью ударов были "объекты систем военного управления, связи и энергетики". Президент Зеленский заявил, что Украину пытаются стереть с лица земли.
Первые ракетные удары по Киеву
Киев утром 26 июня подверглся первой ракетной атаке с начала войны. Одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе, частично разрушив три верхних этажа. Погиб, по данным властей, как минимум один человек, еще несколько были ранены, из-под завалов извлекли семилетнюю девочку, а спустя три часа - ее мать, которую придавило бетонной плитой.
Железнодорожная станция Чаплино
В День независимости Украины, 24 августа, был нанесен ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области. Число жертв обстрела составило 25 человек, двое погибших - дети, сообщили в офисе президента Украины. Минобороны РФ признало нанесение удара ракетой "Искандер" по станции в Чаплино и утверждает, что были убиты "200 военнослужащих резерва ВСУ".
Ужас Винницы
14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".
Пятиэтажка в Часовом Яру
Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.
База отдыха в Одесской области
Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.
Торговый центр в Кременчуге
27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.
Обстрел вокзала в Краматорске
8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.
Драмтеатр в Мариуполе
16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.
Детская больница и роддом в Мариуполе
9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.
Областная администрация Николаева
29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.
Областная администрации Харькова
1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.
Число жертв среди мирного населения
По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.
Военные преступления
Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда.