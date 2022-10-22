Киев во время ракетных ударов. Не все укрытия доступны?

РФ продолжает наносить удары ракетами и дронами по украинским городам, но до сих пор не все жители Киева могут спрятаться в убежище во время атак. Почему так происходит и что делать, если доступа к укрытию нет?

Ряд регионов Украины утром 22 октября снова подвергся российским ракетным ударам. Целью ракетной атаки стала гражданская инфраструктура. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, было сбито несколько ракет, летевших в сторону Киева. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

С усилением атак РФ на Киев ракетами и дронами-камикадзе проблема укрытий в столице снова стала актуальной. Сейчас в Киеве насчитывается около 4,5 тысяч убежищ по сравнению с примерно 500 по состоянию на 2014 год, говорит в интервью DW начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Олег Стоволос. Это подвальные, цокольные помещения или сооружения двойного назначения - например, подземные станции метро, паркинги и переходы, прошедшие проверку перед постановкой на соответствующий учет. Карта с адресами мест, предназначенных для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций, обнародована местными властями.

Не все укрытия доступны для населения

Однако, хотя и мест для укрытия в столице стало больше, киевляне жалуются, что не все они доступны для населения. "В Киеве уже раздавались сильные взрывы, а мы с детьми стояли перед закрытым роллетом паркинга, потому что нас не пускали", - рассказывает DW жительница Соломенского района Киева Виктория Логвинова. Во время массированной ракетной атаки РФ на Украину 10 октября женщине пришлось вызывать полицию, чтобы попасть с семьей в ближайшее к ее дому укрытие - подземный паркинг соседней многоэтажки.

"Председатель ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома. - Ред.) этого дома утверждал, что укрытие по этому адресу обозначили на карте ошибочно, и что там стоят машины и он за них переживает. Сама полиция была "в шоке" от отношения к этому главы ОСМД", - рассказывает Виктория. В конце концов, по прибытии правоохранителей желающих спрятаться пустили в паркинг.

Местная власть признает проблему с доступом к укрытиям

Впрочем, в следующие дни во время воздушных тревог ситуация повторилась. "Раз пять я вызывала полицию, писала заявления, они спорили, но паркинг открывали. Однако сейчас полиция уже не приезжает на наши вызовы и нас туда не пускают", - говорит Логвиненко. По ее словам, альтернативных безопасных мест в округе ее дома нет. В подвале дома Виктории проложена труба газоснабжения, а по адресам, определенным как укрытие неподалеку, - парикмахерская, зоомагазин и канцелярская лавка, которые закрыты во время тревог.

Проблему с доступом к некоторым укрытиям признают в профильном департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации. По словам директора департамента Романа Ткачука, в основном это касается объектов частного сектора.

"С февраля ведем постоянную проверку этих убежищ, спасатели (Киевской службы спасения. - Ред.) даже срезали замки, и мы в дальнейшем будем продолжать эту практику", - заявил Ткачук. В случае невозможности доступа к определенным властями укрытиям, он советует жителям Киева обращаться в контактный центр столицы, на линию 101 или на номер дежурного их департамента - 430-50-10. Если ответственные за помещения и дальше не будут выполнять свои обязательства, департамент будет обращаться в прокуратуру, отмечает Ткачук.

Судебные иски против балансодержателей укрытий

"У нас уже есть несколько судебных дел в отношении балансодержателей, которые не считают необходимым принимать все меры гражданской защиты. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность. Впрочем, я считаю, что надо ввести уголовную ответственность за невыполнение правил гражданской защиты", - отмечает глава департамента.

Однако, как показывает опыт собеседников DW, препятствия с доступом к укрытиям случаются не только со зданиями частной собственности. Так, если в первые месяцы полномасштабной войны укрытия столичных школ были одним из основных убежищ киевлян во время опасности, с началом учебного года ситуация изменилась.

Ракетный обстрел Киева 10 октября застал жительницу жилого массива Троещина Марину Липовецкую по дороге на работу. "Летят ракеты, слышно свист, я вижу школу и бегу туда, за мной еще люди. Мужчина открыл, слышит, что летит ракета и закрывает перед нами дверь со словами, что они пускают только с детьми. Мы остались просто на улице, когда прилетело по Троещине возле ТЭЦ", - говорит Липовецкая и добавляет, что в укрытие другой школы недалеко от ее дома пускают всех, независимо от времени суток.

Укрытия в школах не для всех

В департаменте муниципальной безопасности КГГА говорят, что с началом учебного года укрытия в школах и садиках обустроили для учеников и персонала, поэтому населению советуют подыскать альтернативу.

"Там стоят парты, учебники, лежат личные вещи самих детей. Пускать туда посторонних департамент образования считает невозможным", - говорит Роман Ткачук и одновременно признает, что в Киеве есть районы, где подвалы школ - единственный вариант защиты для населения.

В одной из таких местностей в Голосеевском районе живет и собеседник DW Давид Зурнаджян. По его словам, еще до начала вторжения РФ он рассчитывал, что сможет укрываться в школе, расположенной через дорогу от его дома. Впрочем, несмотря на указание на нее на карте убежищ, укрытие там для всех так и не открыли, аргументируя, что оно не подготовлено, говорит киевлянин.

Укрытие в одной из школ Киева Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

"К учебному году убежище обустроили для детей, но до того полгода продолжалась война и нас не пускали. Наши обращения на 1551 (контактный центр власти Киева. - Ред.) игнорировались. Соседи даже вызывали полицию, но ничего", - рассказывает Давид. Кроме того, он обращает внимание на то, что дети во время очного обучения находятся в школе лишь часть дня, и предполагает, что в другое время суток укрытием могли бы пользоваться жители окрестных домов.

"Мы уже привыкли просто оставаться дома во время воздушной тревоги, но многие хотели бы в это время быть в бомбоубежище, а не в квартире", - говорит Зурнаджян. Между тем Олег Стоволос из ГСЧС отмечает, что находиться во время воздушной тревоги в квартире опасно. "Правилом двух стен можно пользоваться лишь в случае, когда обстрел застал дома. Статистика свидетельствует, многих спасли из подземного пространства зданий, куда были попадания. Последний случай в Киеве - с четырех этажей ничего не осталось. Пять жертв и все были в помещении в момент попадания", - отмечает Стоволос.

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