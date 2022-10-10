Ракетные удары по Украине и другие события 229-го дня войны

Россия 10 октября выпустила свыше 80 ракет по Киеву и другим городам Украины, что привело к жертвам среди мирного населения. Атака вызвала осуждение в мире. ФРГ, ЕС и США пообещали увеличить помощь Украине.

На 229-й день полномасштабного военного вторжения Росссии в Украину, в понедельник, 10 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Массированный ракетный удар РФ по городам Украины

Утром 10 октября Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Львову, Одессе, Харькову, Днепру и другим городам по всей территории Украины. Командование ВВС Украины сообщило, что удары наносились ракетами Х-101 и Х-555 - с самолетов, "Калибрами" - с кораблей, а также "Искандерами", С-300, тяжелыми РСЗО "Торнадо" и иранскими дронами-камикадзе Shahed 136. Средства ПВО, по украинским данным, сбили 43 ракеты из 83.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась беспрецедентные 5 часов 37 минут. Удар был нанесен по центру столицы - в частности, одна из ракет упала на улице Владимирской, где находятся здания Службы безопасности Украины и ГУ МВД. Киевское метро превратилось в бомбоубежище, движение поездов в нем было остановлено. Объекты энергоснабжения были повреждены в Киеве и еще восьми областях. Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области остались без электричества. Украинцев попросили снизить энергопотребление, чтобы разгрузить пострадавшую энергосистему. На территории страны возникли массовые проблемы с доступом в интернет.

По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из-за обстрелов 10 октября в стране погибли 14 человек, пострадали еще 97. По состоянию на 21.00 мск, обесточенными остаются свыше 1300 украинских населенных пунктов.

Путин пригрозил Украине новыми ударами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Росссия нанесла нанесла "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". На совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства пригрозил "жесткими ответами со стороны России" в случае "продолжения попыток терактов" на российской территории. Накануне Путин назвал "террористическим актом" подрыв Крымского моста 8 октября.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ракетные удары по всей территории Украины имели две цели. "Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", - написал он в Telegram.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после обстрелов назвал Путина "терриристом, который разговаривает ракетами". "Единственная тактика Путина - террор против мирных украинских городов, - заявил Кулеба. - Но он не сломает Украину".

Мир осуждает Россию и обещает усилить поддержку Украины

Ракетные удары РФ по Украине вызвали осуждение разных стран мира и международных организаций. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее "дальнейшей неприемлемой эскалацией войны", глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что подобным действиям "нет места в XXI веке". Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Россию необходимо привлечь к ответственности. МИД Индии призвал к срочной деэскалации конфликта.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) написала в Twitter: "Это подло и ничем не оправдано, что Путин стреляет ракетами по городам и мирным жителям. Мы делаем все, чтобы быстро усилить ПВО Украины". А министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что Германия в ближайшие дни поставит Киеву новейшую систему ПВО IRIS-T, обеспечивающую защиту от ракет на высоте от 20 до 40 км. Увеличить помощь Украины пообещали также США и ЕС, причем Боррель подчеркнул, что "дополнительная военная поддержка уже в пути".

Владимир Зеленский договорился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) о срочном созыве заседания стран G7. Глава украинского государства расскажет на этом заседании о ракетных ударах РФ. ФРГ сейчас председательствует в "Большой семерке".

Беларусь и РФ создают совместную группировку войск

Между тем правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что РБ и РФ развернут совместную региональную группировку войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". При этом Лукашенко обвинил Украину в подготовке к нападению на Беларусь. "Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено, "мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2". Мой ответ был прост: донесите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост покажется им цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть метра нашей территории", - сказал правитель Беларуси.

Лукашенко поручил Минобороны РБ подготовиться к размещению на территории Беларуси "не одной тысячи" российских военных. При этом правитель Беларуси подчеркнул, что его страна не намерена вступать в войну против Украины на стороне России.

Экстратерриториальные санкции Евросоюза в отношении России

ЕС разработал новый санкционный пакет, позволяющий преследовать лиц, обходящих европейские санкции в отношении России - как внутри Евросоюза, так и за его проделами. Этот пакет, принятый на минувшей неделе, позволяет вносить в черные списки "физических и юридических лиц, организации и компании", сообщило агентство Bloomberg.

Введение в санкционный механизм экстратерриториального аспекта, позволяющего наказывать как отдельных лиц, так и целые компании даже за пределами юрисдикции ЕС, знаменует собой крупный сдвиг в политике Евросоюза. Штрафные меры впредь могут быть, к примеру, применены к лицам, которые импортируют запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их настоящую страну происхождения, или к тем, кто экспортирует запрещенные товары в Россию.

СБУ объявила в розыск Медведева

Кроме того, Служба безопасности Украины 10 октября объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева - информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц на сайте украинского МВД. СБУ подозревает Медведева в совершении преступлений по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Мера пресечения - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Накануне Медведев заявил в интервью ведущей радио "Комсомольская правда" Надане Фридрихсон , что подрыв Крымского моста был "террористическим актом и диверсией, совершенным криминальным киевским режимом". При этом он назвал Украину "несостоявшимся государством" и выразил мнение, что ответом РФ на подрыв моста "может быть только прямое уничтожение террористов".

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