Новые удары по Украине и другие события 230-го дня войны

Россия продолжила наносить ракетные удары по городам и энергетической инфраструктуре Украины. Страны G7 обвинили Путина в военных преступлениях и предостерегли Беларусь от оказания военной помощи РФ.

На 230-й день полномасштабного военного вторжения Росссии в Украину, во вторник, 11 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Россия ночью продолжила обстрелы украинских городов

В ночь на 11 октября российские войска продолжили обстрелы украинских городов. Был нанесен ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, целями стали объекты инфраструктуры. Это уже четвертый обстрел Запорожья за последние дни.

В течение всей ночи армия РФ обстреливала три района Днепропетровской области - Никопольский, Синельниковский и Криворожский, рассказал глава областной военной администрации Валентин Резниченко. "Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией", - написал он, уточнив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Никополе повреждена заправка и магазин, в Червоногригоровской общине разрушены несколько домов, около десяти повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

Воздушная тревога на всей территории Украины

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре появились сообщения о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Ровненской областях, а также Кривом Роге Днепропетровской области. По Кривому Рогу российские войска выпустили 20 крылатых ракет: 10 из бассейна Каспийского моря и 10 - из Саратова, заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Кроме того, о трех ударах по двум объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области рассказал глава региональной военной администрации Максим Козицкий. О прилете ракеты в сам Львов сообщил мэр Андрей Садовый. Часть города вновь осталась без электроснабжения.

Второй день подряд Россия нанесла удары по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, 11 октября - с помощью дрона-камикадзе, который повредил энергетическое оборудование, сообщила пресс-служба компании ДТЭК, которая управляет ТЭС. В результате обстрела электростанции пострадали шесть человек.

Удары по городам Украины, совершенные 10 октября, планировались заранее

Массированные ракетные удары РФ по городам Украины, осуществленные 10 октября, вероятно, планировались заранее. Такое мнение выразил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он не исключил, что подрыв Крымского моста ускорил осуществление этих планов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, без электричества 11 октября остается 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях в результате российских ракетных ударов, совершенных накануне. Жертвами ракетных обстрелов 10 октября стали 23 человека, 100 человек получили ранения. По данным ГСЧС, произошли попадания по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые были ликвидированы.

В Украину прибыла из Германии первая установка ПВО IRIS-T

После масштабных ракетных обстрелов украинских городов президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7, призвал их помочь Украине создать эффективную систему ПВО для защиты от российских ракет. “Миллионы людей будут благодарны "Большой семерке" за такую помощь", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, он напомнил, что "у российского лидера, дошедшего до конца своего правления, еще есть возможности для дальнейшей эскалации".

Германия передала Украине первый зенитный комплекс IRIS-T. Это произошло на польско-украинской границе, сообщает Der Spiegel. Управляемые ракеты разработки оборонного концерна Diehl могут сбивать самолеты, вертолеты и ракеты на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км.

Страны G7: Ракетные обстрелы городов Украины - военное преступление

В свою очередь "Большая семерка" решительно осудила российские "ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и городов Украины", которые привели к "гибели невинных гражданских лиц". Неизбирательные атаки гражданского населения являются "военным преступлением, за которое президент РФ Путин и другие совершившие его лица будут привлечены к ответственности", говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи, которая прошла 11 октября в видеоформате с участием Владимира Зеленского.

Страны G7 осудили и отвергли нелегальные попытки аннексии Россией украинских территорий с помощью псевдо-референдумов. "Большая семерка" намерена продолжить вводить экономические санкции в отношении отдельных лиц, компаний и организаций за попытки изменить территорию Украины. Страны G7 осудили шаги России, направленные на эскалацию войны в Украине, включая "мобилизацию и угрозы применения ядерного оружия, несущие риски глобальному миру", и подчеркнули, что "любое применение РФ химического, биологического или ядерного оружия повлечет за собой жесткий ответ".

Кроме того, "Большая семерка" призвала власти Беларуси прекратить использование территории страны российскими войсками для агрессии в отношении Украины. "Объявление о создании совместной региональной группировки российских и белорусских войск стало еще одним примером того, что белорусский режим является сообщником России", говорится в заявлении.

Беларусь снабжает российскую армию техникой и боеприпасами

Обращая внимание на намерение развернуть региональную группировку войск РФ и РБ на западных границах Союзного государства, эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают маловероятным нападение сил России и Беларуси на Украину с белорусской территории. Российская часть такой группировки в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников с низким уровнем готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины, указали аналитики.

При этом Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины отметило, что Беларусь поставляет российской армии материально-технические средства и боеприпасы со своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в аннексированном Крыму прибыл железнодорожный эшелон из 12 вагонов с боеприпасами из арсенала в городе Добруш Гомельской области. В то же время, по данным ГУР, Россия продолжает перебрасывать в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, переименованные в ВС РФ в "Герань-2". На территорию Беларуси было ввезено 32 таких беспилотных летательных аппарата, до 14 октября планируется завезти еще восемь.

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