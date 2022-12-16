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Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия усиливает поддержку энергоинфраструктуры Украины

Павел Мыльников
41 мин. назад

До конца 2022 года министерство по делам экономики ФРГ направит около 100 млн евро на одну из программ европейского Энергообщества, членом которого является Украина.

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Правительство Германии намерено прилагать больше усилий для поддержки энергетической инфраструктуры Украины. Еще до конца текущего года министерство по делам экономики и защиты климата направит около 100 миллионов евро на одну из программ европейского Энергетического сообщества, пишет агентство dpa в пятницу, 16 декабря, со ссылкой на ответ ведомства. Эта международная организация объединяет Евросоюз и ряд стран Европы, включая Украину, для создания интегрированного энергетического рынка. Бюджетный комитет бундестага дал зеленый свет на выделение средств.

Украинская энергоинфраструктура с октября подвергается усиленным атакам российских войск. Вклад Минэкономики ФРГ в ее восстановление дополнит вклад министерства иностранных дел в размере 30 млн евро.

Кроме того, Минэкономики ФРГ выделяет 40 млн евро в рамках программы Всемирного банка для финансирования мероприятий по модернизации и обслуживанию сетей  электропередачи Украины, а также дополнительные 20 млн на проект немецкого Общества международного сотрудничества (GIZ).

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