  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов.
Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов.Фото: Regis Duvignau/REUTERS
Экономика и бизнесГлобальные темы

Перестраховщики отказываются покрывать риски в РФ и Украине

Даниил Сотников
51 мин. назад

Перестраховщики, которые с 1 января обновляют свои полисы, начинают отказываться от покрытия рисков в Украине, России и Беларуси.

https://p.dw.com/p/4LgLI

Некоторые перестраховочные компании с начала 2023 года начали отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси, сообщает со ссылкой на источники в отрасли агентство Reuters во вторник, 3 января.

Фирмы, страхующие страховщиков - перестраховщики - ежегодно продлевают годовые полисы 1 января, обновляя цены с учетом новых рисков. Участники рынка начинают отказываться от работы с Россией, Украиной и Беларусью, и с января "очень трудно найти покрытие" в этих странах из-за убытков, которые понесли перестраховщики в связи с войной и санкциями, рассказал Reuters председатель Gallagher Re International Джеймс Викерс.

Без услуг перестрахования страховщики, вероятно, будут еще неохотнее работать в регионе, объяснили Reuters источники в отрасли. По их словам, страховщики судов уже заявили, что уходят с рынка, пишет агентство. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за "застрявших" в России самолетов.

Стихийные бедствия повлияли на рынок

Помимо войны в Украине перестраховщики понесли большие убытки в результате стихийных бедствий, таких как ураган "Иэн" во Флориде, который брокер Howden назвал вторым "самым дорогим" стихийным бедствием за всю историю с точки зрения страхования убытков.

"Сектор переживает самый резкий циклический рост цен с 2001-2006 годов, если не раньше", - подчеркнул глава аналитического отдела Howden Дэвид Фландро. Ставки перестрахования имущества в наиболее пострадавших районах США выросли на 150 процентов.

По оценке перестраховочной компании Swiss Re, ураган "Иэн" и другие стихийные бедствия привели к страховым убыткам во всем мире на сумму около 115 млрд долларов за год, что значительно превышает средний показатель за 10 лет в размере 81 млрд долларов. Любое повышение ставок, скорее всего, будет перенесено страховщиками на их корпоративных клиентов, что в итоге приведет к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.

Смотрите также:

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Глава МВФ Кристалина Гергиева

МВФ прогнозирует тяжелый год для мировой экономики

МВФ прогнозирует тяжелый год для мировой экономики

Экономический рост в США, Евросоюзе и Китае замедлится, а половина стран ЕС, по прогнозам МВФ, окажется в рецессии.
Экономика и бизнес1 января 2023 г.
external

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки в интервью DW оценил последствия мобилизации, а также введенного странами Евросоюза эмбарго на российскую нефть для экономики РФ.
Политика6 декабря 2022 г.18:54 мин.
Председатель Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совета мудрецов") Моника Шнитцер

Немецкий экономист ожидает высокой инфляции в ФРГ на протяжении двух лет

Немецкий экономист ожидает высокой инфляции в ФРГ на протяжении двух лет

Высокая инфляция сохранится в Германии в 2023 и даже в 2024 году, предупредила председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Моника Шнитцер.
Экономика и бизнес24 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым над жилыми кварталами Бахмута

Британская разведка: Прорыв России под Бахмутом маловероятен

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW - мужчина с фонариком освещает темную комнату, стоя у открытой двери с надписью "2023"

В новый год с опаской: что принесет 2023-й?

В новый год с опаской: что принесет 2023-й?

Общество24 ч. назад
В новогоднюю ночь в Берлине сожгли и этот туристический автобус

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Общество21 ч. назад
Лукашенко и чиновники на ВНС

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Политика2 января 2023 г.
Лекарства для ребенка с ВИЧ

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Здоровье2 января 2023 г.
Киев встречает Новый год

День 312-й войны: Киев призывает к поставкам оружия

День 312-й войны: Киев призывает к поставкам оружия

Конфликты1 января 2023 г.
Новые монеты евро - теперь и с хорватской символикой

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Политика1 января 2023 г.
На главную страницу