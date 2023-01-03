Перестраховщики отказываются покрывать риски в РФ и Украине

Перестраховщики, которые с 1 января обновляют свои полисы, начинают отказываться от покрытия рисков в Украине, России и Беларуси.

Некоторые перестраховочные компании с начала 2023 года начали отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси, сообщает со ссылкой на источники в отрасли агентство Reuters во вторник, 3 января.

Фирмы, страхующие страховщиков - перестраховщики - ежегодно продлевают годовые полисы 1 января, обновляя цены с учетом новых рисков. Участники рынка начинают отказываться от работы с Россией, Украиной и Беларусью, и с января "очень трудно найти покрытие" в этих странах из-за убытков, которые понесли перестраховщики в связи с войной и санкциями, рассказал Reuters председатель Gallagher Re International Джеймс Викерс.

Без услуг перестрахования страховщики, вероятно, будут еще неохотнее работать в регионе, объяснили Reuters источники в отрасли. По их словам, страховщики судов уже заявили, что уходят с рынка, пишет агентство. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за "застрявших" в России самолетов.

Стихийные бедствия повлияли на рынок

Помимо войны в Украине перестраховщики понесли большие убытки в результате стихийных бедствий, таких как ураган "Иэн" во Флориде, который брокер Howden назвал вторым "самым дорогим" стихийным бедствием за всю историю с точки зрения страхования убытков.

"Сектор переживает самый резкий циклический рост цен с 2001-2006 годов, если не раньше", - подчеркнул глава аналитического отдела Howden Дэвид Фландро. Ставки перестрахования имущества в наиболее пострадавших районах США выросли на 150 процентов.

По оценке перестраховочной компании Swiss Re, ураган "Иэн" и другие стихийные бедствия привели к страховым убыткам во всем мире на сумму около 115 млрд долларов за год, что значительно превышает средний показатель за 10 лет в размере 81 млрд долларов. Любое повышение ставок, скорее всего, будет перенесено страховщиками на их корпоративных клиентов, что в итоге приведет к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.

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