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Председатель Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совета мудрецов") Моника Шнитцер
Председатель Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совета мудрецов") Моника ШнитцерФото: Stefan Boness/Ipon/IMAGO
Экономика и бизнесГермания

"Совет мудрецов": В ФРГ будет высокая инфляция еще два года

Даниил Сотников
24 мин. назад

Высокая инфляция сохранится в Германии в 2023 и даже в 2024 году, предупредила председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Моника Шнитцер.

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Инфляция в Германии будет оставаться высокой еще по крайней мере два года из-за вторичных эффектов, заявила председатель Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совета мудрецов") Моника Шнитцер (Monika Schnitzer) в субботу, 24 декабря, в интервью газете Rheinische Post.

"Инфляция останется темой для обсуждений и в 2024 году, только после этого мы сможем постепенно вернуться к уровню в два процента", - предупредила Шнитцер. По ее словам, предприятия перекладывают высокие расходы дальше на потребителей, "причем многие преувеличивают" свои издержки, отметила она.

Для сдерживания роста цен в следующем году Шнитцер предложила ввести "сбор энергетической солидарности". "Это имеет смысл: такой сбор говорит о том, что страна беднеет и что на сильные плечи должно ложиться большее бремя, чем на слабые", - заявила она. По ее оценкам, подобный сбор может принести государству 12-13 миллиардов евро дополнительных доходов. Но такая мера должна быть строго ограничена по времени, убеждена Шнитцер.

Шнитцер - за продление эксплуатации АЭС в Германии

Кроме того, немецкий экономист призывает продлить срок эксплуатации трех последних АЭС в Германии еще на два-три года. "С экономической точки зрения имеет смысл срочно заказать новые тепловыделяющие элементы. Это даст нам больше уверенности следующей зимой", - заявила она.

Моника Шнитцер возглавляет экспертный совет из пяти человек, который консультирует федеральное правительство по вопросам экономической политики - так называемый "Совет мудрецов".

В ноябре годовая инфляция в Германии достигла 10 процентов. По прогнозу Немецкого федерального банка (бундесбанк), в следующем году она снизится до 7,2 процента, в том числе благодаря введению государственного тормоза на повышение цен на электроэнергию и газ. Ожидается, что в 2024 году инфляция в Германии снизится до 4,1 процента.

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