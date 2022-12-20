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Фото: photothek/IMAGO
ПолитикаГермания

Немецкий федеральный банк прогнозирует падение ВВП Германии

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

Предстоящий год принесет немцам сокращение экономики и высокую инфляцию. Постепенное улучшение ситуации начнется лишь во втором полугодии, прогнозирует бундесбанк.

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Немецкий федеральный банк (бундесбанк) ожидает в 2023 году сокращение экономики и сохранение инфляции на высоком уровне. "Поначалу ВВП, по всей видимости, сократится, но со второго полугодия мы ожидаем постепенное улучшение", - сообщил президент бундесбанка Йоахим Нагель (Joachim Nagel) на презентации нового прогноза Немецкого федерального банка в пятницу, 16 декабря.

По словам Нагеля, энергетический кризис подстегивает инфляцию в Германии. После прироста ВВП на уровне 1,8 процента в текущем году эксперты бундесбанка ожидают в 2023 году сокращение экономики на 0,5 процента. Высокие цены на энергию вследствие российского вооруженного вторжения в Украину вызывают финансовые трудности у предприятий и потребителей, потребительский спрос снижается, констатируют специалисты.

В ноябре потребительские цены в Германии были на 10 процентов выше, чем годом ранее. Бундесбанк не ожидает скорого улучшения ситуации. "Инфляция высока и постепенно будет снижаться", - прогнозирует Нагель. На предстоящий год Немецкий федеральный банк прогнозирует снижение уровня инфляции с 8,6 до 7,2 процента, в том числе благодаря введению государственного тормоза на повышение цен на электроэнергию и газ. В 2024 году инфляция в Германии должна снизиться до 4,1 процента.

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