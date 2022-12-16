Бундесрат ФРГ одобрил "тормоз цен" на газ и электроэнергию

Ограничение цен на газ и электричество вступит в силу в ФРГ в марте 2023 года. Для физлиц и небольших компаний максимальная цена газа ограничена 12 центами за кВт-час, электроэнергии - 40 центами за кВт-час.

Бундесрат (представительство федеральных земель) Германии в пятницу, 16 декабря, одобрил так называемый "ценовой тормоз" на газ и электроэнергию. Мера, накануне получившая зеленый свет бундестага, позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей в ходе энергетического кризиса, объяснил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil). Рост цен несет в себе потенциал социального кризиса, добавил он.

Как ожидается, "ценовой тормоз" на газ для частных домохозяйств, малого и среднего бизнеса вступит в силу в марте 2023 года. В отношении января и февраля эта мера будет действовать ретроспективно. Для потребителей - физических лиц и небольших компаний стоимость газа будет ограничена на уровне 12 центов за киловатт-час, а электроэнергии - на уровне 40 центов за киловатт-час.

"Тормоз цен" охватит 80 процентов потребления

Меры поддержки охватывают 80 процентов объема потребления газа и электроэнергии домохозяйствами по итогам 2022 года. За потребление свыше этого объема придется расплачиваться по цене, указанной в договоре с поставщиком. Предполагается, что "ценовой тормоз" будет действовать до апреля 2024 года.

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