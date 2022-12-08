Правительство Шольца год у власти. Как его оценивают в ФРГ

В ФРГ первый год работы "светофорного" правительства прошел под знаком войны России против Украины. Как кабинет Олафа Шольца проявил себя на фоне этого конфликта и связанных с ним вызовов?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz)пребывает в гармонии с собой. В своем последнем видеоподкасте он четко и без лишних эмоций рассказывает, чего добилось его правительство за первый год пребывания у власти: "Поддержало Украину гуманитарно, финансово и вооружениями, обеспечило надежность энергоснабжения и создало законодательную базу для расширения использования возобновляемых источников энергии. Облегчило финансовую нагрузку граждан ФРГ на фоне резкого роста цен, увеличило минимальную заработную плату и добилось улучшения социальных выплат".

При этом канцлер использует следующие формулировки: "Мы позаботились об этом - мы делаем это возможным - мы обеспечиваем - мы закладываем фундамент". Подразумевалось при этом следующее: "Мы держим ситуацию под контролем, несмотря на экзистенциальный кризис, с которым не приходилось сталкиваться ни одному федеральному правительству". Если бы Олафу Шольцу нужно было бы поставить школьную оценку деятельности "светофорного" правительства, как называют коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за их "партийных" цветов, она бы оказалась неплохой.

Недовольные избиратели

Многие граждане, однако, считают иначе. На протяжении уже нескольких месяцев правящая коалиция не получает одобрения большинства в опросах общественного мнения. Параллельно с этим возрос уровень недовольства правительством. Те, кто считает, что коалиция хорошо справляется со своими обязанностями, - в меньшинстве.

Политолог Урсула Мюнх Фото: Eventpress Stauffenberg/ Eventpress/picture alliance

Политолог, директор Академии политического образования в городе Тутцинг на озере Штарнберг Урсула Мюнх (Ursula Münch) не хочет судить слишком строго. "Я ставлю "светофорному" правительству оценку "удовлетворительно", - говорит она в беседе с DW. По ее словам, перед кабинетом Олафа Шольца стоят большие и сложные задачи. Вместо того чтобы просто работать в рамках коалиционного соглашения, правительство гибко реагировало на те или иные обстоятельства и отошло от "многих политических догм", поясняет она.

Правительственная работа в "эпоху перемен"

Правительственная коалиция из трех партий приступила к работе 8 декабря 2021 года, назвавшись "коалицией прогресса". Ее члены обещали направить всю свою энергию на модернизацию страны, сделать Германию более климатически нейтральной, более цифровой и более быстрой. В коалиционном соглашении пункт за пунктом были изложены необходимые для этого шаги.

Спустя всего два с половиной месяца, однако, мир стал другим. Россия вторглась в Украину и заставила мир вступить в "эпоху перемен", как назвал это канцлер ФРГ, выступая в бундестаге. Прямое следствие этого развития: Шольц объявил о выделении 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера и о помощи Украине.

Лавирующий канцлер

Разрыв с прежней государственной доктриной Германии о недопустимости поставок оружия в кризисные регионы больно ударил по СДПГ и "зеленым". Им пришлось отказаться от своих основополагающих пацифистских убеждений. "Зеленым" удалось в этом особенно преуспеть, и сегодня они являются одними из самых ярых сторонников поставок вооружений в Украину. СДПГ и канцлера Шольца, напротив, долгое время упрекали в излишней нерешительности по этому вопросу.

Политолог Урсула Мюнх так не считает. По ее мнению, "это было правильным - искать золотую середину между поддержкой Украины и опасениями из-за возможного расширения войны". Не воодушевляющим, по ее словам, является то, что и европейские партнеры ФРГ, и США до сих пор не знают наверняка, "какой же стратегии на самом деле придерживается федеральный канцлер".

Отказ от газа из России

Реакция России на поддержку Берлином Украины не заставила себя долго ждать. Постепенно Германии, которая сильно зависела от поставок российского газа, перекрыли вентиль, чтобы оказать на нее давление. В результате цены на энергоносители взлетели, вызвав самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Драматичные последствия такого развития для государства, экономики и граждан с тех пор являются определяющими для действий правительства. Им были приняты три пакета помощи общим объемом около 100 миллиардов евро. Кроме того, 200 миллиардов евро было выделено на экономический "зонтик", призванный затормозить рост цен на газ, тепло и электроэнергию. Не стоит забывать и о средствах, предоставленных компаниям, пострадавшим от санкций или войны, а также о размещении примерно миллиона беженцев из Украины, которых приняла Германия, и уходе за ними.

Как Шольц "размахнуться вдвойне"

Если подсчитать общую сумму задолженностей, которые "светофорной" коалиции пришлось сделать в первый год пребывания у власти, выйдет около 500 миллиардов евро. Канцлер Шольц назвал это "размахнуться вдвойне", отсылая к выражению "размахнуться", которым он воспользовался в 2020 году, когда, будучи министром финансов, принимал меры финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Всегда рассудительный и чуждый проявлению эмоций Шольц прибегает к таким формулировкам, чтобы усилить драматизм.

В то же время из-за сложной финансовой ситуации реализацию многих проектов, предусмотренных коалиционным соглашением, пришлось отложить. Однако, по словам политолога Мюнх, каждая из трех вошедших в правящую коалицию партий все же смогла продавить некоторые из своих проектов. Особенно СДПГ, добившаяся введения социального пособия под названием "средства для граждан" (Bürgergeld ) и минимальной заработной платы.

"В свою очередь "зеленые" могут похвастать тем, что сохранили курс на отказ от использования атомной энергии - хотя это дает им преимущество лишь в глазах собственных сторонников, а не у большинства населения", - напоминает Мюнх.

СвДП, которая приступила к работе в правительстве с целью привести в порядок государственные финансы, профилироваться труднее. "До солидного бюджета еще далеко из-за кризиса, а для инфраструктурных проектов нужны годы", - объясняет политолог.

Когда канцлеру пришлось вмешаться

По мнению Мюнх, учитывая стоящие перед ним неимоверные вызовы, "светофорному" правительству следовало отказаться и от других своих прежних убеждений. "На мой взгляд, правительство довольно часто терялось в фундаментальных спорах", - говорит она. В случае с продлением срока службы атомных электростанций эти разногласия зашли так далеко, что канцлеру пришлось сказать свое веское слово.

При этом споры - это именно то, чего "светофорное" правительство хотело избежать любой ценой. Несмотря на то что СДПГ, "зеленые" и СвДП являются партнерами с весьма различными политическими убеждениями, они обещали оставить свои разногласия в стороне ради общей цели. И, прежде всего, не говорить друг о друге плохо - особенно публично.

Недовольство в коалиции

Этот принцип не работал тогда, когда одна из партий чувствовала, что остается в стороне. Летом, когда "зеленые" опережали СДПГ в опросах, а рейтинг симпатий министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) значительно превышал рейтинг социал-демократа Шольца, в СДПГ иронизировали: "Принцип Хабека работает так: выступления на публике - хоть снимай кино, реализация - сомнительная, а в итоге гражданам приходится раскошеливаться".

"Зеленые" тогда парировали, что "плохие результаты канцлера, его жалкие рейтинги в опросах" не улучшатся от "нелояльного поведения и недовольства в коалиции".

"Эпоха перемен" - в том числе экономических

Пришло время резкого роста цен на энергоносители, и время, когда стало ясно, что без масштабной финансовой помощи со стороны государства все остановится. Однако, по мнению политолога Урсулы Мюнх, тормоз цен на газ и электричество в такой ситуации - не лучшее решение. "Расходы на энергию покрываются за счет щедрых субсидий, но в то же время слишком мало делается для того, чтобы увеличить предложение на рынке энергии, благоприятной для климата", - пеняет она.

Каждой из вошедших в праваящую коалицию партий пришлось отказаться от некоторых своих принципов Фото: Sascha Steinach/picture alliance

В любом случае коалиции нужно придумать что-то иное, чем все новые траты, уверена эксперт: "В будущем кризисы и опасения населения по поводу инфляции будут преодолеваться не только с помощью дорогостоящих трансфертных платежей".

В 2023 году ситуация может усложниться

Министр финансов ФРГ и лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) в следующем году намерен составить более сбалансированный бюджет и снова начать придерживаться принципа ограничения на новые задолженности. Но удастся ли ему это? Дефицит энергии сохранится. При этом весной, когда газовые хранилища снова опустеют, будет необходимо найти способы вновь заполнить их к концу осени. Без поставок газа из России - задача не из легких.

Инфляция в обозримом будущем останется высокой, экономике грозит рецессия. Таким образом, во второй год работы федеральное правительство, возможно, столкнется с гораздо большими трудностями, чем в первый. В таких условиях канцлеру нужно будет стремиться сохранить единство коалиции и ее приверженность заданному курсу, а это - нелегкая задача. Вероятно, Олаф Шольц будет решать эту проблему в присущем ему, выработавшемся за десятилетия политической карьеры стиле: с непоколебимостью, стоицизмом и иногда - с долей упрямства.

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