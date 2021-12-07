 Кто вошел в новое правительство Германии (фотогалерея) | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.12.2021

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Германия

Кто вошел в новое правительство Германии (фотогалерея)

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" опубликовали коалиционное соглашение и поделили посты в кабинете министров. О новых и уже знакомых лицах в правительстве Германии - галерея DW.

  • Социал-демократ Олаф Шольц

    Новое правительство Германии

    Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ

    Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Его избрали главой правительства Германии на заседании бундестага 8 декабря 2021 года. 63-летний Шольц - опытный политик, он был министром федерального правительства, а до этого бургомистром Гамбурга.

  • Социал-демократ Вольфганг Шмидт

    Новое правительство Германии

    Вольфганг Шмидт

    Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

  • Министр здравоохранения Карл Лаутербах

    Новое правительство Германии

    Карл Лаутербах

    Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

  • Кристине Ламбрехт

    Новое правительство Германии

    Кристине Ламбрехт

    Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

  • Социал-демократ Хубертус Хайль

    Новое правительство Германии

    Хубертус Хайль

    Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

  • Клара Гейвиц - глава министерства строительства и жилья

    Новое правительство Германии

    Клара Гейвиц

    Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

  • Нэнси Фезер, министр внутренних дел

    Новое правительство Германии

    Нэнси Фезер

    Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

  • Свенья Шульце, министр экономического сотрудничества и развития

    Новое правительство Германии

    Свенья Шульце

    53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

  • Кристиан Линднер (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Кристиан Линднер

    Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

  • Марко Бушман (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Марко Бушман

    Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

  • Фолькер Виссинг (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Фолькер Виссинг

    Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

  • Беттина Штарк-Ватцингер (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Беттина Штарк-Ватцингер

    Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

  • Анналена Бербок, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Анналена Бербок

    Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок стала министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

  • Роберт Хабек, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Роберт Хабек

    Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн в кабинете Шольца стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек получил и пост вице-канцлером.

  • Джем Эздемир, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Джем Эздемир

    Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

  • Штеффи Лемке, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Штеффи Лемке

    Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

  • Анне Шпигель, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Анне Шпигель

    Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

  • Клаудия Рот, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Клаудия Рот

    Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben".

    Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская


  • Социал-демократ Олаф Шольц

    Новое правительство Германии

    Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ

    Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Его избрали главой правительства Германии на заседании бундестага 8 декабря 2021 года. 63-летний Шольц - опытный политик, он был министром федерального правительства, а до этого бургомистром Гамбурга.

  • Социал-демократ Вольфганг Шмидт

    Новое правительство Германии

    Вольфганг Шмидт

    Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

  • Министр здравоохранения Карл Лаутербах

    Новое правительство Германии

    Карл Лаутербах

    Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

  • Кристине Ламбрехт

    Новое правительство Германии

    Кристине Ламбрехт

    Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

  • Социал-демократ Хубертус Хайль

    Новое правительство Германии

    Хубертус Хайль

    Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

  • Клара Гейвиц - глава министерства строительства и жилья

    Новое правительство Германии

    Клара Гейвиц

    Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

  • Нэнси Фезер, министр внутренних дел

    Новое правительство Германии

    Нэнси Фезер

    Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

  • Свенья Шульце, министр экономического сотрудничества и развития

    Новое правительство Германии

    Свенья Шульце

    53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

  • Кристиан Линднер (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Кристиан Линднер

    Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

  • Марко Бушман (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Марко Бушман

    Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

  • Фолькер Виссинг (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Фолькер Виссинг

    Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

  • Беттина Штарк-Ватцингер (СвДП)

    Новое правительство Германии

    Беттина Штарк-Ватцингер

    Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

  • Анналена Бербок, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Анналена Бербок

    Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок стала министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

  • Роберт Хабек, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Роберт Хабек

    Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн в кабинете Шольца стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек получил и пост вице-канцлером.

  • Джем Эздемир, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Джем Эздемир

    Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

  • Штеффи Лемке, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Штеффи Лемке

    Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

  • Анне Шпигель, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Анне Шпигель

    Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

  • Клаудия Рот, партия зеленых

    Новое правительство Германии

    Клаудия Рот

    Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben".

    Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская


Смотрите также:

  • Карикатура на Ангелу Меркель в журнале El Jueves

    Многогранная Меркель

    Евро или кнут?

    В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

  • Портрет Ангелы Меркель в газете Demokratie

    Многогранная Меркель

    Сравнение с Гитлером

    Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Uwazam Rze

    Многогранная Меркель

    Меркель в концлагере

    Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

  • Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

    Многогранная Меркель

    Покерфейс в Пекине

    Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале New Statesman

    Многогранная Меркель

    Терминатор Меркель

    Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Spiegel

    Многогранная Меркель

    Добрая Ангела

    В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Point

    Многогранная Меркель

    Жаль, что не француженка

    Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Time

    Многогранная Меркель

    Канцлер свободного мира

    В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Wprost

    Многогранная Меркель

    Дежавю из Польши

    Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

  • Портреты Ангелы Меркель в немецких газетах и журналах

    Многогранная Меркель

    Критический взгляд изнутри

    В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

  • Обложка книги Канцлер. Портрет эпохи

    Многогранная Меркель

    Конец эпохи

    В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд.

    Автор: Беттина Бауман, Элла Володина


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Новое правительство в ФРГ: Как изменится политика Берлина в отношении Кремля? (25.11.2021)

Контекст

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