Кто вошел в новое правительство Германии (фотогалерея)

Новое правительство Германии

Анналена Бербок

Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок стала министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.