Кто вошел в новое правительство Германии (фотогалерея)

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Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" опубликовали коалиционное соглашение и поделили посты в кабинете министров. О новых и уже знакомых лицах в правительстве Германии - галерея DW.
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