Новое правительство Германии. Штрихи к портрету министров

В среду, 8 декабря, бундестаг сначала избирает нового канцлера - социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz), а потом приводит к присяге его самого и членов нового правительства Германии, сформированного из представителей трех партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"Зеленые". По их политическим цветам - красный, желтый, зеленый - новую правительственную коалицию в ФРГ называют "светофором".

"Желтые" и "зеленые" определились со своими кандидатами на министерские посты еще на прошлой неделе. "Красные" медлили и назвали имена глав причитающихся им министерств только в последний момент. Так какое оно, новое правительство Германии, сменяющее кабинет Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая после 16 лет у власти уходит на пенсию?

Новое правительство моложе и в нем больше женщин

Новое правительство будет большим, чем прежнее, за счет того, что сферой строительства, которая раньше относилась к полномочиям МВД, теперь будет заниматься отдельное ведомство. В результате число членов кабинета министров, включая самого канцлера, увеличилось с 16 до 17.

Демонстранты в масках Анналены Бербок, Кристиана Линднера и Олафа Шольца

Перед выборами и в ходе коалиционных переговоров Олаф Шольц клятвенно обещал, что его правительство "будет, как минимум, наполовину состоять из женщин". Но 17 пополам не делится, поэтому Шольц схитрил и себя самого из этой арифметики исключил. Из 16 же министров половину и в самом деле теперь составляют женщины.

Средний возраст "светофора" - 50,4 лет. Правительство Шольца чуть моложе, чем все четыре правительства Ангелы Меркель в те моменты, когда они приступали к исполнению своих обязанностей. Средний возраст ее министров в 2018 году был 51,2 года. Самые молодые в новом правительстве - "зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Анне Шпигель (Anne Spiegel). Обеим по 40 лет. Первая стала министром иностранных дел, вторая - министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Самый "взрослый" член нового кабинета министров - сам Олаф Шольц. Ему 63 года.

Новые и старые лица в кабинете Шольца

Если учесть, что консерваторы Ангелы Меркель проиграли выборы и не будут представлены в новом правительстве ФРГ, неудивительно, что его состав сильно обновился: за счет пяти "зеленых" министров, четырех либералов, но только двух новых фигур во главе тех семи ведомств, которые достались социал-демократам (или за ними остались).

Только Хубертус Хайль остался на своем прежнем месте

Почти все представители СДПГ в правительстве Меркель сохранили за собой министерские портфели, правда, уступив свои прежние новым партнерам по коалиции. Исключение составляют только Хубертус Хайль (Hubertus Heil), оставшийся на посту министра труда и социальных вопросов, и бывший глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) - ему вообще не нашлось места в новом кабинете министров после того, как внешнеполитическое ведомство отошло к "зеленым".

Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ уступила место министра юстиции либералу, а сама стала уже третьей женщиной подряд на посту главы Минобороны. Свенья Шульце (Svenja Schulze), которая руководила министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности, перешедшим к "зеленым", теперь возглавляет министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития.

Таким образом социал-демократы Ламбрехт и Шульце оказались во главе ведомств, которые наряду с "зеленым" МИД, будут участвовать в выработке внешнеполитического курса Германии, основные направления которого так или иначе определяет канцлер.

Из гостей телевизионных ток-шоу в министры здравоохранения

Самая яркая и вместе с тем небесспорная и противоречивая фигура в новом немецком правительстве - министр здравоохранения социал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). В Германии его знают очень хорошо: 58-лений врач-эпидемиолог с запоминающейся внешностью - постоянный гость бесчисленных телевизионных ток-шоу, в которых он своим характерным, слегка гнусавым голосом цитирует научные исследования о коронавирусе, предостерегает от легкомысленного поведения в условиях пандемии и требует ужесточения карантинных мер.

Новый министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах

Лаутербах производит впечатление типичного "научного червя". В профессиональных знаниях нового министра здравоохранения никто в Германии не сомневается. Тем не менее назначение Лаутербаха на этот пост было одновременно и ожидаемым, и сюрпризом. С одной стороны, вроде бы без него никак не обойтись, он у всех на виду, признанный эксперт. Но, с другой стороны, Лаутербах слывет своенравным человеком, не способным работать в команде и руководить таким крупным коллективом, как министерство здравоохранения. К тому же в новой должности ему придется не изучать и цитировать научные исследования, а, например, организовывать бесперебойное снабжение вакцинами от коронавируса немецких врачей и прививочные центры.

Министр сельского хозяйства - давний борец за легализацию марихуаны

К числу премьер можно отнести назначение министром внутренних дел 51-летней Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Впервые этим министерством будет руководить женщина - вторая из двух новых социал-демократических фигур в правительстве Олафа Шольца, а также назначение "зеленого" Джема Оздемира (Cem Özdemir) министром сельского хозяйства.

Оздемир - первый министр федерального правительства с миграционным бэкграундом. Его родители-гастарбайтеры приехали из Турции в начале 60-х годов прошлого века, когда Германия остро нуждалась в рабочих руках, здесь они и познакомились. Родился он в 1965 году в городке Бад Урах под Штутгартом в Баден-Вюртемберге и считает себя коренным швабом.

Подарок с намеком: в 2014 на съезде "зеленых" Оздемиру (слева) вручили горшочек с коноплей

16-летним подростком Оздемир примкнул к партии "зеленых", в которой сделал успешную карьеру: в 1994 году он стал в бундестаге первым депутатом турецкого происхождения, а с 2008 до 2018 года был одним из двух сопредседателей этой партии. Во внутрипартийной борьбе за "зеленые" министерские портфели в новом правительстве он обошел сопредседателя парламентской фракции Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter), биолога по образованию.

В последние годы Джем Оздемир занимался преимущественно внешнеполитическими темами, интереса к аграрным не проявлял. Правда, один шумный контакт с растениеводством у него был: в 2014 году в Сети появилось видео с Оздемиром и кустом марихуаны у него на балконе. Заведенное на политика дело было "за незначительностью правонарушения" вскоре закрыто, а сам он позднее утверждал, что растение попало в кадр неслучайно. Тем самым, мол, Оздемир хотел поддержать политическое требование своей партии о легализации каннабиса. Своей цели он почти добился: новое правительство намерено и в самом деле легализовать продажу и употребление марихуаны.

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Новое правительство Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет преемником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Выборы канцлера состоятся предположительно на второй неделе декабря. 63-летний Шольц - опытный политик, он был министром федерального правительства, а до этого бургомистром Гамбурга.

Новое правительство Германии Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавит ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает будущего главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть его главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в старом правительстве была министром юстиции. Теперь она встанет во главе бундесвера. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии Хубертус Хайль Скорее всего, в новое правительство войдет 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil), сохранив за собой пост министра труда. До самого последнего момента оставалось неизвестным, кто будет в новом кабинете министром здравоохранения. В ходе пандемии глава этого ведомства стал одним из самых непопулярных политиков в стране.

Новое правительство Германии Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавит новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь возглавила министерство экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из главных постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по важности после канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который войдет в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он займет пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, он участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост займет и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он станет министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертым членом нового правительства от СвДП станет Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), которая возглавит министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок станет министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

Новое правительство Германии Роберт Хабек Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн возглавит заново созданное министерство экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек станет вице-канцлером.

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавит министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей станет Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавит министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) станет госминистром по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года она занимает пост вице-председателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

