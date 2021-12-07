Партии нового правительства ФРГ подписали коалиционное соглашение

"Это утро должно стать началом нашего пути к новому правительству", - этими словами кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыл церемонию подписания коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Выступая в музее "Футуриум" в Берлине во вторник, 7 декабря, Шольц заявил, что изначально все усилия новой коалиции потребуется направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lidner) пояснил: "Сейчас начинается время действий". Сопредседательница "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила о коалиционном договоре, "соответствующем действительности, соответствующем социальной реальности". Затем свои подписи под соглашением поставили по пять представителей от СДПГ и "зеленых" и три представителя СвДП.

Партия "Союз-90"/"зеленые" накануне дала согласие на вступление в коалицию с социал-демократами и либералами. В выходные аналогичные решения были приняты на чрезвычайных партийных съездах СвДП и СДПГ. Ожидается, что 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером и новый кабинет министров ФРГ будет приведен к присяге. Уже официально озвучены имена всех кандидатов на министерские посты в будущем правительстве, которое по политическим цветам трех партий называют "светофором". Линднер получил один из главных постов в новом кабинете, он возглавит министерство финансов. Бербок станет министром иностранных дел, а второй сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) возглавит министерство экономики и защиты климата, а также займет пост вице-канцлера.

Планы нового правительства

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Кроме того, новая коалиция намерена предоставить безвизовый въезд в ФРГ для россиян моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.

Очередные парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. С небольшим перевесом их выиграла СДПГ, набрав 25,7 процента голосов. Ее ближайший соперник - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90"/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, СвДП - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента. 21 октября начались переговоры о создании коалиционного правительства с участием СДПГ, "зеленых" и СвДП.

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Новое правительство Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет преемником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Выборы канцлера состоятся предположительно на второй неделе декабря. 63-летний Шольц - опытный политик, он был министром федерального правительства, а до этого бургомистром Гамбурга.

Новое правительство Германии Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавит ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает будущего главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть его главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в старом правительстве была министром юстиции. Теперь она встанет во главе бундесвера. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии Хубертус Хайль Скорее всего, в новое правительство войдет 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil), сохранив за собой пост министра труда. До самого последнего момента оставалось неизвестным, кто будет в новом кабинете министром здравоохранения. В ходе пандемии глава этого ведомства стал одним из самых непопулярных политиков в стране.

Новое правительство Германии Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавит новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь возглавила министерство экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из главных постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по важности после канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который войдет в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он займет пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, он участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост займет и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он станет министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертым членом нового правительства от СвДП станет Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), которая возглавит министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок станет министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

Новое правительство Германии Роберт Хабек Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн возглавит заново созданное министерство экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек станет вице-канцлером.

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавит министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей станет Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавит министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) станет госминистром по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года она занимает пост вице-председателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

