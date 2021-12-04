Антиваксеры в Германии: что делать с агрессивным меньшинством?

"Это нападение на демократию, это запугивание… Такие демонстранты не хотят ничего, кроме нагнетания страха, и такому не может быть места в демократическом дискурсе о правильном курсе в условиях пандемии". Так официальный представитель и.о. правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) прокомментировал на правительственной пресс-конференции в понедельник, 6 декабря, факельное шествие нескольких десятков ковид-диссидентов перед жилым домом министра здравоохранения федеральной земли Саксония Петры Кёппинг (Petra Köpping) вечером в прошлую пятницу.

Методы SA - штурмовых отрядов нацистов

Аналогичным образом высказались и другие ведущие немецкие политики. "Это было организованное устрашение представительницы государственной власти… Мне оно напомнило о самых темных главах нашей немецкой истории", - заявил, например, и.о. главы МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). А премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) прямо сказал, какую именно темную главу немецкой истории это шествие напоминает: методы, которыми действовали штурмовые отряды нацистов (SA).

На демонстрации ковид-диссидентов в Гамбурге, 4 декабря

После факельного шествия в саксонском городе Гримма в выходные дни в целом ряде немецких городов прошли несогласованные с властями акции ковид-диссидентов и противников вакцинации - в Гамбурге, Трире, Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Потсдаме и в Берлине, где в ходе столкновений были ранены двое полицейский и 58 участников временно задержаны.

Радикализация сторонников движения Querdenker (в переводе с немецкого - "нестандартно мыслящие") вызвана планами сделать вакцинацию от коронавируса в Германии обязательной. В этом уверены и немецкие политики, и правоохранители, и спецслужбы ФРГ.

Все больше насилия со стороны ковид-диссидентов

Так, Федеральное ведомство по охране конституции, рассказал министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль (Thomas Strobl), твердо исходит из того, что "обязательная вакцинация усилит агрессивность движения Querdenker".

Акции протеста ковид-диссидентов часто сопровождаются стычками с полицией

В немецком МВД также опасаются, что на фоне дискуссий о необходимости обязательной вакцинации и ужесточения карантинных мер будет расти и активность ковид-диссидентов. "Мы не можем исключить, что в этой сфере будет все больше динамики и насилия, исходящего от таких групп", - не стал успокаивать журналистов пресс-секретарь МВД Стив Альтер (Steve Alter), впервые пришедший на правительственную пресс-конференцию 6 декабря в своей форме офицера полиции.

Такие прогнозы тревожат председателя объединенной парламентской фракции консерваторов Ральфа Бринкхауса (Ralph Brinkhaus). Вместе с тем он считает недопустимым "откладывать принятие жизненно важных решений или тянуть с ними из страха перед меньшинством".

Один из трех кандидатов в председатели Христианско-демократического союза Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), в свою очередь, хоть видит угрозу раскола общества из-за обязательной вакцинации, но, говорит он, "куда более весома угроза раскола общества вследствие того, что меньшинству все еще беспрепятственно позволяют гнать колоссальную инфекционную волну, накрывающую все население и ограничивающую его свободы".

Фактический локдаун для непривитых

Считается, что одна из главных причин крутого подъема четвертой волны коронавируса в Германии - недостаточная для выработки коллективного иммунитета доля вакцинированных. По данным Института Роберта Коха (RKI), полную защиту в настоящее время имеют 69 процентов (57,4 млн) жителей Германии. Как минимум, 16,7 процента (13,9 млн) получили уже и бустерную прививку.

Очереди за прививками становятся все длиннее

Учитывая пугающие цифры суточного прироста инфицированных - в иные дни они превышают 70 тысяч человек - перед центрами вакцинации и прививочными пунктами стали выстраиваться все более длинные очереди. Но стоят в них, увы, преимущественно уже привитые, желающие освежить свою иммунную защиту третьей дозой. Так, из 896 тысяч прививок, сделанных в пятницу на прошлой неделе, 756 тысяч были бустерными, еще 65 тысяч - повторными. То есть, только 75 тысяч - меньше, чем каждый десятый - впервые пришли за вакциной.

Это главным образом те, которым ужесточенные с прошлой недели карантинные правила создают изрядные проблемы в быту, на работе и в личной жизни. Им, в частности, закрыт вход в рестораны, кино и театры, в спортивные секции и бордели, в клубы и на стадионы, во все магазины, кроме аптек и продовольственных, на рождественские базары. Личные контакты ограничены для них встречами максимум с парой людей из одного домохозяйства. На работу и в общественный транспорт можно попасть только с сертификатом о негативном тесте на коронавирус, сделанном не позже, чем 24 часов или 48 часов назад, если речь идет о довольно надежном, но и довольно дорогом (от 50 евро) ПЦР-тесте.

Можно ли переубедить убежденных антиваксеров?

Но среди жителей Германии, еще не получивших прививку, довольна высока доля неисправимых антиваксеров. По опросу, который проводила газета Bild am Sonntag, таковых 63 процента. Именно они и составляют костяк сторонников всяких конспирологических теорий и движения Querdenker. Всего в Германии 23,3 млн жителей без прививок, хотя могли бы их сделать.

Пиа Ламберти

Еще один опрос, проведенный институтом INSA, свидетельствует о том, что 20 процентов непривитых теперь все-таки склоняются к вакцинации, а 17 процентов по-прежнему колеблются. Социальный психолог Пиа Ламберти (Pia Lamberty) считает, что введение обязательной вакцинации облегчит им принятие решения. Тот, кому наплевать или кто медлит, может сам для себя спихнуть вакцинацию на государство. Меня, мол, заставили.

Но что делать с радикалами, считающими вакцину смертельным ядом? Взывать к их благоразумию бессмысленно, важнее провести четкую грань, уверена Ламберти. Если же полиция, как это было во время факельного шествия в Саксонии, не принимает решительных мер, то это, говорит социолог, только воодушевляет участников таких акций, дает им ощущение быть правыми, считать, что полиция им симпатизирует.

Политики за решительные меры против ковид-диссидентов

Более жесткого подхода к агрессивному меньшинству антиваксеров требуют и многие немецкие парламентарии. Зампредседателя фракции социал-демократов в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил, что иски о нарушении правил проведения митингов и демонстраций против участников факельного шествия должны быть только началом, и привел в пример опыт Канады, где, по его словам, за такие правонарушения карают намного строже.

Его коллега из фракции консерваторов Торстен Фрай (Thorsten Frei) также считает, что в таких ситуациях государство ни в коем случае не должно выглядеть слабым, ему следует действовать более последовательно. Фрай ратует за то, чтобы признать акции устрашения представителей государства отягчающим обстоятельством и не ограничиваться штрафами - нужны публичные судебные процессы.

Ничего общего со свободой мнений такого рода акции, как в Саксонии, не имеют, уверена эксперт фракции "зеленых" по внутренней политике Ирене Михалик (Irene Mihalic). Она тоже требует решительных действий правового государства, "последовательных мер и контрстратегии".

Из-за нехватки мест в местных больницах некоторых тяжелых пациентов с ковидом отправляют из Саксонии в другие федеральные земли

Саксония не первый раз отличается выходками радикальных ковид-диссидентов, тон среди которых часто задают крайне правые. При этом пандемия коронавируса свирепствует в этой федеральной земле особенно сильно. Население Саксонии составляет всего 5 процентов от всей страны, но дает 15 процентов суточных заражений в Германии. Здесь и самый высокий кумулятивный семидневный показатель заражений - 1227 на 100 тысяч населения. В среднем по Германии - 442.

Если дело так пойдет дальше, то к Рождеству в Саксонии в неделю будут заражаться коронавирусом по 2800 из 100 000 жителей этой федеральной земли.

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