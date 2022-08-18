Биометан вместо природного газа? Пригодится ли ФРГ опыт Дании

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В Дании к 2034 году биометан полностью заместит природный газ. Почему ФРГ не стремится развивать производство биогаза для решения энергетических проблем, как делает ее северный сосед?
Сразу, как только из Германии попадаешь на территорию Дании, на пути одна за другой появляются биогазовые установки. Узнать их нетрудно по высоким башням-реакторам, в которых бактерии вырабатывают биогаз из сельскохозяйственных отходов. Легко найти их по запаху, с чем датчане мирятся. Правительство страны сделало ставку на последовательное увеличение производства биогаза, чтобы снизить зависимость от природного газа.
Одна из крупнейших таких установок работает в общине Корскро в 15 километрах от портового города Эсбьерг на Северном море. Восемь реакторов объемом 9 000 кубических метров производят биогаз из полужидкого навоза и помета, получаемого от ферм в округе, рассказывает Метте Хансен, сотрудница датской управляющей компании Nature Energy.
Предприятие в Корскро - одно из 50 производящих биометан в Дании. В 2021 году биогаз покрывал четверть потребностей страны в голубом топливе и, согласно планам властей, к 2034 году должен составить 100 процентов потребления. Таким образом планируется заменить природный газ, добываемый у побережья страны.
Дания, в отличие от Германии, не зависит от российских поставок газа, а сама добывает и экспортирует голубое топливо и намерена это делать до 2035 года. Однако в последнее время возникли проблемы с его добычей на месторождении Тайра на шельфе Дании. Поэтому переход на биогаз оказался своевременным и экономически целесообразным. "Кто сейчас при таких высоких ценах не способен зарабатывать деньги на его производстве, тот сам виноват", - говорит Метте Хансен.
Биогаз на 60 процентов состоит из метана и на 40 процентов - из углекислого газа. В Германии такая смесь на 95 процентов используется для производства электроэнергии и тепла. Лишь 250 из 10 тысяч биогазовых установок в ФРГ производят биометан, который закачивается в газопроводы. По данным немецкого объединения производителей биогаза (FV Biogas), он составляет 1 процент потребляемого газа в стране в год.
Причина: многие установки расположены слишком далеко от газопроводов или имеют слишком низкую мощность. "Для них расходы на подключение к сети или переоснащение были бы слишком высокими", - говорит пресс-секретарь объединения Йорг Шефер (Jörg Schäfer). Однако в случае примерно 2000 установок такие расходы окупились бы. Проблему Шефер усматривает в том, что у владельцев установок нет экономических стимулов. Правда, немецкие власти анонсировали проведение ежегодного тендера на 600 мегаватт биометана, однако одним лишь тендером проблему не решить, критикует FV Biogas. По его данным, проведенные в прошлом аукционы по биогазу не были исчерпаны полностью из-за недостаточной экономической выгодности.
Владельцы установок требуют гарантий от государства, например, фиксированных доходов от продажи биогаза на случай, если цены на него снова обрушатся. "Иначе будет трудно найти необходимые инвестиции", - говорит Шефер. Одним из препятствий являются нормативные ограничения в строительном кодексе. Но нет технических ограничений, а нормы, регулирующие доступ к газотранспортной сети, даже ставят производителей биометана в привилегированное положение.
В отношении биогаза существуют политические предубеждения. Так, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) критикует, что тысячам биогазовых установок грозит закрытие из-за того, что заканчивается 20-летний период их экономической поддержки со стороны государства по закону о возобновляемых источниках энергии.
Федеральное министерство экономики и климата, которое возглавляет "зеленый" Роберт Хабек (Robert Habeck), отвергает критику. "Ограниченные объемы биомассы делают невозможным значительный рост производства биогаза и это не является целесообразным", - говорится в заявлении ведомства. За этим стоят партийные идеологические причины. Значительная часть "зеленых" относится к биоэнегрии с предубеждением. Они опасаются конкуренции между биогазовыми установками и производителями продуктов питания. Это касается даже сельхозотходов, поскольку, с точки зрения "зеленых", активное использование жидкого навоза и помета легитимировало бы промышленное животноводство.
В отличие от немецких властей промышленные объединения видят в биогазе большой неиспользованный потенциал. Так, по данным FV Biogas, в Германии для производства биогаза сейчас используется только половина органических отходов сельского хозяйства, промышленности и бытовых отходов населения. А согласно исследованию технического университета Гамбурга, только четверть органических отходов жизнедеятельности населения используется для производства биогаза. Если Германия будет использовать все биоотходы для производства биометана, то сможет покрыть около 10 процентов годовой потребности в природном газе, подсчитало BDEW.
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