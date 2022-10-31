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Газовое хранилище в Германии
Газовое хранилище в ГерманииФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Запасы газа в Германии достигли рекордного уровня

Евгений Жуков
2 ч. назад

Немецкие газовые хранилища заполнены почти до предела. Объем газа в них достиг исторического максимума.

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Запасы природного газа в немецких газовых хранилищах достигли рекордного уровня, передает в понедельник, 31 октября, агентство dpa. Как следует из данных, опубликованных европейскими операторами газовых хранилищ, уже 24 октября был накоплен объем в 239,64 тераватт-часа, и, таким образом, был превышен предыдущий пик от 10 ноября 2019 года, когда было зарегистрировано 239,62 ТВт⋅ч.

 "С понедельника прошлой недели абсолютные объемы хранения в Германии находятся на рекордном уровне", - подтвердил в интервью dpa Себастьян Блешке (Sebastian Bleschke), исполняющий директор отраслевого объединения INES (Initiative Energien Speichern). С тех пор этот показатель, согласно предварительным данным на 29 октября, увеличился до 241,62 ТВт⋅ч. Для сравнения: по данным Федерального агентства по сетям, в январе и феврале 2022 года в Германии было потреблено в общей сложности почти 227 тераватт-часов природного газа.

Блешке отметил, что большие запасы газа говорят о хорошей подготовке на предстоящую зиму и имеют центральное значение для достижения независимости от отдельных поставщиков: "Сейчас мы на очень большой шаг приблизились к этой независимости".

Хранилища в ФРГ в настоящее время заполнены на 98,52%. В Европе уровень заполненности всех хранилищ газа к 29 октября составил, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastucture Europe (GIE), 94,34 процента.

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