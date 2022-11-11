Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Новый поворот в дискуссии об угрозе деиндустриализации Германии. Институт IWH подсчитал, что большой экономии газа можно добиться при отказе от выпуска небольшого числа товаров.

Немецкая промышленность далеко не так сильно зависит от природного газа, как принято считать. Индустрия ФРГ имеет возможность резко снизить свои потребности в этом топливе и сырье. Для существенной экономии газа достаточно отказаться от производства весьма ограниченного числа товаров, причем не очень доходных, и переключиться на их импорт.

Сократить потребление газа и почти сохранить выручку

Таков новый поворот в идущей уже несколько месяцев дискуссии об угрозе деиндустриализации Германии, иными словами - об опасности массового закрытия немецких предприятий из-за чрезвычайной дороговизны газа и его возможного дефицита. Эта проблема возникла главным образом из-за сильного сокращения, а затем и полного прекращения поставок газа из России по трубопроводу "Северный поток".

Взглянуть под новым углом зрения на нынешние трудности промышленности предложили ученые Института экономических исследований (IWH) в восточногерманском городе Галле. Их подсчеты показали, что почти 90% потребляемого немецкой индустрией газа идут на производство всего 300 наименований товаров, что для диверсифицированной экономики ФРГ весьма небольшая цифра.

Большое количество природного газа требуется для производства азотных удобрений Фото: Stacey Wescott/Chicago Tribune/TNS/ABACA/picture alliance

Далее ученые подсчитали, к чему привел бы отказ от выпуска в Германии не всех этих 300 наименований, а только тех, на производство которых уходит особенно много газа и которые в то же время особенно легко можно было бы заменить импортом. Их вывод: в таком случае немецкая индустрия сократила бы свое суммарное потребление газа на 26%, но лишилась бы при этом менее 3% выручки.

"Таким образом, очень большой экономии газа можно добиться при очень незначительных потерях выручки", - подчеркивается в исследовании. Если же не полностью отказаться от выпуска данной продукции, а сократить его на 50%, то экономия и потери тоже снизятся наполовину.

Не деиндустриализация, а международное разделение труда

Ученые IWH не стали публиковать наименования товаров с наибольшим расходом газа на 1 евро выручки (но наверняка готовы проконсультировать заинтересованные предприятия), однако указали, что первые пять строчек в списке занимает, как и следовало ожидать, базовая химическая продукция.

Производство на головном заводе BASF в Людвигсхафене не останавливается ни днем, ни ночью Фото: Udo Herrmann/U. J. Alexander/imago images

При нынешних ценах дальнейший выпуск в Германии данных наименований вряд ли окажется рентабельным, констатируют авторы исследования и указывают, что "четыре из пяти товаров можно сравнительно легко заменить импортом". При этом под импортом они подразумевают поставки из стран, не входящих в ЕС. Сокращение или полное прекращение выпуска в Германии по меньшей мере этих четырех товаров представляется ученым "вероятными".

Приведет ли это к "деиндустриализации" Германии? В исследовании IWH данный термин даже ни разу не упоминается, хотя речь и идет об отказе от отдельных производств. Зато неоднократно используется понятие "мировая торговля". Ведь по сути дела работа ученых из Галле представляет собой настоятельную рекомендацию немецкой индустрии воспользоваться преимуществами международного разделения труда для повышения своей глобальной конкурентоспособности.

BASF и химическая промышленность ФРГ готовы к изменениям

Это касается, прежде всего, немецкой химической промышленности. Ее лидер, концерн BASF, уже осознал, что резкое удорожание газа в Европе сделало неизбежными структурные изменения на его предприятиях, особенно на его головном заводе в Людвигсхафене.

Одной из ключевых отраслей немецкой индустрии является автомобилестроение Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Однако глава BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermüller) не устает повторять, что за 157 лет существования фирмы "нам неоднократно приходилось видоизменяться и несколько раз менять сырье, а потому мы уверены, что и на сей раз справимся с предстоящей трансформацией".

Что же касается других ключевых отраслей немецкой индустрии, в первую очередь, машиностроения и автомобилестроения, то им, по подсчетам ученых IWH, не грозит существенное сокращение производства из-за дорогого газа, поскольку в этих отраслях предприятия зависят от него лишь в незначительной мере. Для них определенную проблему может составить лишь сильное удорожание отдельных комплектующих, выпуск которых связан с большим потреблением газа.

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