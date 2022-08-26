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Фото: Karl-Heinz Spremberg/ imageBROKER/picture alliance
Бундесбанк
Немецкий федеральный банк (бундесбанк) является главным эмиссионным банком Германии.
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Контекст
Бундесбанк исследовал свое собственное нацистское прошлое
Бундесбанк исследовал свое собственное нацистское прошлое
Оказалось, что Рейхсбанк - предшественник главного финансового института ФРГ был тесно связан с нацистской партией.
История
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Наличку запретят? Немецкий бундесбанк заглянул в будущее
Наличку запретят? Немецкий бундесбанк заглянул в будущее
Немцы предпочитают расплачиваться наличными, а не карточками или с помощью мобильников. Но ситуация может измениться.
Экономика и бизнес
24.01.2024
24 января 2024 г.
Почему немцы не торопятся менять марки на евро?
Почему немцы не торопятся менять марки на евро?
Евро давно сменил марку в качестве платежного средства. Но на руках остаются еще миллиарды в старой немецкой валюте.
Экономика и бизнес
10.01.2024
10 января 2024 г.
До войны в Украине немцы были богаты как никогда
До войны в Украине немцы были богаты как никогда
Согласно новому исследованию, их накопления выросли благодаря экономии во время пандемии COVID-19.
Стиль жизни
26.04.2023
26 апреля 2023 г.
Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР
Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР
В этом месте хранили резервные деньги - марки ФРГ особой серии на случай войны с Советским Союзом. | 21 фотография
Туризм
16.01.2023
16 января 2023 г.
Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?
Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?
Насколько вырос ВВП Германии: на 0,1% или на 1,8%? А кризис будет? И когда? DW проанализировала статистику и прогнозы.
Экономика и бизнес
26.08.2022
26 августа 2022 г.
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