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Бундесбанк
Фото: Karl-Heinz Spremberg/ imageBROKER/picture alliance

Бундесбанк

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) является главным эмиссионным банком Германии.

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Контекст

100 тонн золотых слитков в соляной шахте недалеко от Меркера, апрель 1945 года

Бундесбанк исследовал свое собственное нацистское прошлое

Бундесбанк исследовал свое собственное нацистское прошлое

Оказалось, что Рейхсбанк - предшественник главного финансового института ФРГ был тесно связан с нацистской партией.
История20 марта 2024 г.
Купюры евро

Наличку запретят? Немецкий бундесбанк заглянул в будущее

Наличку запретят? Немецкий бундесбанк заглянул в будущее

Немцы предпочитают расплачиваться наличными, а не карточками или с помощью мобильников. Но ситуация может измениться.
Экономика и бизнес24 января 2024 г.
Купюры немецких марок

Почему немцы не торопятся менять марки на евро?

Почему немцы не торопятся менять марки на евро?

Евро давно сменил марку в качестве платежного средства. Но на руках остаются еще миллиарды в старой немецкой валюте.
Экономика и бизнес10 января 2024 г.
В открытом кошельке находятся деньги и игрушечный самолетик

До войны в Украине немцы были богаты как никогда

До войны в Украине немцы были богаты как никогда

Согласно новому исследованию, их накопления выросли благодаря экономии во время пандемии COVID-19.
Стиль жизни26 апреля 2023 г.
Бункер Бундесбанка в Кохеме

Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР

Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР

В этом месте хранили резервные деньги - марки ФРГ особой серии на случай войны с Советским Союзом. | 21 фотография
Туризм16 января 2023 г.
Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Насколько вырос ВВП Германии: на 0,1% или на 1,8%? А кризис будет? И когда? DW проанализировала статистику и прогнозы.
Экономика и бизнес26 августа 2022 г.
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