Почему немцы не торопятся менять марки на евро?

Евро давно сменил марку в качестве платежного средства. Но на руках остаются еще миллиарды в старой немецкой валюте. Они не пропадут. Поменять DM на евро можно будет всегда.

Немцы вошли в 2024 год с парой дополнительных миллиардов в заначке. Правда, это не евро, а немецкие марки (DM), до сих пор хранящиеся у них, образно говоря, под подушкой. Жители Германии отличаются особой любовью к наличным деньгам. И хотя прошло вот уже более 20 лет, как евро сменил марку в качестве платежного средства, до сих пор остались не обмененными на новую валюту миллионы старых монет и купюр.

Одна часть этих денег, скорее всего, превратилась в сувениры, которые год за годом зарубежные туристы увозили домой после поездки в Германию. Другие монеты и банкноты хранят нумизматы или люди, ностальгирующие по прежним временам, или они просто забыты в дальних ящиках стола. Расплачиваться марками больше нельзя, но их все еще можно обменивать на евро.

О каких суммах идет речь

Немецкая марка перестала быть платежным средством в начале 2002 года. Но из 162,3 млрд марок, которые на тот момент находились в обращении, 7,5 процента все еще не обменены на евро. По данным Немецкого федерального банка (бундесбанка), к концу 2023 года на руках у людей оставались еще 12,24 млрд марок - 5,68 млрд в купюрах и 6,56 млрд монетами. Если их все поменять, получится сумма в 6,26 млрд евро.

Даже для крупнейшей экономики Европы сумма немалая. Особенно во времена, когда немецкое правительство остро нуждается в средствах на важные инфраструктурные проекты, такие как переход на возобновляемые источники энергии или модернизацию железнодорожных сетей.

Обмен марок на евро продолжается

Впрочем, обмен марок на евро продолжается. Любой человек может обменять оставшиеся у него или доставшиеся ему по наследству наличные марки на евро в одном из отделений бундесбанка. Причем, сумма не ограничена, комиссия не взимается, а курс остается прежним: 1 € = 1,95583 DM.

Филиал Бундесбанка в Гамбурге Фото: Karl-Heinz Spremberg/ imageBROKER/picture alliance

В прошлом году таким сервисом бундесбанка воспользовались свыше 90 тыс. человек, обменяв более 53 млн марок на 27 млн евро. Две трети этой суммы были в банкнотах, треть - монетами. Чаще всего марки на евро меняли в Баварии, на втором месте Северный Рейн - Вестфалия, на третьем Баден - Вюртемберг.

Такую услугу бундесбанк, указано на его сайте, будет оказывать и впредь. Тем самым Германия относится к меньшинству европейский стран, не ограничивших по времени обмен их прежней валюты на евро. Кроме ФРГ это еще Австрия, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония.

Все остальные страны еврозоны ввели ограничения по времени. Французы имели возможность обменять свои франки на евро до 31 марта 2008 года, греческие драхмы меняли на евро до марта 2012-го. Деньги, найденные под матрасом позднее, обесценились. Кто не успел, тот опоздал.

Немцы любят наличные

Зато немцам торопиться некуда. К тому же они, как никто, любят носить деньги в кармане. "Только наличные" - такие таблички нередко можно увидеть на дверях немецких ресторанов или в витрине киосков.

И хотя немцы стали чаще расплачиваться карточками и смартфонами, наличные остаются в повседневной жизни наиболее распространенным средством платежей. По крайней мере так было еще в 2021 году, когда социологический институт Forsa в последний раз проводил свое исследование на эту тему по заказу бундесбанка.

Немцы стали чаще расплачиваться смартфонами, но по-прежнему отдают предпочтение наличным. Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

По данным Forsa, 58 процентов товаров магазинах и бытовых услуг оплачивались наличными. Правда доля наличных во всем денежном обороте составляла только 30 процентов, поскольку оплачивать наличными крупные покупки или заказы в онлайн-магазинах просто невозможно.

В среднем каждый респондент имел на момент опроса около 100 евро в своем портмоне. И для трети жителей Германии наличные остаются самым предпочтительным средством платежа.

Новые залежи DM при смене поколений

Бундесбанк ожидает, что в ближайшие годы в его отделениях будут еще много раз менять марки на евро. Буркхард Бальц (Burkhard Balz), член правления бундесбанка уверен, что в доставшихся от умерших родителей домах и квартирах наследники, разбирая вещи, найдут еще немало немецких марок в купюрах и монетах.

А окончательно свою валютную жизнь они закончат в отделениях бундесбанка. Купюры на месте же будут отправлены в устройства для измельчения бумаги. Монеты сначала обесценят в одном из пяти немецких монетных дворов, а затем отправят на переплавку.

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