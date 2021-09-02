Нашли в комоде дойч-марки? Не беда - их все еще можно обменять на евро

Перед Рождеством всякое случается. И если вдруг выяснится, что у вас где-то завалялись старые добрые немецкие марки - не спешите вздыхать о том, что не нашли их вовремя. Еще не все потеряно и спустя 20 лет после введения в оборот евро.

Запасы немецких марок на миллиарды долларов по-прежнему дремлют где-то на днищах выдвижных ящиков, между страницами книг, в пакетах для покупок или спрятаны под матрасами и в шкафах жителей Германии. Да и не только. Вот свежий пример из Лейпцига, где некоммерческая организация, занимающаяся защитой животных, когда-то получила по завещанию от некоего жертвователя старый комод. Спустя годы, разбирая мебель, сотрудники обнаружили значительную сумму в 27 700 марок (около 14 163 евро - Ред.). Возможно, покойный забыл о существовании этих денег или хотел передать средства зоозащитникам таким экзотическим способом. Член правления Немецкого федерального банка (бундесбанка) Йоханнес Берман (Johannes Beermann) говорит о "типичной случайной находке". "У вас есть предмет мебели, который в действительности оказывается сейфом", - отмечает он.

Банкнота номиналом 1000 DM

В этом году к концу ноября в бундесбанке было обменено банкнот и монет на сумму 43,1 млн марок (около 22 млн евро). Общая стоимость наличности, которая до сих пор не возвращена, составляет 12,35 млрд марок: банкноты на сумму 5,75 млрд и монеты на примерно 6,6 млрд. Это соответствует 163,8 млн банкнот и более 23 млрд монет, которые также включают специальные подарочные монеты номиналом в 10 марок. Все еще не обменены купюры достоинством 100 и 1000 DM на миллиарды марок: согласно имеющимся данным, пока не возвращены 17,1 млн сотенных купюр и 1,1 млн штук тысячных. Вместе они составляют 49 процентов от стоимости еще остающихся на руках банкнот.

Обмен возможен неограниченный срок

Для сравнения: непосредственно перед введением наличного евро в конце 2001 года в обращении находилось 162 млрд марок, из которых 150 млрд были в банкнотах. Подавляющее большинство наличных денег было обменено в связи с введением новых евробанкнот и монет. Тем не менее, настоящие клады с немецкими марками случайно обнаруживаются снова и снова. И даже грабителями. Мужчина из Хеннефа под Бонном проник в дом своего соседа. Он украл не только велосипед, но и 150 немецких марок, которые успел обменять в банке, прежде чем его поймали.

В бундесбанке заканчивается путь старых немецких банкнот

"В более чем 30 отделениях Немецкого федерального банка марки будут обмениваться на евро без ограничений даже через 20 лет после введения наличных евро, - подтвердил Берман. - Таким образом, Германия является одной из шести стран еврозоны, где обмен национальной валюты на евро возможен без ограничений по времени". Однако многие люди в Германии не знают о такой возможности. Обменный курс остается неизменным: один евро можно купить за 1,95583 DM.

Часть не обмененных марок, вероятно, находится за рубежом

Тем временем, однако, бундесбанк заметил явное уменьшение числа сделок по обмену марок на евро. "Кривая продолжает снижаться и, по моей оценке, больше не поднимется, - говорит Берман. - Находки случаются все реже, соответственно и люди с марками приходят не часто". По мнению представителя Немецкого федерального банка, непропорциональное снижение числа обменов в 2020 и 2021 годах, вероятно, было в основном связано с общими ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, которые также затронули и отделения бундесбанка. К примеру, люди порой не могли обменять марки на месте. Банкноты и монеты можно было сдать в банк только по почте.

Только в текущем году количество обменов к концу ноября сократилось примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако некоторые из старых банкнот и монет, вероятно, никогда не будут возвращены - отчасти потому, что их сохранили коллекционеры. По оценкам бундесбанка, значительные запасы дойч-марок, вероятно, также находятся за границей, поскольку немецкая валюта была популярной и использовалась во всем мире в качестве резервной. Так что у россиян, которые по привычке все еще хранят дома немецкие марки, по-прежнему есть шанс обменять их на евро. Только бы пандемия закончилась.

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Достопримечательности на немецких деньгах Нюрнберг - 500 DM Замок и другие достопримечательности Нюрнберга помещены на лицевой стороне купюры в 500 немецких марок выпуска 1992 года рядом с портретом Марии Сибиллы Мериан. Отметим также, что она была дочерью знаменитого швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана Старшего, оставившего нам гравюры с видами многих средневековых немецких городов.

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Достопримечательности на немецких деньгах Берлин - 1000 Изображение этого словаря и фасад Старой библиотеки украшают оборотную сторону банкноты в 1000 марок 1992 года выпуска. Портрет братьев находится на лицевой стороне вместе с изображениями исторических зданий Касселя, где они учились в гимназии. Автор: Максим Нелюбин

