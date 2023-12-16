В Германии растет объем обменов немецких марок на евро

Через 22 года после введения евро невозвращенными в банки остаются миллиарды марок. По оценкам бундесбанка, общая стоимость наличности, которая до сих пор не возвращена, составляет 12,3 млрд марок.

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) более чем через 20 лет после введения евро продолжает обменивать хранящиеся у населения немецкие марки. В 2023 году для обмена поступило более 53 млн марок, сообщает агентство dpa в субботу, 16 декабря. Объемы обменов растут второй год подряд - в 2022 году они составили 49 млн. 4 мы исходим из того, что и в последующие годы будем обменивать значительные суммы", - заявил в интервью агентству член правления бундесбанка Бурхард Бальц (Burkhard Balz). По его словам, главный источник поступления марок - находки в старых домах и квартирах, полученных по наследству.

Через 22 года после введения евро невозвращенными в банки остаются миллиарды марок. По оценкам бундесбанка, общая стоимость наличности, которая до сих пор не возвращена, составляет 12,3 млрд марок: банкноты на сумму 5,7 млрд и монеты на примерно 6,6 млрд. Часть из них безвозвратна утрачена, другая находится в руках коллекционеров, третья ждет своего часа, чтобы быть обменянной.

По оценкам бундесбанка, значительные запасы марок, вероятно, находятся также за границей, поскольку немецкая валюта была популярной и использовалась во всем мире в качестве резервной. Обменять марки на евро можно бессрочно во всех филиалах Немецкого федерального банка или послав их по почте в филиал в Майнце. Обменный курс остается неизменным - один евро выплачивается за 1,95583 марки.

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