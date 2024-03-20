Бундесбанк исследовал свое собственное нацистское прошлое

Главный финансовый институт ФРГ, бундесбанк, заказал историческое исследование о своем происхождении. Оказалось, что его предшественник Рейхсбанк был тесно связан с нацистской партией.

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) обнародовал подробности того, как Рейхсбанк - его предшественник в роли центрального банка - финансировал войны Адольфа Гитлера и был замешан в эксплуатации, экспроприации и конфискациях периода правления нацистов в Германии с 1933 по 1945 годы.

Что показало исследование?

Бундесбанк заказал комплексное исследование истории центробанков Германии с 1924 по 1970 год. Результаты показали, что предшественник бундесбанка, Рейхсбанк, сыграл значительную роль в функционировании нацистского режима.

Альбрехт Ритшль Фото: DW/P. Kouparanis

Он помогал финансировать производство вооружений для ведения войн и позволял расхищать оккупированные нацисткой Германией территории, а также вести учет и обработку конфискованных активов. Исследователи обнаружили, что Рейхсбанк был глубоко вовлечен в конфискацию, экспроприацию и продажу активов, принадлежавших евреям.

Рейхсбанк даже распоряжался золотом и иностранной валютой, изъятыми у узников, уничтоженных в концлагерях и лагерях смерти. "Рейхсбанк выступал в роли добровольного помощника и реализации краденого в контексте финансового Холокоста", - указал Альбрехт Ритшль (Albrecht Ritschl), профессор экономической истории Лондонской школы экономики, один из двух ведущих историков, которым было поручено проведение исследования.

Какие уроки бундесбанк может извлечь из своего прошлого?

Бывшие сотрудники Рейхсбанка, прошедшие денацификацию, были вновь приняты на работу после Второй мировой войны. Сначала они работали в основанном в 1948 году преемнике Рейхсбанка - Банке немецких земель, а затем в бундесбанке после его создания в 1957 году. Многие руководители среднего звена Рейхсбанка, говорится в исследовании, сохранили свои позиции, что отражает ситуацию, сложившуюся во многих немецких госучреждениях, которые после окончания войны стали преемниками ведомств нацистской Германии.

"Так что степень преемственности и в этой сфере, которую мы можем назвать функциональной элитой, находится примерно на том же уровне, что и в других министерствах и государственных учреждениях", - отмечает соавтор исследования Магнус Брехткен (Magnus Brechtken) из Института современной истории в Мюнхене.

Йоахим Нагель Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Однако, как выявило исследование, преемственности не было там, где это имело отношение к банку как к институции как таковой: ни один из банков-преемников не является законным правопреемником Рейхсбанка. Все его золото было конфисковано странами-союзниками, а нынешний золотой запас бундесбанка является результатом превышения доходов над расходами, которое Германия фиксировала с 1950-х годов.

"Бундесбанк сам стремится критически осмыслить прошлое", - заявил его президент Йоахим Нагель (Joachim Nagel) на пресс-конференции, на которой ученые представили результаты исследования. "Чего до сих пор не хватало, так это общей картины политики немецких центральных банков до, во время и после Второй мировой войны, - добавил Нагель. - Теперь у нас есть такая картина". По его словам, исследователи представили "кладезь идей и выводов", которые скоро будут полностью доступны общественности.

"В их работе прослеживается, как сотрудники центробанка стали добровольными пособниками преступного режима, - подчеркнул Йоахим Нагель. - Она показывает, насколько они были склонны к расизму, антисемитизму и антидемократическому мышлению. Никогда больше меньшинства не должны уничтожаться и подвергаться государственной тирании. Никогда больше нельзя позволять правительственным органам, таким как центральный банк, попирать демократические ценности".

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