Президент бундесбанка обещает снижение инфляции в Германии

В то время как статистики и финансисты говорят о снижении инфляции, жители ФРГ с пессимизмом оценивают свое экономическое положение.

Президент Немецкого федерального банка (бундесбанка) Йоахим Нагель (Joachim Nagel) считает, что инфляция в Германии в 2024 году уменьшится более чем в два раза. Об этом он заявил вечером в пятницу, 15 декабря, выступая на общественно-правовом телеканале ZDF. По его мнению, в 2025 году уровень инфляции может снизиться до поставленного Европейским центробанком показателя в 2 процента.

В ноябре этого года уровень инфляции составил 3,2 процента - меньший показатель был лишь в июне 2021 года -2,4 процента. "Инфляция сокращается пятый месяц подряд", - заявила глава Федерального статистического ведомства Рут Бранд (Ruth Brand).

Надежды финансистов и пессимизм населения

Вместе с тем бундесбанк в очередной раз уменьшил свои прогнозы в отношении экономического роста Германии. Причиной этого является относительно слабый спрос на немецкие товары за рубежом и низкий потребительский спрос внутри страны.

Глава бундесбанка в то же время считает, что в 2024 году произойдет рост реальной заработной платы - в силу заключения новых тарифных договоров и повышения минимальной оплаты труда. Это должно оживить внутренний рынок.

Тем временем многие жители Германии с пессимизмом смотрят в будущее. Как сообщило издание Spiegel Online, в ходе проведенного в начале декабря опроса 95 процентов из 1200 респондентов заявили, что ожидают в 2024 году ухудшения экономического положения Германии. Немногим менее пессимистично они оценивают и свое финансовое положение. 32 процента респондентов считают, что оно не изменится, а 40 процентов ожидают его ухудшения.

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