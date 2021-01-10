Нераскрытые тайны нацистского золота

Вокруг пропавшего после Второй мировой войны нацистского золота сложилось невероятно много легенд. Но мифами Айян Сэйер и Дуглас Боттинг, британские исследователи, самые авторитетные в мире эксперты в этой области, не занимаются. В своей книге "Нацистское золото" они в деталях рассказывают о том, как его прятали, что именно уже нашли и что ищут.

Бомбардировка Берлина 3 февраля 1945 года была самым страшным воздушным налетом на столицу "третьего рейха" в последние месяцы Второй мировой войны. Американские и британские бомбардировщики сбросили на город тысячи тонн бомб. От взрывов взлетали в воздух паровозы и вагоны. Три тысячи человек были убиты, 120 тысяч остались без крова. По многим улицам нельзя было пройти из-за завалов и огромных воронок. Развалины горели и дымились еще несколько дней.

Мешки с деньгами и слитки золота

Разбито было и здание Рейхсбанка, но золото, денежные купюры, валютные резервы и другие ценности, хранившиеся в его глубоких подвалах и толстых сейфах, не пострадали. Тем не менее, руководство "третьего рейха" приняло решение как можно быстрее эвакуировать их из опасной зоны. Сначала (это было проще) занялись мешками, в которые упаковали денежные купюры, - в том числе миллиард рейхсмарок и 4 миллиона долларов. За ними последовал золотой запас "рейха". Его решили спрятать в Тюрингии, в соляной шахте "Кайзерода", расположенной в 300 километрах от Берлина.

Берлин, 1945 год

В обстановке строжайшей секретности в спецэшелоны загрузили золото общим весом около ста тонн и стоимостью 200 миллионов долларов, и другие ценности. В Тюрингии всё перегрузили в тяжелые грузовики и перевезли в шахту. Хранилище должно было стать лишь временным перевалочным пунктом, но быстрое наступление американцев сломало планы нацистов.

Около семи процентов всего золотовалютного запаса нацистской Германии еще оставались в Берлине. Решили спасти хотя бы его, отправив на юг, в Баварию и Австрию. Это поручили 39-летнему оберштурмбанфюреру СС Фридриху Йозефу Рауху (Friedrich Josef Rauch), проверенному члену НСДАП с 1922 года, адъютанту министра рейхсканцелярии. И вот эти сокровища (за небольшими исключениями) до сих пор не найдены. О них, в первую очередь, и рассказывает книга Айяна Сэйера и Дугласа Боттинга "Нацистское золото".

Секретное хранилище в соляной шахте

А что же золото и деньги, спрятанные в соляной шахте "Кайзерода"? Их нашли почти случайно. Американский военный патруль подвозил 6 апреля двух французских подневольных работниц, угнанных в Германию, и те, проезжая мимо шахты, сказали солдатам: "Здесь нацисты что-то прятали. Кажется, золото". В тот же день американцы спустились в шахту и в одном из штреков, на глубине 640 метров, нашли сначала мешки с рейхсмарками, а потом, взорвав часть свежей кирпичной кладки со стальной дверью, закрывающей вход в один из подземных залов, обнаружили в этой громадной пещере семь тысяч мешков с иностранной валютой, золотыми и серебряными монетами, золотыми коронками и пломбами, оставшиеся от узников концлагерей, чемоданы и сундуки с драгоценными камнями, другие ценности, а главное - восемь с половиной тысяч золотых слитков. Это была большая часть (свыше 90%) золотовалютных запасов из подвалов Рейхсбанка.

Мешки с деньгами и золотом в шахте "Кайзеррода". Снимок сделан 7 апреля 1945 года американскими солдатами

В книге "Нацистское золото" педантично подсчитано, сколько именно мешков золотых слитков, американских долларов, французских франков и даже норвежских крон обнаружили тогда в соляной шахте "Кайзерода". Но были там и ценности, стоимость которых оценить невозможно. В одной из штолен американцы нашли множество произведений искусства, живописных и графических полотен из музеев Германии и других стран. Среди них - полотна Рембрандта, Тициана, Рафаэля, Дюрера, Ренуара... И среди прочего - знаменитая статуя древнеегипетской царицы Нефертити.

Орден майора СМЕРШ

Все эти произведения искусства вернулись в немецкие и европейские музеи, а деньги и валюту перевезли во Франкфурт, в одно из уцелевших отделений госбанка. На Потсдамской конференции приняли решение разделить золотовалютные запасы поверженного "рейха" между четырьмя странами-победительницами во Второй мировой войне. Но Сталин отказался от доли СССР в обмен на активы стран Восточной Европы. Что-то все западные союзники СССР все же передали, - в частности, 800 мешков с советскими рублями.

В книге "Нацистское золото" идет речь, главным образом, о поисках в странах Западной Европы и Южной Америки и о том, что может еще храниться в частных сейфах швейцарских и британских банков. Но рассказывается и о пропаже части золотовалютного запаса "третьего рейха" (той, что не успели вывезти из подвалов одного из филиалов Рейхсбанка до падения Берлина), к которой был причастен и Советский Союз.

Обложка книги "Нацистское золото"

14 мая 1945 года работников Рейхсбанка, у которых были ключи от сейфов, привезли в этот филиал. Их встретил, как рассказывается в книге, "майор секретной службы" Федор Новиков (очевидно, речь идет о начальнике ОКР СМЕРШ 265-й стрелковой дивизии майоре Федоре Владимировиче Новикове) и потребовал открыть сейфы. В них оказались 90 слитков золота и более четырех с половиной миллионов золотых монет - долларов, соверенов, франков и гульденов, - а также долларовые облигации на сумму 400 миллионов долларов.

После описи сейфы снова закрыли, и ключи Новиков забрал себе. Через несколько дней содержимое сейфов исчезло. А еще через месяц майор СМЕРШ Федор Новиков был награжден орденом Красного Знамени. Цена одних только этих золотых слитков, как подсчитали авторы книги, составила бы сегодня более 18 миллионов долларов.

Почему отпустили оберштурмбанфюрера СС?

Но самый большой кусок "золотого пирога", не найденный до сих пор, - это те примерно 7 процентов золотовалютного запаса "рейха", которые вывез в Баварию оберштурмбанфюрер СС Раух. В 1945 году его арестовали американцы, и он многое им рассказал об эвакуации золота. Какую-то часть его нашли, но очень мало. Где остальное, Раух сказать не мог (или не хотел). В апреле 1945-го он оставил ценный груз в казармах горных егерей в Баварии. Что случилось с золотом потом, Раух якобы не знал.

Странным образом, по непонятной причине американцы вскоре отпустили этого высокопоставленного нациста, и он перебрался в Аргентину, где стал совладельцем металлургического комбината. В преклонном возрасте вернулся в Европу, в Австрию, где и прожил остаток жизни.

Глубокое дно озера Топлицзе

О том, куда пропало золото нацистов, включая остаток золотовалютных резервов из Рейхсбанка, идут споры до сих пор. Версий множество, в том числе и невероятных. Самой достоверной считается до сих пор версия, согласно которой часть золота надо искать на дне озера Топлицзе в Австрии, примерно в ста километрах от Зальцбурга.

В июле 1958 года со дна озера Топлицзе подняли спрятанные нацистские "сокровища". Это оказались фальшивые деньги

29 апреля 1945 года эсэсовцы действительно затопили в этом озере, которое находится в труднодоступном горном районе и в котором нацисты испытывали новую военно-морскую технику, какие-то ящики. Искать их начали чуть ли не сразу после окончания войны. И в 1959 году нашли на дне... не золото, а поддельные фунты стерлинги, с помощью которых нацисты, разбрасывая их над территорией Великобритании, хотели добиться коллапса ее финансовой системы. Больше в озере, глубина которого составляет местами больше ста метров, пока ничего не обнаружили, хотя использовали даже сверхсовременные глубоководные аппараты.

Самодеятельных искателей сокровищ здесь давно уже нет: австрийские власти запрещают какие-либо поиски без специального разрешения. Так что вопрос о том, где именно находится нацистское золото - в Топлицзе, на дне других горных озер, в заброшенных глубоких шахтах или в анонимных сейфах известных банков - до сих пор остается открытым.

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