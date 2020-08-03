 Как эмиссар Гитлера собирал шедевры для ″Музея фюрера″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.08.2020

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Культура и стиль жизни

Как эмиссар Гитлера собирал шедевры для "Музея фюрера"

Ханс Поссе был искусствоведом и директором Дрезденской картинной галереи. А кроме того - специальным уполномоченным "фюрера" по нацистскому "трофейному искусству".

Фотография с фюрером из дневника Ханса Поссе. Он - крайний слева

Фотография с "фюрером" из дневника Ханса Поссе. Он - крайний слева

От него остались блокноты, в которые он карандашом записывал какие-то мысли, впечатления, замечания, - что-то вроде дневников. Там же - аккуратные записи синими чернилами, инициалы важных людей, с которыми он имел дело, набросок старой картины, о которой давал экспертное заключение... С июля 1939 года директор Дрезденской картинной галереи Ханс Поссе (Hans Posse) разъезжал по Европе с секретной миссией. По личному поручению Гитлера он собирал произведения искусства для "Музея фюрера", который планировалось открыть в Линце.

Эмиссар с неслыханными полномочиями

5 июля специальный уполномоченный "фюрера" отправился в спальном вагоне в Мюнхен, где отбирал картины в запаснике конфискованных нацистами произведений искусства, оттуда - в Линц, где встретился с руководством обкома НСДАП. Из рейхсканцелярии туда заранее отправили телеграмму, в которой партийному начальству предписывалось оказывать Поссе всяческое содействие.

"Гитлер наделил своего уполномоченного неслыханными полномочиями, - рассказывает Сюзанна Броги (Susanna Brogi), изучавшая в нюрнбергском архиве записи Поссе. - Тот был "своим" в музейных кругах и был лично знаком со многими представителями элиты "третьего рейха".

10 июля 1939 года специальный уполномоченный отправился дальше, в Вену. Здесь он побывал в центральном запаснике, в котором хранились конфискованные национал-социалистами у евреев произведения искусства, чтобы отобрать подходящие для "Музея фюрера". В 1938 году, сразу после "аншлюсса" - присоединения Австрии к "третьему рейху", гестапо конфисковало более 8 тысяч картин у их владельцев-евреев.

Аванс Мартина Бормана

Поссе аккуратно записывал всё в свой блокнот. Записи были важны для бухгалтерского отчета. Он отмечал все командировочные расходы, которые оплачивала рейхсканцелярия: железнодорожные билеты, угощение в ресторане, чаевые... Селился только в лучших отелях: в Париже - в "Ритце", в Кракове - в "Гранд-отеле"...

Секретарь "фюрера" Мартин Борман (Martin Bormann) выдал Поссе перед поездкой аванс на командировку: 10 тысяч рейхсмарок - огромную по тем временам сумму. Правда, дорогие кожаные перчатки, конфеты, сигары Поссе по-немецки корректно вносил в другую графу и оплачивал сам.

Запись на первой странице одного из дневников

Запись на первой странице одного из дневников

В течение трех лет Ханс Поссе добросовестно выполнял поручение Гитлера. От него остались пять личных дневников и тетрадь, в которую он заносил все, что касалось отобранных им картин и скульптур. Они были случайно обнаружены в 1980-х годах, стали предметом тщательного изучения и сейчас оцифрованы и выложены в интернете. Документы позволяют восстановить картину ограбления национал-социалистами музеев и частных коллекционеров, проследить историю нацистского "трофейного искусства".

Шедевры для супермузея в Линце

Для Гитлера, мечтавшего войти в историю (среди прочего) как величайший меценат и покровитель искусств, Ханс Поссе был идеальным человеком. Поссе рано похоронил свои амбиции стать художником и учиться в Академии художеств в Вене: картины его были слишком слабыми. Параллели с самим Гитлером очевидны. В 1910 году Ханс Поссе был назначен директором картинной галереи в Дрездене.

В 1937 году, когда из фондов немецких музеев национал-социалисты изымали работы модернистов, которые они относили к "дегенеративному искусству", были конфискованы около полусотни картин и из Дрезденской картинной галереи. Поссе отправили на пенсию, но "фюрер" лично приказал восстановить его в должности.

Эмиссар Гитлера не только отбирал конфискованные у еврейских коллекционеров шедевры, но и приобретал картины, которые "фюрер" хотел видеть в супермузее в своем родном городе. В Венеции, Флоренции, Париже, Амстердаме он щедро платил за Тициана, Рафаэля, Каналетто, Рубенса, Рембрандта, Вай Дейка... Денег на это Гитлер не жалел. А Ханс Поссе выполнял его поручение на редкость ревностно. Но в начале 1942 года у него обнаружили рак, и он вскоре умер. Ему было 63 года.

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  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

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  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

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  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

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    Автор: Элла Володина


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"Музей фюрера" в Линце

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