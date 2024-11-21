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В бундесбанке назвали причины проблем финансовой системы

Сергей Куприков
21 ноября 2024 г.

Победа Дональда Трампа на выборах в США грозит немецкой экономике дополнительной неопределенностью. Влияние на финансовую систему страны оказывает и геополитическая напряженность,

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Здание бундесбанка во Франкфурте-на Майне
Здание бундесбанка во Франкфурте-на МайнеФото: Daniel Kubirski/picture alliance

Геополитическая напряженность, неустойчивая экономическая ситуация и неопределенность в отношении будущей экономической политики США обуславливают острые проблемы финансовой системы Германии. Об этом заявил в четверг, 21 ноября, член правления Немецкого федерального банка (бундесбанк) Михаэль Тойрер (Michael Theurer), представляя новый отчет о финансовой стабильности. "Нашим главным приоритетом должна быть устойчивая финансовая система", - указал банкир. В целом она хорошо справилась с прошедшим периодом высоких процентных ставок. В течение последних двенадцати месяцев финансовая система Германии оставалась стабильной, подчеркнул Тойрер.

Победа Дональда Трампа на выборах в США грозит немецкой экономике дополнительной неопределенностью. Новый президент в ходе своей предвыборной кампании неоднократно угрожал ввести более высокие таможенные тарифы, что может привести к торговым конфликтам и также нанести ущерб экономике Германии.

Бундесбанк также отметил в своем отчете, что в настоящее время проблемой являются повышенные кредитные риски. Ситуация с доходами банков продолжает развиваться позитивно. Это связано с тем, что учреждения извлекли выгоду из низких процентных ставок по депозитам.

Однако продолжает вызывать беспокойство сектор коммерческой недвижимости, отмечается в отчете. Здесь значительно возросли потери по базовым кредитам на коммерческую недвижимость, хотя основной объем этих потерь сосредоточен в ограниченном числе банков и страховых компаний. Серия быстрых повышений процентных ставок, начавшаяся в 2022 году, оказала негативное влияние на стоимость недвижимости и усложнила застройщикам процесс погашения кредитов.

Вместе с тем, по данным бундесбанка, на рынке жилой недвижимости, напротив, наблюдается постепенное улучшение ситуации.

 

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