Самые красивые малые города Германии: Кохем на Мозеле
В Кохеме можно посетить средневековый Имперский замок и бывший секретный бункер Бундесбанка времен холодной войны.
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