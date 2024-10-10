В Германии опубликован рейтинг самых красивых малых городов
Портал Travelbook.de представил результаты голосования и назвал десять малых городов в Германии, которые стоит посетить в 2025 году.
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