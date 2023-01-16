Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР

Небольшой и уютный немецкий город Кохем - очень популярное туристическое место в долине Мозеля. Винные погребки, толпы туристов, живописные склоны. Такой вид открывается на долину реки со смотровой площадки около ворот здешнего Имперского замка...

Долина Мозеля в Кохеме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Эту панораму фотографировали миллионы туристов миллионы раз, не подозревая, что на противоположном берегу находился один из самых секретных западногерманских бункеров времен холодной войны.

Банковская тайна

Мешки для хранения денег с надписью "Deutsche Bundesbank" Фото: Jürgen Fromme/picture alliance/augenklick/firo Sportphoto

В бункере почти четверть века тайно хранили 15 миллиардов марок наличными специальной серии Бундесбанка. Эту резервную бумажную валюту на случай вооруженного конфликта с Советским Союзом мало кто видел и держал в руках. Все банкноты из Кохема, за исключением образцов для архива Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне, уничтожили в 1988 году. Вскоре после этого хранилище рассекретили.

Найдите различия

20 марок ФРГ образца 1960 года с портретом юной венецианской девушки работы Альбрехта Дюрера Фото: Deutsche Bundesbank

Венецианская девушка на банкноте резервной серии BBK II Фото: Deutsche Bundesbank

В 60-е годы прошлого века возникла реальная угроза перехода противостояния двух систем в горячую стадию. Помимо атомных бомб одним из средств ведения войны, как опасались в ФРГ, могли стать экономические диверсии - в частности, попытки наводнить страну фальшивыми деньгами, чтобы вызвать гиперинфляцию и парализовать экономику.

Резервную валюту Бундесбанк подготовил как раз на такой случай. Банкноты секретной Второй серии Бундесбанка (BBK II) 1960 года были похожи на марки ФРГ, ходившие в обращении, но отличались в деталях - цветом, пропорциями и элементами оформления, хотя портреты были одни и те же.

''Форт-Нокс''

Телефон внутренней связи около входа в денежное хранилище Фото: DW/Maksim Nelioubin

Все держалось в строжайшей тайне. Лишь немногие сотрудники штаб-квартиры Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне знали о существовании банкнот BBK II и самого бункера. В мирное время эти денежные знаки были лишь бумагой, но их охраняли очень строго. Позже бункер в Кохеме даже назовут немецким "Форт-Ноксом".

Место

Копии купюр резервной серии достоинством в 100 марок ФРГ с портретом немецкого гебраиста и космографа Себастиана Мюнстера (Sebastian Münster) - экспонаты выставки в бывшем секретном хранилище Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Почему Мозель? Немецкие проектировщики предполагали, что ударные волны от советских ядерных бомб пройдут поверху этой узкой и глубокой долины со склонами из твердой скальной породы. Кроме того, винодельческий регион не должен был находиться в списках целей для первого удара. Во всяком случае, на это надеялись. На участок между обычных домов вели эти неприметные ворота в конце тихой улицы.

Декорации и легенда

Вид на улицу через открытую дверь бывшего "Пансионата" Бундесбанка в Кохеме Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Бундесбанк купил в Кохеме дом на склоне с большим участком земли, чтобы якобы обустроить здесь пансионат с центром повышения квалификации. Летом 1962 года вниз по узким улочкам покатились грузовики с породой, а навстречу поползли бетономешалки. Где-то в горе долбили и взрывали. От здешних жителей, привыкших к тишине, посыпались жалобы, а в прессе появилась заметка о странном строительстве.

Работа с общественностью

Туннель, ведущий от замаскированного входа в ядерный бункер Фото: DW/Maksim Nelioubin

Бундесбанку пришлось импровизировать. Мол, готовим бомбоубежище для дома отдыха - с запасом, чтобы места для соседей хватило. Население вопросов больше не задавало, так как убежища тогда строили повсюду. Работы длились два года, каждый день, с шести утра до десяти вечера. Одного бетона ушло 3000 кубических метров. Стоимость бункера в пересчете и с учетом инфляции составила 15 миллионов евро.

Под землей

Для связи с внешним миром - телетайпы в бункере Фото: Ina Fassbender/AFP

В случае войны бункер должен был стать резервной штаб-квартирой Бундесбанка. Секретная его часть была рассчитана на 85 сотрудников. Из дома туда вел тайный ход. Им пользовался смотритель, он же по легенде директор пансионата. Другими хранителями секретов были уборщица и техник. Служащие банка, сочетавшие на Мозеле отдых, повышение квалификации и дегустацию местных вин, ничего не подозревали.

Убежище для всех

Камера дезактивации Фото: DW/Maksim Nelioubin

Второй вход под землю находился в подвале гаража. За герметичной дверью здесь располагалось то самое бомбоубежище пансионата, о котором в начале строительства рассказали соседям. В боковых помещениях этой 130-метровой штольни имелись туалеты и камера дезактивации. В секретный бункер Бундесбанка оттуда вел шлюз, который можно было принять за обычную дверь в какое-то техническое помещение.

Две недели

Костюм химзащиты в комнате деконтаминации Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Бомбоубежище и бункер были рассчитаны на 175 человек. После ядерного удара резервов должно было хватить на две недели. Вода поступала из 40-метровой скважины. Воздух должен был проходить первичную фильтрацию и очистку в специальной камере с песком, а поступать в нее с поверхности, через шахту с башней-надстройкой, при этом охлаждаясь. Внутри - винтовая лестница, ведущая к запасному выходу.

Ручной привод

Вентиляционные трубы Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

После очистки воздуха песком - химические фильтры. В случае, если бы комплекс остался без электричества, вентиляционную систему можно было перевести в ручной режим. Предполагалось, что рукоятку механического привода будут крутить все поочередно. Бункер оборудовали по последнему слову техники: что касается и систем жизнеобеспечения, и банковской безопасности, и правительственной связи.

Деньги счет любят

Вход в денежное хранилище Фото: DW/Maksim Nelioubin

Каждый день смотритель совершал обходы, но доступа в сейфовое хранилище у него не было. Многотонную дверь могли открыть своими личными ключами три сотрудника центрального офиса - только вместе, отключив сигнализацию. В сейфовой штольне были установлены сверхчувствительные датчики. Иногда они реагировали даже на вибрацию от проходивших вдоль Мозеля поездов или качавшихся от сильного ветра деревьев.

Банкиры на отдыхе

Старая фотография в пустом хранилище Фото: DW/Maksim Nelioubin

15 миллиардов резервных марок - по 50 миллионов на каждый квадратный метр хранилища. Инспекторы посещали Кохем два раза в году, неспешно и основательно пересчитывали мешки, выборочно проверяли банкноты, оставляли подписи в протоколах. Нормальные будни немецкой финансовой бюрократии. Сделав дело, удалялись на поверхность под видом рядовых постояльцев пансионата.

Перед падением Берлинской стены

Секции подземного денежного хранилища Фото: DW/Maksim Nelioubin

С развитием копировальной техники официальные марки образца 1960 года и резервные их двойники оказались плохо защищенными от подделок. Поэтому в 1989 году Бундесбанк выпустил новые банкноты, которые использовались до введения евро. От печатания секретной серии решили отказаться. Старые деньги образца BBK II из бункера вывезли, прогнали через шредер и сожгли.

Валюта-фантом

Протокол проверок наличности Фото: DW/Maksim Nelioubin

В Бундесбанке хранятся образцы BBK II, за которые коллекционеры готовы заплатить огромные суммы. Ведь эту валюту почти никто не видел, не держал в руках, ее, в общем-то, не было. Один из посетителей бункера на экскурсии сказал: "И хорошо, что эти деньги не пригодились".

Пустая кухня

Кухня и столовая в бункере Бундесбанка Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Объект в Кохеме был настолько секретным, что здесь даже не проводили никаких регулярных учений, как это было заведено в правительственном бункере под Бонном в Арвайлере, рассчитанном на две тысячи человек - министров и чиновников, включая высшее руководство самого Бундесбанка. Кухню в Кохеме ни разу не использовали. Даже продукты не завозили, не считая запаса на случай войны.

Опустевший бункер

Восстановленная обстановка в бункере - часть музейной экспозиции Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Секретный бункер и гражданское бомбоубежище остались практически в оригинальном состоянии. Правда, вместе с деньгами Бундесбанк вывез большую часть мебели, но оборудование оставили. Демонтировали только дизельные генераторы. Их продали речникам для прогулочных корабликов на Мозеле.

Депозитарий

Телефон внутренней связи со списком номеров от "1" - "Вход" или "7" - "Главный сейф" до "16" - "Жилой дом" Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1994 году бункер приобрел местный сберегательный банк под депозитарий. Его собственный пострадал во время сильного наводнения на Мозеле. Ячейки для клиентов банка установили в первом сейфовом зале - в промежуточном хранилище. Эксклюзивный получился сервис, но банк переоценил свои возможности и потребности. Попытки продать этот необычный объект долгое время оставались безрезультатными.

Музей

Вывеска перед входом в музей: "Бункер Бундесбанка в Кохеме, 1964-1988" Фото: Jürgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/picture alliance

В декабре 2014 года участок, постройки и бункер по адресу Brauselaystraße, 5 приобрел предприниматель Манфред Ройтер (Manfred Reuter), давно интересовавшийся этим объектом. Вскоре здесь была подготовлена и открыта постоянная экспозиция, посвященная истории необычного места.

Музей в бывшем бункере вошел в число популярных достопримечательностей региона. Так как около бункера нет парковок, в основной туристический сезон с начала мая по конец ноября из центра Кохема сюда ходит специальный автобус - BunkerShuttle . Дорога пешком в горку займет 15-20 минут.