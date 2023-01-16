  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Бункер Бундесбанка в Кохеме
Вентиляционная шахта Фото: Ina Fassbender/AFP
ТуризмГермания

Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР

Максим Нелюбин

В этом месте хранили резервные деньги - марки ФРГ особой серии на случай войны с Советским Союзом. | 21 фотография

https://p.dw.com/p/Pjh5

Небольшой и уютный немецкий город Кохем - очень популярное туристическое место в долине Мозеля. Винные погребки, толпы туристов, живописные склоны. Такой вид открывается на долину реки со смотровой площадки около ворот здешнего Имперского замка... 

Кохем
Долина Мозеля в КохемеФото: DW/Maksim Nelioubin

Эту панораму фотографировали миллионы туристов миллионы раз, не подозревая, что на противоположном берегу находился один из самых секретных западногерманских бункеров времен холодной войны.

Банковская тайна

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Мешки для хранения денег с надписью "Deutsche Bundesbank"Фото: Jürgen Fromme/picture alliance/augenklick/firo Sportphoto

В бункере почти четверть века тайно хранили 15 миллиардов марок наличными специальной серии Бундесбанка. Эту резервную бумажную валюту на случай вооруженного конфликта с Советским Союзом мало кто видел и держал в руках. Все банкноты из Кохема, за исключением образцов для архива Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне, уничтожили в 1988 году. Вскоре после этого хранилище рассекретили.

Найдите различия 

Купюра образца 1960 года
20 марок ФРГ образца 1960 года с портретом юной венецианской девушки работы Альбрехта ДюрераФото: Deutsche Bundesbank
Купюра резервной серии Бундесбанка
Венецианская девушка на банкноте резервной серии BBK II Фото: Deutsche Bundesbank

В 60-е годы прошлого века возникла реальная угроза перехода противостояния двух систем в горячую стадию. Помимо атомных бомб одним из средств ведения войны, как опасались в ФРГ, могли стать экономические диверсии - в частности, попытки наводнить страну фальшивыми деньгами, чтобы вызвать гиперинфляцию и парализовать экономику.

Резервную валюту Бундесбанк подготовил как раз на такой случай. Банкноты секретной Второй серии Бундесбанка (BBK II) 1960 года были похожи на марки ФРГ, ходившие в обращении, но отличались в деталях - цветом, пропорциями и элементами оформления, хотя портреты были одни и те же.

''Форт-Нокс''

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Телефон внутренней связи около входа в денежное хранилищеФото: DW/Maksim Nelioubin

Все держалось в строжайшей тайне. Лишь немногие сотрудники штаб-квартиры Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне знали о существовании банкнот BBK II и самого бункера. В мирное время эти денежные знаки были лишь бумагой, но их охраняли очень строго. Позже бункер в Кохеме даже назовут немецким "Форт-Ноксом".

Место

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Копии купюр резервной серии достоинством в 100 марок ФРГ с портретом немецкого гебраиста и космографа Себастиана Мюнстера (Sebastian Münster) - экспонаты выставки в бывшем секретном хранилище Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Почему Мозель? Немецкие проектировщики предполагали, что ударные волны от советских ядерных бомб пройдут поверху этой узкой и глубокой долины со склонами из твердой скальной породы. Кроме того, винодельческий регион не должен был находиться в списках целей для первого удара. Во всяком случае, на это надеялись. На участок между обычных домов вели эти неприметные ворота в конце тихой улицы.

Декорации и легенда

Кохем
Вид на улицу через открытую дверь бывшего "Пансионата" Бундесбанка в КохемеФото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Бундесбанк купил в Кохеме дом на склоне с большим участком земли, чтобы якобы обустроить здесь пансионат с центром повышения квалификации. Летом 1962 года вниз по узким улочкам покатились грузовики с породой, а навстречу поползли бетономешалки. Где-то в горе долбили и взрывали. От здешних жителей, привыкших к тишине, посыпались жалобы, а в прессе появилась заметка о странном строительстве.

Работа с общественностью

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Туннель, ведущий от замаскированного входа в ядерный бункерФото: DW/Maksim Nelioubin

Бундесбанку пришлось импровизировать. Мол, готовим бомбоубежище для дома отдыха - с запасом, чтобы места для соседей хватило. Население вопросов больше не задавало, так как убежища тогда строили повсюду. Работы длились два года, каждый день, с шести утра до десяти вечера. Одного бетона ушло 3000 кубических метров. Стоимость бункера в пересчете и с учетом инфляции составила 15 миллионов евро.

Под землей

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Для связи с внешним миром - телетайпы в бункере Фото: Ina Fassbender/AFP

В случае войны бункер должен был стать резервной штаб-квартирой Бундесбанка. Секретная его часть была рассчитана на 85 сотрудников. Из дома туда вел тайный ход. Им пользовался смотритель, он же по легенде директор пансионата. Другими хранителями секретов были уборщица и техник. Служащие банка, сочетавшие на Мозеле отдых, повышение квалификации и дегустацию местных вин, ничего не подозревали.

Убежище для всех 

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Камера дезактивацииФото: DW/Maksim Nelioubin

Второй вход под землю находился в подвале гаража. За герметичной дверью здесь располагалось то самое бомбоубежище пансионата, о котором в начале строительства рассказали соседям. В боковых помещениях этой 130-метровой штольни имелись туалеты и камера дезактивации. В секретный бункер Бундесбанка оттуда вел шлюз, который можно было принять за обычную дверь в какое-то техническое помещение.

Две недели

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Костюм химзащиты в комнате деконтаминацииФото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Бомбоубежище и бункер были рассчитаны на 175 человек. После ядерного удара резервов должно было хватить на две недели. Вода поступала из 40-метровой скважины. Воздух должен был проходить первичную фильтрацию и очистку в специальной камере с песком, а поступать в нее с поверхности, через шахту с башней-надстройкой, при этом охлаждаясь. Внутри - винтовая лестница, ведущая к запасному выходу.

Ручной привод 

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Вентиляционные трубыФото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

После очистки воздуха песком - химические фильтры. В случае, если бы комплекс остался без электричества, вентиляционную систему можно было перевести в ручной режим. Предполагалось, что рукоятку механического привода будут крутить все поочередно. Бункер оборудовали по последнему слову техники: что касается и систем жизнеобеспечения, и банковской безопасности, и правительственной связи.

Деньги счет любят

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Вход в денежное хранилищеФото: DW/Maksim Nelioubin

Каждый день смотритель совершал обходы, но доступа в сейфовое хранилище у него не было. Многотонную дверь могли открыть своими личными ключами три сотрудника центрального офиса - только вместе, отключив сигнализацию. В сейфовой штольне были установлены сверхчувствительные датчики. Иногда они реагировали даже на вибрацию от проходивших вдоль Мозеля поездов или качавшихся от сильного ветра деревьев.

Банкиры на отдыхе

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Старая фотография в пустом хранилищеФото: DW/Maksim Nelioubin

15 миллиардов резервных марок - по 50 миллионов на каждый квадратный метр хранилища. Инспекторы посещали Кохем два раза в году, неспешно и основательно пересчитывали мешки, выборочно проверяли банкноты, оставляли подписи в протоколах. Нормальные будни немецкой финансовой бюрократии. Сделав дело, удалялись на поверхность под видом рядовых постояльцев пансионата.

Перед падением Берлинской стены

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Секции подземного денежного хранилищаФото: DW/Maksim Nelioubin

С развитием копировальной техники официальные марки образца 1960 года и резервные их двойники оказались плохо защищенными от подделок. Поэтому в 1989 году Бундесбанк выпустил новые банкноты, которые использовались до введения евро. От печатания секретной серии решили отказаться. Старые деньги образца BBK II из бункера вывезли, прогнали через шредер и сожгли.

Валюта-фантом

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Протокол проверок наличностиФото: DW/Maksim Nelioubin

В Бундесбанке хранятся образцы BBK II, за которые коллекционеры готовы заплатить огромные суммы. Ведь эту валюту почти никто не видел, не держал в руках, ее, в общем-то, не было. Один из посетителей бункера на экскурсии сказал: "И хорошо, что эти деньги не пригодились".

Пустая кухня 

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Кухня и столовая в бункере Бундесбанка Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Объект в Кохеме был настолько секретным, что здесь даже не проводили никаких регулярных учений, как это было заведено в правительственном бункере под Бонном в Арвайлере, рассчитанном на две тысячи человек - министров и чиновников, включая высшее руководство самого Бундесбанка. Кухню в Кохеме ни разу не использовали. Даже продукты не завозили, не считая запаса на случай войны.

Опустевший бункер 

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Восстановленная обстановка в бункере - часть музейной экспозиции Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Секретный бункер и гражданское бомбоубежище остались практически в оригинальном состоянии. Правда, вместе с деньгами Бундесбанк вывез большую часть мебели, но оборудование оставили. Демонтировали только дизельные генераторы. Их продали речникам для прогулочных корабликов на Мозеле.

Депозитарий 

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Телефон внутренней связи со списком номеров от "1" - "Вход" или "7" - "Главный сейф" до "16" - "Жилой дом"Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1994 году бункер приобрел местный сберегательный банк под депозитарий. Его собственный пострадал во время сильного наводнения на Мозеле. Ячейки для клиентов банка установили в первом сейфовом зале - в промежуточном хранилище. Эксклюзивный получился сервис, но банк переоценил свои возможности и потребности. Попытки продать этот необычный объект долгое время оставались безрезультатными.

Музей

Бункер Бундесбанка в Кохеме
Вывеска перед входом в музей: "Бункер Бундесбанка в Кохеме, 1964-1988"Фото: Jürgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/picture alliance

В декабре 2014 года участок, постройки и бункер по адресу Brauselaystraße, 5 приобрел предприниматель Манфред Ройтер (Manfred Reuter), давно интересовавшийся этим объектом. Вскоре здесь была подготовлена и открыта постоянная экспозиция, посвященная истории необычного места.

Музей в бывшем бункере вошел в число популярных достопримечательностей региона. Так как около бункера нет парковок, в основной туристический сезон с начала мая по конец ноября из центра Кохема сюда ходит специальный автобус - BunkerShuttle. Дорога пешком в горку займет 15-20 минут.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Долина реки Ар

Бункер для канцлера

Бункер для канцлера

Репортаж о том, где и как предстояло работать руководству Западной Германии в случае ядерного конфликта между НАТО и Советским Союзом.
Туризм9 января 2023 г.
Замок Эльц

Самые денежные места в Германии

Самые денежные места в Германии

Какие достопримечательности, кто и почему были изображены на немецких марках? | 25 фотографий
Туризм12 ноября 2022 г.
Алльгойские Альпы

Достопримечательности Германии

Достопримечательности Германии

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм30 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Белорусская военная авиабаза "Зябровка" в Гомельской области, вид с высоты

Россия и Беларусь начали совместные военные учения

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили на парковке

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Падение продаж и "серые" схемы: как изменился авторынок?

Экономика и бизнес7 ч. назад
Лубмин, 14.01.2023. Исполнительный директор Deutsche ReGas Инго Вагнер, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и канцлер ФРГ Олаф Шольц дают старт второму немецкому СПГ-терминалу

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Драматург Артур Соломонов

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Драматург Соломонов: "Пирамида "сталиных" - проклятие РФ"

Культура14 января 2023 г.
Танк Leopard 2

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

Конфликты14 января 2023 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на раскол в компании "Яндекс"

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика14 января 2023 г.
На главную страницу