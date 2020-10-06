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Фото: Bernhard Klar/Zoonar/picture alliance
Мозель
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Мозель - река и винодельческий регион в Германии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР
Секретный бункер Бундесбанка и деньги на случай войны с СССР
В этом месте хранили резервные деньги - марки ФРГ особой серии на случай войны с Советским Союзом. | 21 фотография
Туризм
16.01.2023
16 января 2023 г.
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
Хлебосольная и винодельческая земля, богатая достопримечательностями. | 11 фотографий
Туризм
18.07.2022
18 июля 2022 г.
Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии
Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии
Изображение замка Эльц в Айфеле украшало 500-марочные купюры Бундесбанка. | 11 фотографий
Туризм
03.06.2022
3 июня 2022 г.
Игельская колонна - очень древний римский монумент
Игельская колонна - очень древний римский монумент
Севернее Альп есть всего лишь два таких древнеримских монумента, оставшихся стоять на своих изначальных местах.
Туризм
14.01.2022
14 января 2022 г.
В Германии готовятся к зимним наводнениям
В Германии готовятся к зимним наводнениям
К наводнениям в немецких городах готовятся заранее. В Кобленце уже установили мобильные стены.
Природа и окружающая среда
28.01.2021
28 января 2021 г.
Самый крутой виноградник в мире
Самый крутой виноградник в мире
На Мозеле сейчас полным ходом идет сбор нынешнего урожая винограда.
Туризм
06.10.2020
6 октября 2020 г.
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