Ядерный бункер для руководства Германии - что в нем сейчас?

Этот бункер должен был стать убежищем для высшего руководства Западной Германии в случае угрозы или начала ядерной войны. Бывший совершенно секретный объект находится недалеко от Бонна - под виноградниками в долине реки Ар около Арвайлера.

Рассчитанный на три тысячи человек, этот подземный город мог продержаться в автономном режиме около месяца. Теоретически. Практически же... прямого попадания атомной бомбы он бы не выдержал.

''Железный занавес''

30-тонный главный шлюз правительственного бункера Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Главная дверь из бетона и стали, изготовленная фирмой MAN, весит около 30-ти тонн. При этом закрывается она всего за 15 секунд - быстро и неумолимо. Никаких блокирующих датчиков, лишь звуковой сигнал и красные лампочки. Дверь несколько раз в день демонстративно закрывают перед публикой - посетителями музея, работающего в бункере с 2008 года.

Двести метров

Одна из шлюзовых дверей между отсеками бункера Фото: DW/Maksim Nelioubin

В бункер вела целая система шлюзов, а сам он состоял из пяти связанных друг с другом автономных частей. Общая протяженность туннелей и штолен равнялась 17 километрам. Музею и документационному центру оставили лишь первые 200 метров, начиная от главного входа. Больше не разрешила пожарная охрана из-за отсутствия аварийных выходов.

Туннель

Часть подземного туннеля после демонтажа техники и строительных конструкций Фото: DW/Maksim Nelioubin

Решение о закрытии бункера было принято в 1997 году. Поиски инвесторов для коммерческого использования успехами не увенчались. После отключения насосов в комплекс начали проникать грунтовые воды. Чтобы не допустить их загрязнения, власти решили демонтировать оборудование, а также перегородки и другую начинку, оставив лишь голые бетонные стены - за исключением двухсот музейных метров.

Вовремя остановиться

Часы на командном пункте бункера, остановленные на без пяти минут двенадцать Фото: DW/Maksim Nelioubin

В музейную штольню свезли обстановку и оборудование из других командных, рабочих, технических и жилых частей бункера. Получилась копия в миниатюре. Все часы символически остановлены на без пяти минут двенадцать - напоминание о том, что мир реально уже оказывался и снова может оказаться на пороге ядерного конфликта.

Мировые войны

Пульт управления громкой связью на контрольному пункте Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1960 году к строительству этого бункера приступили не на пустом месте. Здесь уже имелся 2,5-километровый туннель. Его начали прокладывать для железной дороги еще в кайзеровские времена, готовясь к Первой мировой войне, но так и не закончили. До 1939 года в туннеле выращивали шампиньоны. Национал-социалисты оборудовали военное производство пусковых установок ракет "Фау-2".

Совершенно секретно

Экипировка и оборудование для пожарных Фото: DW/Maksim Nelioubin

По официальной легенде, в старом туннеле якобы оборудовали учебное убежище для службы технической помощи THW, то есть немецких спасателей и ликвидаторов последствий разного рода катастроф, но масштабы заставили усомниться в этом даже самых доверчивых. В 1961 году о каком-то ядерном бункере на Аре написала газета Hamburger Abendblatt, а еще через год - один бульварный журнал. Причем, конкретно о бункере для правительства. Тираж срочно изъяли из киосков.

Агенты ГДР в помощи свободной западной прессы для раскрытия тайны не нуждались. Самое позднее, в 1966 году в "штази" уже точно знали, что скрывается в документах ФРГ под бюрократическим обозначением "Dienststelle Marienthal" - "Управление Мариенталь". Позже в обслуживающий персонал удалось внедрить шпиона, который исправно сообщал в Восточный Берлин все подробности и секреты.

Под землей

Вход в подземный комплекс на фотографии 1998 года Фото: picture-alliance / dpa

Формальное постановление федерального правительства о строительстве убежища и центра управления государством на случай угрозы или войны, до сих пор не обнаружено, но этот бункер под Бонном является самым дорогим государственным объектом в истории Западной Германии. Общая сумма оценивается сейчас почти в 2,5 миллиарда евро. Для маскировки расходы были распределены по разным бюджетам. Строительные работы продолжались 12 лет.

Шансы

Четырехместный спальный отсек в подземном бункере Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

В случае прямого попадания шансов выжить в бункере не было. Эксперты предупреждали об этом, но строительство продолжалось, потому что того требовала политическая ситуация. Историки нашли документы, согласно которым, убежище могло худо-бедно выдержать взрыв бомбы, равной хиросимской. Мощность советских зарядов была уже в сотни раз выше.

Согласно требованиям НАТО, такие убежища должны были находиться на глубине более чем 200 метров. В Арвайлере глубина в два раза меньше, а гора состоит из шифера - породы мягкой, идеальной для виноградников. В случае попадания бомбы он просто превратился бы в пыль. При благоприятном стечении обстоятельств объект после бомбардировки остался бы без электричества. В результате - коллапс всех систем.

Учения с двойниками

Спальня для федерального канцлера Фото: picture alliance/dpa

Раз в два года в бункере проводили масштабные учения - готовились управлять отсюда государством и осуществлять контакты с партнерами по НАТО. Первые состоялись в 1966 году. Заселенный на полную мощность, бункер несколько недель находился в автономном режиме. Роли первых лиц, в частности, федерального президента и канцлера исполняли двойники из числа чиновников средней руки.

В войну играли в спартанских условиях. В убежище имелось 936 спальных отсеков - многоместных, с двухъярусными кроватями. Исключение - одноместные комнаты канцлера и президента. 897 рабочих кабинетов, 25 тысяч дверей, пять столовых и контрольно-диспетчерских пунктов, собственная пожарная служба, часовня...

Конституционные органы

Экспонаты из президентского кабинета Фото: DW/Maksim Nelioubin

Президенту отводилась самая просторная спальня. В бункере имелись рабочие помещения для министров, судей Конституционного суда, глав федеральных ведомств, Бундесбанка. Для эвакуации по воздуху рядом построили небольшой аэродром. Членам семей мест под землей не полагалось.

Кабинет главы государства был обставлен яркими креслами, лампами и другой мебелью в стиле шестидесятых годов. Ни один из действующих президентов Западной Германии это подземное убежище под Бонном никогда не посещал. В гражданских бункерах на территории Западной Германии мест хватило бы на один процент населения.

Эфирная студия

Телевизионная камера с эмблемой канала WDR Фото: Philipp Brandstädter/picture alliance/dpa

В бункере имелась телевизионная студия, чтобы передавать обращения президента и канцлера. Антенны были установлены километрах в пятидесяти - для отвода шпионских глаз.

Хлеб и зрелища

Консервы и другие продукты длительного хранения Фото: Philipp Brandstädter/picture alliance/dpa

Разносолов под землей ожидать не стоило. Запасы чем-то напоминают питание для участников экспедиций, многодневных походов или космонавтов. Рассказывают, что за долгие годы тайного существования бункера его руководство установило тесные связи с арскими виноделами, производящими отличные красные вина. Так выглядели сухие пайки.

Где хлеб, там и зрелища... На стене в жилом тракте висит расписание киносеансов: "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Поменяться местами", "Марафонец", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Военные игры"… Между киносеансами можно было забежать в подземную парикмахерскую.

"Peep Show"

Душевые для дезактивации Фото: DW/Maksim Nelioubin

Все без исключения, чтобы попасть в бункер в случае ядерного заражения местности, должны было пройти дезактивацию. Через окошко за этим "Peep Show", как его называли, должен был наблюдать контролер. Пропускная способность - 48 человек в час. Для лучшего удаления радиоактивных веществ в воду предполагалось добавлять кислоты - муравьиную, лимонную, соляную.

Врачи и аптека

Медицинский пункт Фото: DW/Maksim Nelioubin

Медицинское оборудование может показаться допотопным, но, как уверяют экскурсоводы, вполне годилось для оказания неотложной помощи. Желания оказаться в таком стоматологическом кресле, однако, никто из посетителей - участников экскурсии не проявил.

Проверка связи

Телетайпы разных моделей в пункте коммуникации Фото: DW/Maksim Nelioubin

Бессмысленность всех гигантских затрат на строительство бункера и его эксплуатацию ввиду угрозы полного уничтожения жизни на планете очень хорошо иллюстрирует стандартная фраза для проверки телетайпов: "Kaufen sie jede Woche vier gute bequeme Pelze" - "Каждую неделю покупайте четыре хорошие и удобные меховые шубы", которую можно прочитать как раз на этом аппарате, подойдя поближе.

Персонал

Контрольный пункт бункера в начале 2000 года Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

На поддержание бункера в рабочем состоянии выделялось по 22 миллиона марок ежегодно. Постоянный персонал - около двухсот человек. Три восьмичасовые смены. Сотрудников нанимали из местных жителей, дабы соблюдать конспирацию. Подписал бумагу о неразглашении государственной тайны - и надежное рабочее место на случай ядерной войны тебе гарантировано.

Время работы

Магнитные таблички с названиями советских городов в штабном центре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Бункер открыт по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с середины весны до середины осени. Точная информация - на сайте документационного центра Dokumentationsstätte Regierungsbunker. В зимние месяцы посещение возможно только в рамках заранее заказанных групповых экскурсий - www.regbu.de .

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