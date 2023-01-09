  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Долина реки Ар
Долина реки Ар и виноградники, под которыми располагался секретный бункер, на фотографии середины 1960-х годовФото: Klaus Rose/picture alliance
ТуризмГермания

Ядерный бункер для руководства Германии - что в нем сейчас?

Максим Нелюбин

Где предстояло работать правительству ФРГ в случае ядерного конфликта между НАТО и СССР. | 18 фотографий

https://p.dw.com/p/10n9n

Этот бункер должен был стать убежищем для высшего руководства Западной Германии в случае угрозы или начала ядерной войны. Бывший совершенно секретный объект находится недалеко от Бонна - под виноградниками в долине реки Ар около Арвайлера.

Рассчитанный на три тысячи человек, этот подземный город мог продержаться в автономном режиме около месяца. Теоретически. Практически же... прямого попадания атомной бомбы он бы не выдержал.

''Железный занавес'' 

Документационный центр и музей
30-тонный главный шлюз правительственного бункераФото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Главная дверь из бетона и стали, изготовленная фирмой MAN, весит около 30-ти тонн. При этом закрывается она всего за 15 секунд - быстро и неумолимо. Никаких блокирующих датчиков, лишь звуковой сигнал и красные лампочки. Дверь несколько раз в день демонстративно закрывают перед публикой - посетителями музея, работающего в бункере с 2008 года.

Двести метров 

Документационный центр и музей
Одна из шлюзовых дверей между отсеками бункераФото: DW/Maksim Nelioubin

В бункер вела целая система шлюзов, а сам он состоял из пяти связанных друг с другом автономных частей. Общая протяженность туннелей и штолен равнялась 17 километрам. Музею и документационному центру оставили лишь первые 200 метров, начиная от главного входа. Больше не разрешила пожарная охрана из-за отсутствия аварийных выходов.

Туннель

Документационный центр и музей
Часть подземного туннеля после демонтажа техники и строительных конструкций Фото: DW/Maksim Nelioubin

Решение о закрытии бункера было принято в 1997 году. Поиски инвесторов для коммерческого использования успехами не увенчались. После отключения насосов в комплекс начали проникать грунтовые воды. Чтобы не допустить их загрязнения, власти решили демонтировать оборудование, а также перегородки и другую начинку, оставив лишь голые бетонные стены - за исключением двухсот музейных метров.

Вовремя остановиться

Документационный центр и музей
Часы на командном пункте бункера, остановленные на без пяти минут двенадцатьФото: DW/Maksim Nelioubin

В музейную штольню свезли обстановку и оборудование из других командных, рабочих, технических и жилых частей бункера. Получилась копия в миниатюре. Все часы символически остановлены на без пяти минут двенадцать - напоминание о том, что мир реально уже оказывался и снова может оказаться на пороге ядерного конфликта.

Мировые войны

Документационный центр и музей
Пульт управления громкой связью на контрольному пунктеФото: DW/Maksim Nelioubin

В 1960 году к строительству этого бункера приступили не на пустом месте. Здесь уже имелся 2,5-километровый туннель. Его начали прокладывать для железной дороги еще в кайзеровские времена, готовясь к Первой мировой войне, но так и не закончили. До 1939 года в туннеле выращивали шампиньоны. Национал-социалисты оборудовали военное производство пусковых установок ракет "Фау-2".

Совершенно секретно 

Документационный центр и музей
Экипировка и оборудование для пожарныхФото: DW/Maksim Nelioubin

По официальной легенде, в старом туннеле якобы оборудовали учебное убежище для службы технической помощи THW, то есть немецких спасателей и ликвидаторов последствий разного рода катастроф, но масштабы заставили усомниться в этом даже самых доверчивых. В 1961 году о каком-то ядерном бункере на Аре написала газета Hamburger Abendblatt, а еще через год - один бульварный журнал. Причем, конкретно о бункере для правительства. Тираж срочно изъяли из киосков.

Агенты ГДР в помощи свободной западной прессы для раскрытия тайны не нуждались. Самое позднее, в 1966 году в "штази" уже точно знали, что скрывается в документах ФРГ под бюрократическим обозначением "Dienststelle Marienthal" - "Управление Мариенталь". Позже в обслуживающий персонал удалось внедрить шпиона, который исправно сообщал в Восточный Берлин все подробности и секреты.

Под землей

Документационный центр и музей
Вход в подземный комплекс на фотографии 1998 года Фото: picture-alliance / dpa

Формальное постановление федерального правительства о строительстве убежища и центра управления государством на случай угрозы или войны, до сих пор не обнаружено, но этот бункер под Бонном является самым дорогим государственным объектом в истории Западной Германии. Общая сумма оценивается сейчас почти в 2,5 миллиарда евро. Для маскировки расходы были распределены по разным бюджетам. Строительные работы продолжались 12 лет.

Шансы

Документационный центр и музей
Четырехместный спальный отсек в подземном бункере Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

В случае прямого попадания шансов выжить в бункере не было. Эксперты предупреждали об этом, но строительство продолжалось, потому что того требовала политическая ситуация. Историки нашли документы, согласно которым, убежище могло худо-бедно выдержать взрыв бомбы, равной хиросимской. Мощность советских зарядов была уже в сотни раз выше.

Согласно требованиям НАТО, такие убежища должны были находиться на глубине более чем 200 метров. В Арвайлере глубина в два раза меньше, а гора состоит из шифера - породы мягкой, идеальной для виноградников. В случае попадания бомбы он просто превратился бы в пыль. При благоприятном стечении обстоятельств объект после бомбардировки остался бы без электричества. В результате - коллапс всех систем.

Учения с двойниками

Документационный центр и музей
Спальня для федерального канцлераФото: picture alliance/dpa

Раз в два года в бункере проводили масштабные учения - готовились управлять отсюда государством и осуществлять контакты с партнерами по НАТО. Первые состоялись в 1966 году. Заселенный на полную мощность, бункер несколько недель находился в автономном режиме. Роли первых лиц, в частности, федерального президента и канцлера исполняли двойники из числа чиновников средней руки.

В войну играли в спартанских условиях. В убежище имелось 936 спальных отсеков - многоместных, с двухъярусными кроватями. Исключение - одноместные комнаты канцлера и президента. 897 рабочих кабинетов, 25 тысяч дверей, пять столовых и контрольно-диспетчерских пунктов, собственная пожарная служба, часовня...

Конституционные органы 

Документационный центр и музей
Экспонаты из президентского кабинетаФото: DW/Maksim Nelioubin

Президенту отводилась самая просторная спальня. В бункере имелись рабочие помещения для министров, судей Конституционного суда, глав федеральных ведомств, Бундесбанка. Для эвакуации по воздуху рядом построили небольшой аэродром. Членам семей мест под землей не полагалось.

Кабинет главы государства был обставлен яркими креслами, лампами и другой мебелью в стиле шестидесятых годов. Ни один из действующих президентов Западной Германии это подземное убежище под Бонном никогда не посещал. В гражданских бункерах на территории Западной Германии мест хватило бы на один процент населения.

Эфирная студия

Документационный центр и музей
Телевизионная камера с эмблемой канала WDRФото: Philipp Brandstädter/picture alliance/dpa

В бункере имелась телевизионная студия, чтобы передавать обращения президента и канцлера. Антенны были установлены километрах в пятидесяти - для отвода шпионских глаз.

Хлеб и зрелища 

Документационный центр и музей
Консервы и другие продукты длительного храненияФото: Philipp Brandstädter/picture alliance/dpa

Разносолов под землей ожидать не стоило. Запасы чем-то напоминают питание для участников экспедиций, многодневных походов или космонавтов. Рассказывают, что за долгие годы тайного существования бункера его руководство установило тесные связи с арскими виноделами, производящими отличные красные вина. Так выглядели сухие пайки.

Где хлеб, там и зрелища... На стене в жилом тракте висит расписание киносеансов: "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Поменяться местами", "Марафонец", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Военные игры"… Между киносеансами можно было забежать в подземную парикмахерскую.

"Peep Show" 

Документационный центр и музей
Душевые для дезактивацииФото: DW/Maksim Nelioubin

Все без исключения, чтобы попасть в бункер в случае ядерного заражения местности, должны было пройти дезактивацию. Через окошко за этим "Peep Show", как его называли, должен был наблюдать контролер. Пропускная способность - 48 человек в час. Для лучшего удаления радиоактивных веществ в воду предполагалось добавлять кислоты - муравьиную, лимонную, соляную.

Врачи и аптека

Документационный центр и музей
Медицинский пунктФото: DW/Maksim Nelioubin

Медицинское оборудование может показаться допотопным, но, как уверяют экскурсоводы, вполне годилось для оказания неотложной помощи. Желания оказаться в таком стоматологическом кресле, однако, никто из посетителей - участников экскурсии не проявил.

Проверка связи 

Документационный центр и музей
Телетайпы разных моделей в пункте коммуникацииФото: DW/Maksim Nelioubin

Бессмысленность всех гигантских затрат на строительство бункера и его эксплуатацию ввиду угрозы полного уничтожения жизни на планете очень хорошо иллюстрирует стандартная фраза для проверки телетайпов: "Kaufen sie jede Woche vier gute bequeme Pelze" - "Каждую неделю покупайте четыре хорошие и удобные меховые шубы", которую можно прочитать как раз на этом аппарате, подойдя поближе.

Персонал 

Документационный центр и музей
Контрольный пункт бункера в начале 2000 года Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

На поддержание бункера в рабочем состоянии выделялось по 22 миллиона марок ежегодно. Постоянный персонал - около двухсот человек. Три восьмичасовые смены. Сотрудников нанимали из местных жителей, дабы соблюдать конспирацию. Подписал бумагу о неразглашении государственной тайны - и надежное рабочее место на случай ядерной войны тебе гарантировано.

Время работы

Документационный центр и музей
Магнитные таблички с названиями советских городов в штабном центреФото: DW/Maksim Nelioubin

Бункер открыт по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с середины весны до середины осени. Точная информация - на сайте документационного центра Dokumentationsstätte Regierungsbunker. В зимние месяцы посещение возможно только в рамках заранее заказанных групповых экскурсий www.regbu.de.

Смотрите также: 

Самый секретный объект ФРГ - бункер под Бонном

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Наличные марки ГДР перед отправкой на мусоросжигательный завод в июне 2002 года

Сколько стоит сжечь 100 миллиардов? История наличных марок ГДР

Сколько стоит сжечь 100 миллиардов? История наличных марок ГДР

20 лет назад, в июне 2002 года, в Германии начали уничтожать деньги бывшей ГДР, которые сначала неудачно попытались похоронить в секретном бункере. | 27 фотографий
Туризм24 июня 2022 г.
Отель "Петерсберг" (Hotel Petersberg)

Где Брежнев разбил "Мерседес" и Далай-лама спал на полу

Где Брежнев разбил "Мерседес" и Далай-лама спал на полу

Отель "Петерсберг" около Бонна долгое время был гостиницей для монархов, президентов и других высоких гостей правительства ФРГ. | 19 фотографий
Туризм17 октября 2022 г.
Алльгойские Альпы

Достопримечательности Германии

Достопримечательности Германии

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм30 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard

В Берлине не исключили поставок Киеву танков Leopard

Конфликты49 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Иранские силовики патрулируют улицы (фото из архива)

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

Политика6 ч. назад
6 января 2023. Министр экономики ФРГ во время посещения норвежского города Бревика

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Экономика и бизнес7 ч. назад
Так выглядит в 3D графическое изображение коронавируса под микроскопом

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Здоровье8 января 2023 г.
Немецкие БМП Marder (фото из архива)

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Конфликты7 января 2023 г.
Гарри Каспаров

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Общество7 января 2023 г.
БМП Marder

Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

Конфликты6 января 2023 г.
На главную страницу