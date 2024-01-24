Наличку запретят? Немецкий бундесбанк заглянул в будущее

Жители Германии предпочитают расплачиваться наличными деньгами, а не карточками или с помощью мобильного телефона. Но ситуация может измениться. Бундесбанк видит три возможных сценария.

В Евросоюзе запретят рассчитываться наличными на сумму более 10 тысяч евро. Такую договоренность, направленную на противодействие отмыванию денег, достигли в середине января 2024 года представители Европарламента и стран-членов ЕС. Новое правило будет действовать во всех государствах, входящих в ЕС, и должно, как ожидается, закрыть остающиеся лазейки в национальных законодательствах.

Между тем преимущества наличных денег всем очевидны: расплачиваться можно анонимно, легко отслеживать свои расходы, и обычно купюры и монеты принимаются везде в пределах хождения валюты. Поэтому для многих немецких потребителей действует принцип "только наличные - это настоящие деньги" ("nur Bares ist Wahres").

Три сценария будущего для наличных денег

Однако Буркхард Бальц (Burkhard Balz), член правления Немецкого федерального банка (бундесбанка), предостерегает: "Ландшафт средств оплаты в Германии и Европе меняется". Он констатирует, что все больше людей предпочитают платить в цифровом формате - картой, с помощью мобильных приложений смартфонов или "умных" часов. В то же время количество банкоматов сокращается. Поэтому будущее наличных денег сейчас представляется неопределенным.

17 января бундесбанк опубликовал исследование под названием "Наличные деньги будущего", проведенное сервисной компанией VDI/VDE Innovation + Technik и институтом изучения общественного мнения Sinus. В нем были представлены три возможных сценария развития ситуации с наличными деньгами в 2037 году.

Прекрасен звук денег, звенящих в карманах (и в кассах) Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Первый описывает "гиперцифровой платежный мир", в котором наличные уже практически исчезли из повседневной жизни большинства людей. Возможности снять их практически не будет, и даже в супермаркете или между друзьями платежи будут осуществляться только в электронном виде.

Второй возможный сценарий - "ренессанс наличности". В мире, который становится все более цифровым, люди могут вернуться к привычным купюрам и монетам или заново открыть для себя их преимущества. Третий сценарий - "исчезающий гибридный мир платежей" - также отражает ситуацию, в которой доступ к наличным деньгам постоянно ухудшается, а их использование медленно, но верно сходит на нет.

Риски мира электронных платежей

Однако Нильс Наухаузер (Niels Nauhauser), финансовый эксперт Центра защиты прав потребителей (Verbraucherzentrale) в Баден-Вюртемберге, предупреждает о рисках сценария, при котором без цифровых платежей не обойтись. "При использовании услуг онлайн-платежей часто остается много следов личных данных, а это уже риск", - поясняет он.

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне Фото: Christoph Hardt/Panama Picturess/picture alliance

И не в последнюю очередь ссылается на право на информационное самоопределение. Поэтому Наухаузер выступает за то, чтобы бундесбанк и Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделали все возможное, чтобы гарантировать потребителям в будущем свободу выбора формы платежей. В то же время эксперт отмечает, что сейчас не наблюдается заметных политических усилий по отмене наличных денег как законного платежного средства.

Отказ от наличных - "уязвимый сценарий"

Буркхард Бальц из бундесбанка также считает сценарии, при которых потребители все чаще отказываются от наличных, "уязвимыми". В конце концов, наличные деньги, добавляет он, выполняют стабилизирующую функцию именно в период кризисов.

Приложение Boon было выпущено позднее обанкротившейся компанией Wirecard. Но с его помощью можно было расплачиваться Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Такие аспекты, как IT-безопасность и зависимость от иностранных провайдеров платежных сервисов, также могут представлять собой зону риска. "Для бундесбанка, а также для ЕЦБ и национальных Центробанков вместе взятых, очевидно, что наличные деньги должны существовать и в будущем", - убежден Бальц. Однако для бундесбанка по-прежнему остается неясным, какие меры необходимы для достижения этой цели. В банке хотят начать более активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. От законодателей до банкиров, поставщиков платежных услуг и розничных продавцов и, конечно же, потребителей - в конечном счете многие игроки оказывают прямое и косвенное влияние на то, каким статусом наличные будут пользоваться в будущем и какой сценарий развития событий в этой сфере наиболее вероятен.

Цифровые евро как дополнение к наличным?

Пока остается туманным, ждет ли наличные деньги новый ренессанс или же их значение будет постепенно снижаться. Нильс Наухаузер уверен, что немецкий бундесбанк и ЕЦБ в любом случае должны подготовиться ко всем вариантам развития событий: "В будущем будет тем более важно, чтобы существовало и законное цифровое средство платежа, такое как цифровой евро".

Финансовые власти, отвечающие за стабильность в еврозоне, обсуждают этот проект уже несколько лет. По их мнению, цифровой евро мог бы стать своего рода электронным дополнением к наличным деньгам - перенеся как можно больше функций наличных платежей в цифровой мир. Однако пока не решено, будет ли он введен и когда именно. Буркхард Бальц из бундесбанка ожидает, что это произойдет не раньше 2029 года.

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