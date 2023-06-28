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В ЕС представили законопроект о введении цифрового евро

Александра Иванова
48 мин. назад

Еврокомиссия подготовила пакет реформ, призванных стимулировать конкуренцию и развитие инновационных продуктов в финансовом секторе.

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Денежные евробанкноты
Авторы законопроекта о цифровом евро рассчитывают, что он станет удобной и безопасной альтернативой наличным деньгамФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Законопроект о возможном введении в оборот цифрового евро был представлен Еврокомиссией (ЕК) в Брюсселе в среду, 28 июня. Этот документ - часть пакета реформ, призванных стимулировать конкуренцию и развитие инновационных продуктов в финансовом секторе, указали в ЕК.

Цифровой евро должен стать еще одной возможностью для потребителей и предприятий осуществлять платежи в "широко признанной, дешевой и безопасной денежной форме", пообещали в ведомстве. Планируется, что он будет существовать параллельно с евро в наличной форме и его можно будет хранить в цифровом кошельке, например, на мобильном телефоне.

Подготовленный Еврокомиссией законопроект призван создать правовые рамки для подобного новшества. Однако решение о возможности и сроках введения цифрового евро в оборот должен будет принять Европейский центральный банк (ЕЦБ). Кроме того, для вступления в силу разработанный Еврокомиссией законопроект должен получить одобрение Европарламента и всех стран-членов Евросоюза.

Альтернатива наличным деньгам

На сайте ЕЦБ указано, что цифровой евро можно будет использовать на всем пространстве еврозоны и он был бы "столь же удобен и безопасен, как наличные деньги сегодня".

Изучение вопроса о возможности введения цифрового евро начались в октябре 2020 года. Предполагается, что совет ЕЦБ окончательно определится в октябре 2023 года, давать ли проекту зеленый свет. Как пояснил ранее глава финансового института Фабио Панетта, фаза подготовки к введению цифрового евро, которая должна будет начаться после этого, может занять от двух до трех лет. Таким образом, момент, когда цифровым евро действительно можно будет начать пользоваться для платежей, наступит не ранее 2025 года.

Смотрите также: 

Насколько практичны цифровые деньги

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Информация о цифровом евро на сайте ЕЦБ

Digitaler Euro
www.ecb.europa.eu
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