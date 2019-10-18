 Европейский центробанк рассматривает проект собственной криптовалюты | Новости из Германии о Европе | DW | 03.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Европейский центробанк рассматривает проект собственной криптовалюты

"Цифровой евро" в случае его выпуска станет дополнением к наличным деньгам, но не их заменой, подчеркивают в Европейском центральном банке.

Банкноты евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты - "цифрового евро". Как заявила в пятницу, 2 октября, глава ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы обеспечить доверие граждан к евро как валюте, Европейскому центробанку необходимо быть готовым к работе в цифровом веке.

Из представленного 2 октября доклада специалистов ЕЦБ на тему возможности введения в оборот цифровой версии единой европейской валюты следует, что она помогла бы лучше удовлетворить спрос на электронные платежные средства и составила бы конкуренцию частным криптовалютам, таким как биткоин. При этом цифровой евро стал бы лишь дополнением к традиционным, наличным деньгам, но не их заменой, подчеркивают эксперты.

В то же время цифровой евро позволил бы гражданам хранить свои сбережения непосредственно в ЕЦБ. На данный момент такая возможность есть лишь у кредитных организаций, таких как банки, правительства и другие центробанки. Именно это вызывает опасения у некоторых экспертов: ведь в случае очередного кризиса население сможет забрать все накопленные средства из коммерческих банков, перевести их в ЕЦБ и тем самым усугубить положение.

Ожидается, что в ближайшие недели ЕЦБ начнет внутреннее тестирование цифровой валюты, а также будет проводить опросы граждан ЕС и экспертов из области науки и финансов на предмет одобрения ими идеи введения единой европейской цифровой валюты. Решение о выпуске цифрового евро или отказа от этого проекта будет принято в середине 2021 года.

Смотрите также:

  • Снегопад из денег

    Деньги и немцы

    Денежный снегопад

    У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

  • Уголь

    Деньги и немцы

    Деньги - в печку

    Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

  • Гравий

    Деньги и немцы

    Звон монет

    Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

  • Пластелин

    Деньги и немцы

    Слепила из того, что было...

    Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

  • Мох

    Деньги и немцы

    Зеленые, но не баксы

    Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

  • Мыши

    Деньги и немцы

    Еще один оттенок серого

    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

    Такие гроши

    Что общего у лягушек или жаб с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

    Деньги и немцы

    Размер имеет значение

    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

    Деньги и немцы

    Fuffi и Hunni

    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 02:39

Немцы перестали экономить

Контекст

Комментарий: Что будет, когда вся Европа всерьез начнет экономить

ЕС ждет падение покупательной способности и свертывание госприсутствия в экономике. Из-за нехватки денег европейская модель в конце концов станет менее социальной и более либеральной, считает Андрей Гурков.  

Комментарий: Рецессия в еврозоне - это пройденный этап

Нынешним летом происходит коренной перелом в экономике всего Евросоюза. Отныне борьба с долговым кризисом будет вестись в условиях экономического роста, убежден Андрей Гурков.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сезон большого шопинга: немцы все охотнее тратят деньги  

Кризис повысил привлекательность инвестиций в недвижимость  

Также по теме

Belgien, Brüssel: Anhörung der EZB Präsidentin Christine Lagarde

Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка 18.10.2019

Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Kristalina Georgieva

Главой МВФ избрана экономист из Болгарии Кристалина Георгиева 26.09.2019

Экс-еврокомиссар по бюджету Георгиева сменит в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, выдвинутую на пост председателя Европейского Центробанка.

Kristalina Georgiewa

Представитель Всемирного банка Георгиева номинирована на пост главы МВФ 02.08.2019

У Кристалины Георгиевой есть все навыки для успешного руководства Международным валютным фондом, заявил министр финансов Франции. Ранее главу МВФ Кристин Лагард выдвинули на пост председателя ЕЦБ.

Реклама

Самые читаемые

Что думают о Путине немцы на востоке и западе Германии  

На саммите ЕС представили план для Беларуси после Лукашенко  

Плавучие солнечные электростанции: новый бизнес в затопленных карьерах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно