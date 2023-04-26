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Исследование "Домашние хозяйства и их финансы" охвачивает период до вторжения России в УкраинуФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
Стиль жизниГермания

До войны в Украине немцы были богаты как никогда

Елена Дожина
45 мин. назад

Дома, машины, драгоценности и акции - еще никогда у рядовых немцев не было такого огромного состояния, как в начале 2022 года. Во время пандемии люди невольно тратили меньше и значительно приумножили свои накопления.

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Насколько богаты немцы? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в опубликованном в конце апреля исследовании "Домашние хозяйства и их финансы", сделанном по заказу немецкого Бундесбанка (Bundesbank). В частности, в нем говорится, что в период с 2017 по 2021 год уровень благосостояния немцев вырос.

Рекордный уровень накоплений

 В среднем накопления одного домашнего хозяйства оцениваются в 316 500 евро. Рекордный показатель! Это на 83 600 евро больше, чем четырьмя годами ранее, и на 121 300 евро больше, чем в 2011 году. Одна из главных причин - стремление немцев к экономии во время пандемии коронавируса и ограниченные возможности тратить свои накопления. 

Приведенные цифры - средний показатель по стране. Следует отметить, что в расчет взяты все слои населения, в том числе и относительно небольшая группа немецких миллионеров. В Германии на долю десяти процентов самых богатых домохозяйств приходится 56 процентов от общего благосостояния. Также в результатах исследования отмечается, что в Германии немного уменьшилось имущественное неравенство. Однако пока не совсем ясно, насколько устойчивой окажется такая тенденция.

Новый отчет выйдет в 2024 году 

Для того чтобы войти в десятку самых богатых домохозяйств, в 2021 году нужно было иметь собственный капитал в размере не менее 725 900 евро. Группа самых богатых людей Германии владела тогда более чем половиной всех чистых активов страны. Как правило, они были вложены в недвижимость, акции компаний и ценные бумаги. 

Для сравнения, домохозяйств, имеющих капитал менее 106 600 евро, было около трех процентов. Более бедные домохозяйства, согласно исследованию, имели больше наличных денег и банковских вкладов. Для всех групп характерно увеличение приобретение акций и долей в фондах. Немецкий Бундесбанк провел подобный репрезентативный опрос уже в четвертый раз. В нем приняли участие 4119 домохозяйств.

Авторы исследования не просто изучили их финансовые возможности. Опрошенные предоставили информацию о всем своем имуществе: недвижимости, автомобилях, ценных коллекциях и украшениях, о своих сберегательных и текущих счетах, имеющейся наличности. А также об акциях, сберегательных жилищных договорах и страховках, о частных пенсионных накоплениях. Также учитывалась информация о правах собственности и доли в компаниях, об имеющейся ипотеке, долгах, потребительских кредитах и плате за обучение. Не была включена только информация о выплачиваемых государством пенсиях. Таким образом, это исследование является наиболее всеобъемлющим на данный момент. Следующее намечено на 2024 год. Следует учитывать, что хотя итоги исследования опубликованы только сейчас, сам опрос проводился в период с апреля 2021 года по январь 2022 года. Поэтому последствия, вызванные войной России против Украины, такие, как рост инфляции и цен на энергоносители и продукты питания, рост процентных ставок по кредитам, падение цен на недвижимость и так далее, на данный момент оценить трудно.

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