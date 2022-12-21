Почему слабеет рубль, и что это значит для россиян

За последнюю неделю курс рубля к доллару и евро упал до майских значений. Эксперты прогнозируют, что это не предел, и предупреждают об усилении инфляции в России.

Курсы евро и доллара к российскому рублю несколько дней подряд бьют майские "антирекорды". Если в конце ноября доллар стоил около 61 рубля, а евро - 63-ех, то сейчас их стоимость на Мосбирже превышает 70 рублей и 75 рублей соответственно. Падение рубля происходит на фоне все новых ограничений, которые западные страны вводят против экономики и оборонно-промышленного комплекса России.

Рубль падает на фоне санкций Евросоюза

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет санкций. Ограничения коснулись в числе прочего экспорта товаров и технологий двойного назначения - тех, которые могут способствовать совершенствованию оборонного сектора России. Кроме того, ЕС запретил инвестиции в горнодобывающий сектор РФ, если это не связано с удобрениями и "критическим сырьем".

Другим фоновым событием для ослабления рубля стало вступление в силу эмбарго на поставки морским путем российской нефти в Евросоюз и потолка цен на нее ($60 за баррель), установленного странами ЕС, G7 и Австралией. После этого стоимость нефти марки Brent снизилась до $80 за баррель, вернувшись к довоенным значениям. Предельную цену в ЕС согласовали и для российского газа. 19 декабря министры энергетики стран-членов союза договорились о $180 за киловатт-час, что составляет около $2 тысяч за кубический метр российского газа.

Рубен Ениколопов Фото: www.nes.ru

Рынок опасается недостатка валюты из-за санкций

Ослабление рубля напрямую связано с санкциями против экспорта российских энергоресурсов, считает бывший ректор Российской экономической школы и профессор испанского университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов. "Курс рубля определяется исключительно торговым балансом - соотношением импорта и экспорта, - объясняет экономист. - Импорт рухнул, а экспорт держался достаточно уверенно, поэтому рубль изначально укреплялся. Сейчас происходят прямо противоположные тенденции".

Российские экспортеры, по словам Ениколопова, опасаются за то, сколько энергоресурсов они продадут и сколько денег за них получат. "Пока не известно, приведут ли санкции к тому, что упадет выручка от экспорта, но опасения уже есть, - говорит исследователь. - К тому же накладываются опасения за ситуацию в мировой экономике. Если наступит мировая рецессия, то цены на энергоносители упадут безотносительно санкций". В то же время, по мнению эксперта, российские импортеры, опасаясь возможного недостатка валюты в следующем году, закупают ее прямо сейчас и тем самым влияют на курс рубля.

Россия включает "печатный станок"?

Экономист и преподаватель "Свободного университета" Николай Кульбака соглашается, что ослабление рубля вызвано непониманием, как будут действовать принятые санкции и насколько снизится объем поступления в страну валюты в ближайшее время. Одновременно он наблюдает и другую тенденцию - включение "печатного станка".

"Из-за дефицита бюджета Россия вынуждена увеличивать объем денег в стране, то есть печатать деньги, - объясняет Кульбака. - Когда у государства не хватает денег, оно вынуждено либо занимать их, либо печатать". На фоне сложностей с займами Россия все чаще решается печатать деньги, считает эксперт. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема рублей по отношению к долларам и в конечном счете удешевлению российской валюты.

Николай Кульбака Фото: DW

Слабый рубль: благо для экспортеров и потери для потребителей

Выигрывают от дешевого рубля экспортеры и госбюджет, говорят эксперты. "Экспортеры зарабатывают в валюте, а затраты у них прежде всего в рублях, - указывает Рубен Ениколопов. - Им хорошо, чтобы рубль был дешевый". Импортеры закупаются валютой, непроизвольно удешевляя рубль, но при этом проигрывают от нового курса.

Кроме импортеров от дешевой национальной валюты страдают и простые россияне. Крепкий рубль для них выгоднее - иначе импортные товары становятся дороже. "Изменение курса означает, что в перспективе инфляция точно будет расти, - прогнозирует Николай Кульбака. - В любом случае для граждан России это будет означать дальнейшее обеднение. Может быть, не очень большое, но оно идет и будет продолжаться".

Техническое укрепление рубля

В ближайшее время курс рубля слегка укрепится, но укрепление будет техническим и недолговременным, замечают эксперты. В конце года наступает так называемый "налоговый период", когда компании продают имеющуюся у них валюту, чтобы заплатить налоги государству.

В целом же тренд на ослабление рубля может оказаться долговременным - точнее говорить об этом можно будет в начале следующего года, когда эффективность или неэффективность санкций станет очевидна.

Смотрите также: