  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Российские рубли
Фото: Silas Stein/IMAGO
Экономика и бизнесРоссия

Почему слабеет рубль, и что это значит для россиян

Сергей Сатановский
17 мин. назад

За последнюю неделю курс рубля к доллару и евро упал до майских значений. Эксперты прогнозируют, что это не предел, и предупреждают об усилении инфляции в России.

https://p.dw.com/p/4LHue

Курсы евро и доллара к российскому рублю несколько дней подряд бьют майские "антирекорды". Если в конце ноября доллар стоил около 61 рубля, а евро - 63-ех, то сейчас их стоимость на Мосбирже превышает 70 рублей и 75 рублей соответственно. Падение рубля происходит на фоне все новых ограничений, которые западные страны вводят против экономики и оборонно-промышленного комплекса России.

Рубль падает на фоне санкций Евросоюза

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет санкций. Ограничения коснулись в числе прочего экспорта товаров и технологий двойного назначения - тех, которые могут способствовать совершенствованию оборонного сектора России. Кроме того, ЕС запретил инвестиции в горнодобывающий сектор РФ, если это не связано с удобрениями и "критическим сырьем".

Другим фоновым событием для ослабления рубля стало вступление в силу эмбарго на поставки морским путем российской нефти в Евросоюз и потолка цен на нее ($60 за баррель), установленного странами ЕС, G7 и Австралией. После этого стоимость нефти марки Brent снизилась до $80 за баррель, вернувшись к довоенным значениям. Предельную цену в ЕС согласовали и для российского газа. 19 декабря министры энергетики стран-членов союза договорились о $180 за киловатт-час, что составляет около $2 тысяч за кубический метр российского газа.

Бывший ректор Российской экономической школы и профессор испанского университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов
Рубен ЕниколоповФото: www.nes.ru

Рынок опасается недостатка валюты из-за санкций

Ослабление рубля напрямую связано с санкциями против экспорта российских энергоресурсов, считает бывший ректор Российской экономической школы и профессор испанского университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов. "Курс рубля определяется исключительно торговым балансом - соотношением импорта и экспорта, - объясняет экономист. - Импорт рухнул, а экспорт держался достаточно уверенно, поэтому рубль изначально укреплялся. Сейчас происходят прямо противоположные тенденции".

Российские экспортеры, по словам Ениколопова, опасаются за то, сколько энергоресурсов они продадут и сколько денег за них получат. "Пока не известно, приведут ли санкции к тому, что упадет выручка от экспорта, но опасения уже есть, - говорит исследователь. - К тому же накладываются опасения за ситуацию в мировой экономике. Если наступит мировая рецессия, то цены на энергоносители упадут безотносительно санкций". В то же время, по мнению эксперта, российские импортеры, опасаясь возможного недостатка валюты в следующем году, закупают ее прямо сейчас и тем самым влияют на курс рубля.

Россия включает "печатный станок"?

Экономист и преподаватель "Свободного университета" Николай Кульбака соглашается, что ослабление рубля вызвано непониманием, как будут действовать принятые санкции и насколько снизится объем поступления в страну валюты в ближайшее время. Одновременно он наблюдает и другую тенденцию - включение "печатного станка".

"Из-за дефицита бюджета Россия вынуждена увеличивать объем денег в стране, то есть печатать деньги, - объясняет Кульбака. - Когда у государства не хватает денег, оно вынуждено либо занимать их, либо печатать". На фоне сложностей с займами Россия все чаще решается печатать деньги, считает эксперт. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема рублей по отношению к долларам и в конечном счете удешевлению российской валюты.

Экономист и преподаватель
Николай КульбакаФото: DW

Слабый рубль: благо для экспортеров и потери для потребителей

Выигрывают от дешевого рубля экспортеры и госбюджет, говорят эксперты. "Экспортеры зарабатывают в валюте, а затраты у них прежде всего в рублях, - указывает Рубен Ениколопов. - Им хорошо, чтобы рубль был дешевый". Импортеры закупаются валютой, непроизвольно удешевляя рубль, но при этом проигрывают от нового курса.

Кроме импортеров от дешевой национальной валюты страдают и простые россияне. Крепкий рубль для них выгоднее - иначе импортные товары становятся дороже. "Изменение курса означает, что в перспективе инфляция точно будет расти, - прогнозирует Николай Кульбака. - В любом случае для граждан России это будет означать дальнейшее обеднение. Может быть, не очень большое, но оно идет и будет продолжаться".

Техническое укрепление рубля

В ближайшее время курс рубля слегка укрепится, но укрепление будет техническим и недолговременным, замечают эксперты. В конце года наступает так называемый "налоговый период", когда компании продают имеющуюся у них валюту, чтобы заплатить налоги государству.

В целом же тренд на ослабление рубля может оказаться долговременным - точнее говорить об этом можно будет в начале следующего года, когда эффективность или неэффективность санкций станет очевидна.

Смотрите также:

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сколько действительно стоит рубль и что кроется за укреплением российской валюты. DW Новости (26.05.2022)

Сколько действительно стоит рубль и что кроется за укреплением российской валюты. DW Новости (26.05.2022)

Почему рубль настолько окреп с начала войны в Украине? Как Запад поступит с замороженными активами РФ и российских олигархов? Какие отрасли и концерны в выигрыше от войны в Украине?
26 мая 2022 г.61:53 мин.
external

Запад не хочет платить за газ в рублях - почему тогда курс рубля растет? ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости (29.03.2022)

Запад не хочет платить за газ в рублях - почему тогда курс рубля растет? ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости (29.03.2022)

В сегодняшнем выпуске мы дадим краткую сводку происходящего в Украине; поговорим о том, почему, несмотря на отказ ЕС платить за газ в рублях, курс рубля вырос; узнаем о том, что в Молдове и Киргизстане думают о нынешней войне в Европе, а также бывший командующий войсками США в Европе поделится своей оценкой действий российской армии в Украине.
Политика29 марта 2022 г.62:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Регазификационное судно Höegh Esperanza в порту Вильгельмсхафена, 17 декабря 2022 года

Первый в Германии СПГ-терминал начал принимать топливо

Экономика и бизнес1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российские рубли

Почему слабеет рубль, и что это значит для россиян

Почему слабеет рубль, и что это значит для россиян

Экономика и бизнес17 мин. назад
Президент Украины Владимир Зеленский гаграждает военных в Бахмуте

Зеленский в Бахмуте и другие события 300-го дня войны

Зеленский в Бахмуте и другие события 300-го дня войны

Конфликты19 ч. назад
Александр Лукашенко встречает Владимира Путина в аэропорту Минска, 19 декабря 2022 года

"Политический жест". Что означает визит Путина в Минск

"Политический жест". Что означает визит Путина в Минск

Политика23 ч. назад
Виктория Процюк

Интимный дневник украинской художницы

Интимный дневник украинской художницы

Культура20 декабря 2022 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Зеленский в Бахмуте. Молдова боится вторжения. DW Шоу

Зеленский в Бахмуте. Молдова боится вторжения. DW Шоу

Политика20 декабря 2022 г.59:16 мин.
Клаудия Рот и Анналена Бербок в Нигерии

Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

Культура20 декабря 2022 г.
На главную страницу