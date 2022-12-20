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Немецкие автомобили на экспортФото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa
Экономика и бизнесГермания

В ФРГ настроения экспортеров улучшаются третий месяц подряд

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Барометр настроений экспортеров достиг максимальных значений с июня. Немецкая промышленность с оптимизмом ожидает предстоящего года, отмечает Институт экономических исследований ifo.

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Настроения немецких экспортеров достигли максимально высоких значений за последние полгода. Соответствующий барометр в декабре повысился на 0,7 процентных пункта до 1,6 пункта, сообщил во вторник, 20 декабря, Институт экономических исследований ifo, отметив, что данный показатель улучшается уже третий месяц подряд и достиг максимума, начиная с июня.

"Немецкая промышленность смотрит на предстоящий год с осторожным оптимизмом касательно экспорта", - заявил глава ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest). Автомобильная индустрия по-прежнему рассчитывает на значительный прирост, пусть даже чуть менее высокий, чем прогнозировалось в ноябре. Электроиндустрия все увереннее ожидает улучшения шансов на экспортном рынке. В то же время химическая и мебельная промышленность по-прежнему ожидают снижения объемов экспорта.

Эксперты ifo на предстоящий год прогнозируют значительное снижение темпов роста немецкого экспорта - до 3,9 процента. В текущем году этот показатель составит, по всей видимости, 14,8 процента. На ситуацию весьма негативно влияют рост процентов по займам, энергетический кризис и высокая инфляция.      

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