"Совет мудрецов" ждет замедления экономического роста в Германии

Совет экономических экспертов при правительстве Германии ("Совет мудрецов") существенно понизил свой экономический прогноз на текущий год из-за войны России против Украины. Эксперты предполагают, что валовой внутренний продукт ФРГ в 2022 году вырастет лишь на 1,8 процента, сообщает деловое издание Handelsblatt в среду, 30 марта. В ноябре 2021-го они ожидали роста на 4,6 процента.

Новый экономический прогноз на 2023 год предполагает рост ВВП Германии на 3,6 процента. В то же время в еврозоне этот показатель как в 2022-м, так и в 2023-м составит 2,9 процента, считают эксперты.

Война России против Украины "значительно увеличивает неопределенность, тормозит экономический рост и способствует росту цен на энергоносители и потребительские цены", - приводит издание выдержки из прогноза. Эксперты исходят из того, что импорт энергоносителей из России не прекратится.

Годовая инфляция в Германии и еврозоне может превысить 6 процентов

Кроме того, "Совет мудрецов" ожидает значительно более высокого уровня инфляции из-за резкого роста цен на энергоносители. По мнению экспертов, в 2022 году уровень инфляции в Германии составит 6,1 процента, что станет самым высоким значением с начала 1990-х годов, отмечает издание. Ранее экономисты оценивали инфляцию на текущий год в 2,6 процента.

В 2023-м инфляция в ФРГ не превысит 3,4 процента, считают эксперты. А в еврозоне этот показатель составит 6,2 процента в нынешнем и 2,9 процента в будущем году, полагает "Совет мудрецов".

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