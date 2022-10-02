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Разрушения в результате урагана "Иэн" во Флориде
Разрушения в результате урагана "Иэн" во ФлоридеФото: Ricardo Arduengo//AFP/Getty Images
Природа и окружающая средаСША

В США растет число погибших при урагане "Иэн"

Анастасия Аринушкина
27 мин. назад

В результате урагана "Иэн" погибли не менее 77 человек. Местные власти опасаются, что количество жертв еще может возрасти. В ряде районов на юго-восточном побережье США отсутствует электроснабжение.

https://www.dw.com/ru/v-ssa-rastet-cislo-pogibsih-pri-uragane-ien/a-63310346

Не менее 77 человек погибли в результате урагана "Иэн", сообщает в субботу, 1 октября, телеканал NBC. Стихия обрушилась на юго-восточное побережье США со скоростью 240 километров в час и вызвала катастрофические разрушения.

Поскольку спасательные работы все еще продолжаются, число жертв может возрасти, опасаются местные власти. По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, в штате было проведено более тысячи спасательных операций с начала шторма 28 сентября.

Без электричества и сотовой связи

Ураган "Иэн" стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий, когда-либо происходивших в США. Шторм вызвал крупное наводнение, оставив после себя массовые разрушения. Многие районы на юго-восточном побережье США до сих пор отрезаны от электричества, местные жители остались также без сотовой связи, до некоторых регионов все еще не могут добраться спасатели.

В то же время "Иэн" постепенно ослабевает. По данным Национального центра ураганов, к 1 октября максимальная скорость порывов ветра составляла примерно 56 км/ч.

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