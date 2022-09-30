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Разрушения в городе Форт-Майерс, Флорида
Разрушения в городе Форт-Майерс, ФлоридаФото: Wilfredo Lee/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

В США в результате урагана "Иэн" погибли не менее 12 человек

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

На штат Флорида обрушился один из самых мощных ураганов в истории США. Власти пока не берутся оценивать, сколько людей погибли в результате разбушевавшейся стихии.

https://www.dw.com/ru/v-ssa-v-rezultate-uragana-ien-pogibli-ne-menee-12-celovek/a-63292318

В американском штате Флорида растет число жертв разрушительного урагана "Иэн", обрушившегося на побережье со скоростью 240 километров в час и вызвавшего катастрофические разрушения. Местные СМИ со ссылкой на официальных лиц утром в пятницу, 30 сентября, сообщили о как минимум 12 погибших. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, однако, отметил, что еще слишком рано оценивать число пострадавших. По его словам, судьба сотен людей по-прежнему зависит от помощи спасателей.

После того, как "Иэн" временно ослаб до уровня тропической бури, метеорологи вновь повысили его до уровня урагана, предупредив об угрозе "опасных для жизни, катастрофических" наводнений, ветров и проливных дождей. Вечером 29 сентября "Иэн" взял курс на штаты Южная и Северная Каролина. Штормовое предупреждение объявлено для всего прибрежного региона Южной Каролины, а также части Джорджии и Северной Каролины. Метеорологи ожидают, что ураган вновь усилится, прежде чем обрушиться на прибрежные районы.

"Иэн" достиг побережья Флориды во вторую половину дня 28 сентября. Ураганные ветры разрушили большое количество зданий, валили деревья и линии электропередач. Особенно сильные разрушения произошли в городах Форт-Майерс и Нейплс. В Нейплсе затоплены целые кварталы. На видеозаписях видны полностью затопленные улицы, по которым плывут автомобили. Более 2,6 млн человек остались без света.

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