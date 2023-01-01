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Глава МВФ Кристалина Гергиева
Глава МВФ Кристалина ГергиеваФото: Ahmed Yosri/REUTERS
Экономика и бизнесГлобальные темы

МВФ прогнозирует тяжелый год для мировой экономики

Сергей Куприков
40 мин. назад

Экономический рост в США, Евросоюзе и Китае замедлится, а половина стран ЕС, по прогнозам МВФ, окажется в рецессии.

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Международный валютный фонд прогнозирует, что наступивший 2023 год окажется для большей части мировой экономики тяжелее предыдущего. Это связано с тем, что три основные мировые экономики - США, Европа и Китай - столкнутся с замедлением роста и ослаблением активности. Такое мнение в интервью американскому каналу CBS в воскресенье, 1 января, высказала главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, комментируя один из последних докладов МВФ.

По ее словам, экономика США обладает большей устойчивостью, она сможет избежать рецессии, и даже сейчас рынок труда в стране сохраняет достаточную уверенность. По Евросоюзу, указала Георгиева, тяжело ударил конфликт в Украине. "Половина ЕС будет в рецессии в следующем году. Китай продолжит замедляться и далее, следующий год для КНР будет сложным", - отметила она.

Глава МВФ также прогнозирует общемировое повышение уровня затрат. "После пандемии цепочки поставок перестраиваются, и производители могут не гнаться за самой дешевой рабочей силой и сырьем, а балансировать между стоимостью продукции и устойчивостью бизнеса. Это может повысить уровень затрат", - заявила Георгиева.

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