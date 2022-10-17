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Экономика и бизнесГермания

МВФ: Зима 2023 может стать для Германии тяжелее этой

Анна Мельникова
1 ч. назад

Вице-президент Международного валютного фонда предупреждает, что энергетический кризис в Европе надолго, и призывает больше использовать возобновляемую энергию.

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"Эта зима будет тяжелой, но зима 2023 года может быть еще хуже", - заявила вице-президент Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в понедельник, 17 октября, в интервью газете Handelsblatt. По прогнозам экономиста, энергетический кризис затронет Германию сильнее, чем ожидалось ранее. 

Гопинат предупредила, что цены на топливо долгое время будут оставаться высокими. "Германия должна реагировать. Сферу использования возобновляемой энергии нужно значительно расширять", - уверена она.

Согласно последним оценкам МВФ, немецкая экономика в текущем году вырастет на 1,5 процента, а в 2023-м - потеряет в объеме 0,3 процента. Гита Гопинат видит в этом следствие развитой промышленности, на которой пандемия коронавируса и повышение расходов на топливо сказались особенно сильно. "У Германии больший по сравнению с другими странами промышленный сектор. Он уже пострадал в пандемию от нарушения цепочек поставок, а теперь столкнулся со стремительно растущими ценами на энергоносители. Германия - индустриальный центр, и такие потрясения ее затрагивают наиболее ощутимо", - объясняет Гопинат.

Экономист по-прежнему одобряет "защитный механизм" министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), предусматривающий меры поддержки для компаний и населения, а также отказ от наценки на газ: "Стоит сделать все возможное, чтобы сдержать инфляцию", - отметила она. Но от экспансивной фискальной политики пора отказаться, посоветовала Гопинат, комментируя повышение ключевой ставки Европейского центрального банка.

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