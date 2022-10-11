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Штаб-квартира Международного валютного фондаФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году

Александра Иванова
29 мин. назад

Ключевое влияние на развитие мирового ВВП в будущем году окажут инфляция, а также последствия войны в Украине и пандемии COVID-19. Германию ожидает рецессия, полагают в МВФ.

https://www.dw.com/ru/mvf-uhudsil-prognoz-po-rostu-mirovoj-ekonomiki-v-2023-godu/a-63409485

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник, 11 октября, понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году до 2,7 процента. Для сравнения: в июле эксперты организации рассчитывали на рост мирового ВВП на 2,9 процента. В еврозоне этот показатель составит всего 0,5 процента, следует из актуального отчета под названием "Перспективы развития мировой экономики" ("World Economic Outlook").

"Говоря вкратце: худшее еще впереди, и для людей 2023 год будет восприниматься как рецессия", - подчеркивает директор Исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринш в предисловии к документу. "Пока собираются грозовые тучи, тем, кто принимает политические решения, следует сохранять спокойствие", - рекомендует он.

При этом в МВФ обращают внимание на ненадежность текущего прогноза: ведь будущее мировой экономики сильно зависит от денежной политики центробанков, хода войны в Украине и дальнейших последствий пандемии COVID-19 - например, для Китая.

Ожидаемая рецессия в Германии

Что касается Германии, то экономика этой страны, по оценке МВФ, в 2022 году вырастет на 1,5 процента, а в 2023-м - потеряет в объеме 0,3 процента. Таким образом, по сравнению с отчетом за июль 2022 года, организация понизила свои ожидания роста германской экономики на 1,1 процентных пункта.

Рецессия, с точки зрения экспертов МВФ, ожидает в следующем году Италию. Ее ВВП сократится на 0,2 процента, следует из документа "World Economic Outlook".

Прогнозы МВФ по России, Беларуси и Украине

В России в 2022 году объем экономики сократится на 3,4 процента, а в 2023 году - на 2,3 процента. Это более оптимистичный прогноз, чем в июле. Тогда в МВФ предполагали, что российский ВВП сократится в текущем году на 6 процентов, а в следующем - на 3,5 процента.

Экономика Беларуси в 2022-м упадет на 7 процентов, однако годом позднее незначительно - на 0,2 процента - вырастет, следует из прогноза аналитиков. В то же время ВВП Украины в текущем году сократится на 35 процентов, говорится в отчете. Экономисты МВФ не дают прогноз по украинской экономике на 2023 год, объясняя это "высокой степенью неопределенности".

Между тем экономика США, являющаяся самой крупной в мире, по прогнозу МВФ, вырастет в 2022 году на 1,6 процента, а в 2023 году - на 1 процент.

Инфляция, по расчетам МВФ, в третьем квартале 2022 года достигнет пика в 9,5 процента, однако к 2024 году показатели роста потребительских цен опустятся до уровня в 4,1 процента.

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