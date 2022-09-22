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Фото: photothek/IMAGO
Экономика и бизнесГермания

Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой

Даниил Сотников
28 мин. назад

Из-за роста цен на энергоносители и инфляции экономика ФРГ уже этой зимой может столкнуться с рецессией, считают аналитики ассоциации немецких банков.

https://www.dw.com/ru/ekonomike-germanii-predskazali-nacalo-recessii-etoj-zimoj/a-63201853

Экономике Германии этой зимой грозит "сползание в рецессию" из-за российского вторжения в Украину, которые привело к росту цен на энергоносители, а также из-за продолжающегося роста инфляции. Об этом говорится в прогнозе Федеральной ассоциации немецких банков (BDB), опубликованном в четверг, 22 сентября.

В 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырастет на 1,4 процента, считают аналитики BDB, но в 2023 году сократится на 1,3 процента. "Резкий рост цен на энергоносители привел к огромному увеличению затрат компаний. Высокие темпы инфляции также приводят к значительной потере покупательной способности среди потребителей", - объяснила заместитель генерального директора BDB Генриетта Пойкер (Henriette Peucker). По ее словам, негативное влияние на экономику продолжают оказывать долгосрочные последствия пандемии и нарушение цепочек поставок.

В марте, после российского вторжения в Украину аналитики ассоциации предсказывали рост ВВП Германии на 2,2 процента в 2022 году и на 2,9 процента 2023 году, напоминает агентство Reuters.

ВВП будет снижаться до лета 2023 года

Снижение ВВП Германии продолжится до лета 2023 года, ожидают аналитики ассоциации. Возможное оживление экономического роста "в решающей степени" будет зависеть от инфляции, говорится в прогнозе BDB. В 2022 году цены вырастут на 8 процентов, а в следующем году - на 6,2 процента, предсказывают аналитики.

"Своим повышением ставок в июле и сентябре Европейский центральный банк убедительно продемонстрировал, что борьба с инфляцией является его главным приоритетом. Тем не менее, рост цен на 6 процентов, прогнозируемый в 2023 году, также будет значительно выше целевого показателя инфляции", - констатируют аналитики.  

Потребительские расходы домохозяйств в 2002 году вырастут на 3,3 процента, а в 2023 снизятся на 1,2 процента, ожидают эксперты. 

Ранее аналитики немецкого Института мировой экономики (IfW) в Киле также прогнозировали, что в 2023 году ВВП Германии может сократиться на 0,7 процента. В текущем году IfW ожидает роста ВВП на 1,4 процента, что ниже летней оценки в 2,1 процента. В институте считают, что экономика Германии вернется к росту в 2024 году, когда ВВП страны увеличится на 1,7 процента.

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