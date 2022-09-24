Ураган "Фиона" обрушился на восточное побережье Канады

Около 500 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана "Фиона". По словам метеорологов, это один из самых сильных ураганов в истории страны.

Мощный ураган "Фиона" обрушился в субботу, 24 сентября, на восточное побережье Канады, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди и вызвав перебои с электричеством. Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что "Фиона" достигла залива Святого Лаврентия.

Стихия пронеслась над канадскими провинциями Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда, а затем ударила по Ньюфаундленду, однако, по данным NHC, сила урагана, вероятно, ослабевает. Метеорологи считают, что это один из самых мощных ураганов в истории страны. Информации о пострадавших пока не поступало.

Примерно неделю назад разрушительный ураган "Фиона" обрушился на Пуэрто-Рико и другие страны Карибского бассейна. В пятницу вечером он трансформировался в пост-тропический циклон.

Сотни тысяч людей остались без света

В результате разгула стихии в провинции Новая Шотландия около 79% потребителей, или 414 тысяч человек, остались без электричества, в провинции Остров Принца Эдуарда - 95%, или 82 тысячи, пишет Reuters со ссылкой на данные коммунальных компаний.

Канадские власти предупредили жителей этих регионов о возможности сильных наводнений. Людям в прибрежных районах было рекомендовано эвакуироваться.

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