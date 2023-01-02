СБУ обвинила генералов РФ в обстрелах гражданских объектов

На 314-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 3 января (время московское).

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов страны. Следователи собрали "качественную" доказательную базу на двух представителей высшего командования России - командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ адмирала Игоря Осипова, сообщила пресс-служба СБУ. Оба проходят по двум статьям уголовного кодекса страны - подготовка и ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. "Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

Обстрелы областей Украины: есть погибшие и раненые

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В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб один мирный житель - в Бахмуте, еще один человек получил ранения, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram-канале. По данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения в регионе погибли 1286 человек и еще 2805 пострадали.

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За прошедшие сутки российские военные обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области, написал в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов. По его словам, в результате обстрелов были повреждены частные домовладения, произошли пожары, однако обошлось без пострадавших. Об обстрелах ночью и утром также сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий. Информации о пострадавших в регионе нет.

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За минувшие сутки российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонской области, сообщил глава обладминистрации Ярослав Янушевич. "Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома", - написал он в Telegram-канале . По словам Янушевича, в результате российских обстрелов два человека погибли, еще девять - получили ранения "разной степени тяжести".

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Войска РФ дважды за ночь обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. "Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину", - написал он в Telegram-канале , добавив, что люди не пострадали.

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Российское командование вывело в Черное море до шести военных кораблей, еще один дежурит в Азовском море, сообщили Военно-морские силы ВСУ. По их данным, в Средиземном море находятся 9 российских военных кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 72 ракеты.

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За прошедшие сутки украинская армия сбила 27 дронов-камикадзе Shahed-136, три разведывательных беспилотника "Орлан-10" и вертолет Ка-52, говорится в сводке Генштаба ВСУ. "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре", - сообщается далее.

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Около 500 российских военнослужащих погибли или получили ранения в результате удара украинской армии по сосредоточению сил РФ в районе села Чулаковка в Херсонской области, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. По его данным, удар был нанесен 31 декабря.

ISW - об ударе ВС Украины по военным РФ в Макеевке

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Удар украинских сил по базе с российскими военными в захваченной Макеевке Донецкой области вызвал резкую критику военного руководства РФ в российском информационном пространстве, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Огонь вели из переданной Украине ракетной системы залпового огня HIMARS, уточняют эксперты. По их мнению, министерство обороны РФ, вероятно, пытается переложить на "должностных лиц" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" вину за свою слабую операционную безопасность - защиту критической информации, поступающей от командующих войсками, руководителей высшего звена и других принимающих решения органов.

Подобные крупные военные неудачи будут и впредь усложнять усилия президента РФ Владимира Путина по успокоению российской провоенно настроенной общественности и сохранению доминирующего нарратива в информационном пространстве страны, подчеркивают аналитики ISW. В то же время ракетные удары по Украине, вероятно, не приносят ожидаемого Кремлем информационного эффекта в среде российских националистов, отмечают эксперты.

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Манфред Вебер Фото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал Евросоюз к более тесному военному сотрудничеству в свете войны РФ против Украины. "Государствам ЕС следует наконец приступить к созданию европейского оборонного союза", - заявил политик изданиям медиагруппы Bayern. Речь идет в том числе о необходимости общих правил Евросоюза для экспорта вооружений. "И нам нужны совместные проекты, такие как создание противоракетного щита для ЕС", - добавил Вебер. По его мнению, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон упускают подобную возможность.

Кроме того, лидер крупнейшей политической силы в Европарламенте призвал поставить в Украину новое вооружение. "Если мы не усилим Украину, 2023 год может быть еще хуже, чем прошлый", - указал он.

Горсовет: В частном секторе Краматорска - аварийные отключения электричества

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В частном секторе Краматорска в Донецкой области Украины произошли аварийные отключения электроснабжения, предупредил городской совет. Работы по восстановлению начнутся после окончания комендантского часа, добавили власти.

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В результате российского ракетного удара по Дружковке в Донецкой области Украины разрушена ледовая арена "Альтаир", сообщил хоккейный клуб "Донбасс", для которого площадка являлась домашней с 2014 года. По словам донецкого клуба, ранее его спортсмены из-за войны потеряли Дворец спорта "Дружба" в Донецке и ледовую арену Mariupol Ice Center.

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Российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области, заявил мэр города Александр Гончаренко. Он призвал жителей находиться в укрытиях, ничего не сообщив о последствиях удара. Как добавил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, под удары ракет попали город Дружковка и село Яковлевка в Донецкой области, два человека получили ранения.

Зеленский: РФ планирует длительную атаку дронами Shahed

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Россия планирует длительную атаку с применением иранских дронов-камикадзе Shahed, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Москва может делать ставку на истощение украинской стороны, систем противовоздушной обороны Украины и ее энергетики, объяснил глава государства. "Всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными", - добавил он.

Хроника событий 2 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 января 00.00 - 13.59 >>>

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