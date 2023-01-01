ВСУ сбили за ночь над Украиной 41 беспилотник РФ

На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 2 января (время московское).

ВСУ за ночь сбили 41 беспилотник

++10.30++

Украинская армия в ночь на 2 января уничтожила 39 ударных иранских беспилотников "Shahed-131/136", которые были запущены по Украине российскими войсками, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Кроме того, были сбиты два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемая авиационная ракета Х-59.

++09.30++

ВСУ в ночь на второе января обстреляли скопление российских войск под Мелитополем, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров. По данным местных СМИ, взрывы были слышны в 5.30 утра по местному времени между селами Мирное и Пивничное. Данных о потерях пока нет.

++08.00++

Системы ПВО в Киеве сбили ночью как минимум 20 воздушных целей, сообщила региональная военная администрация после окончания воздушной тревоги из-за российской атаки. При этом, по данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате обстрелов оказались повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего в городе вводятся аварийные отключения электроэнергии и есть "обесточенные объекты теплоснабжения".

++07.00++

В Брянской области при помощи дрона был атакован объект энергетической инфраструктуры в Климовском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам чиновника, атаку произвела Украина, а в результате нанесенного БПЛА удара поврежден объект энергоснабжения, из-за чего в поселке отсутствует электричество. Пострадавших нет.

Отставной немецкий генерал: Перемирие в Украине в 2023 году возможно

++06.05++

Ханс-Лотар Домрёзе Фото: picture alliance/dpa/Zipi

Перемирия в Украине удастся добиться в течение 2023 года, считает генерал Вооруженных сил ФРГ в отставке Ханс-Лотар Домрёзе (Hans-Lothar Domröse). Такую точку зрения он высказал в беседе с изданиями медиагруппы Funke. По мнению Домрёзе, и Украина, и Россия в ближайшие несколько месяцев предпримут еще одно наступление, чтобы попытаться достичь своих военных целей. Однако в начале лета и Москва, и Киев могут осознать, что при отсутствии возможности расширять контроль над территориями сражаться дальше бессмысленно. Тогда и наступит момент для переговоров о перемирии, допускает отставной генерал бундесвера.

Летних переговоров и следующего за ними прекращения огня ожидает и эксперт Немецкого общества внешней политики по России Андрас Ратц (Andras Racz). "Я в достаточной степени уверен, что к концу года у нас будет некое перемирие", - заявил он, добавив, что "боестолкновений определенно будет гораздо меньше". Эксперт указал на президентские выборы в РФ, ожидаемые в 2024 году. Маловероятно, что Москва хочет вести интенсивную войну до или во время выборов, считает Ратц.

++04.40++

Целью начавшихся в ночь на 2 января атак войск РФ по Киеву и области с использованием ударных дронов Shahed являются объекты критической инфраструктуры, заявил глава региональной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, российские войска запустили по объектам в регионе уже несколько волн беспилотников. Кулеба попросил граждан оставаться в безопасных местах.

Командование "Восток": Над двумя областями Украины сбиты дроны Shahed и ракета

++03.40++

Украинская авиация и зенитные ракетные войска уничтожили над Днепропетровской и Запорожской областями 6 ударных дронов Shahed и одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, сообщило Воздушное командование "Восток" ВСУ. По его информации, еще 3 беспилотника Shahed были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск.

Между тем над Киевом сбито 16 воздушных целей, указала городская военная администрация. По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Деснянском районе, в одном из расположенных поблизости домов повреждены окна.

++03.10++

Системы ПВО сработали в Полтавской области, заявил глава региональной администрации Дмитрий Лунин, призвав сограждан отправиться в укрытия.

++02.15++

В Деснянском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. На место направляются оперативные службы, добавил градоначальник, пообещав рассказать детали позднее. В городе и области сработали системы противовоздушной обороны, указал ранее глава региональной военной администрации Алексей Кулеба.

ВСУ: В захваченной Макеевке погибли около 400 мобилизованных из РФ

++01.45++

В результате удара украинских сил по расположению российских войск в захваченной Макеевке в Донецкой области в новогоднюю ночь погибли около 400 мобилизованных из России, еще около 300 получили ранения, заявило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. По его данным, мобилизованные располагались в профессионально-техническом училище №19. Генштаб ВСУ в своих сводках за 1 января ничего не сообщал о событиях в Макеевке.

++00.45++

В Киеве объявлена воздушная тревога. Администрация города призвала жителей немедленно направиться в укрытия.

В новогоднюю ночь в Украине были сбиты 45 запущенных РФ дронов

++00.01++

В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты 45 беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил военную авиацию, сбившую, по его словам, 33 беспилотника, и ПВО, на счету которой еще 12 дронов.

Хроника событий 1 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: